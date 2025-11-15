SBI Service: एसबीआय 'ही' सेवा बंद करणार; खातेधारकांवर किती परिणाम होणार? जाणून घ्या...

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने घोषणा केली आहे की ते 30 नोव्हेंबर 2025 नंतर SBI आणि YONO Lite वर ऑनलाइन mCash पाठवण्याची आणि दावा करण्याची क्षमता बंद करेल. याचा अर्थ असा की ग्राहक लाभार्थी नोंदणीशिवाय mCash लिंक किंवा अॅपद्वारे पैसे पाठवण्यासाठी किंवा निधी दावा करण्यासाठी mCash वापरू शकणार नाहीत..एसबीआयने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या संदेशात, ग्राहकांना तृतीय पक्ष लाभार्थ्यांना निधी हस्तांतरित करण्यासाठी UPI, IMPS, NEFT आणि RTGS सारखे इतर सुरक्षित डिजिटल पेमेंट पर्याय वापरण्याचे आवाहन केले आहे. एसबीआयच्या वेबसाइटवरील संदेशानुसार, ३० नोव्हेंबरनंतर ऑनलाइनएसबीआय आणि योनो लाईटमध्ये एमकॅश सुविधा उपलब्ध राहणार नाही..Passport V2.0: पासपोर्ट सेवेत मोठा बदल! भारत सरकारची मोठी घोषणा, जुन्या पासपोर्टचे काय होणार?.तृतीय-पक्ष लाभार्थ्यांना निधी हस्तांतरित करण्यासाठी कृपया UPI, IMPS, NEFT, RTGS इत्यादी पर्यायी व्यवहार चॅनेल वापरा. गुगल प्ले स्टोअरवरून एसबीआय एमकॅश अॅप्लिकेशन डाउनलोड केल्यानंतर, लॉग इन करण्यासाठी तुमचा एमपिन नोंदणीकृत करा. नोंदणीकृत एमपिन वापरून, ग्राहक एसबीआय एमकॅश अॅपमध्ये लॉग इन करू शकतात..स्टेट बँकेच्या ग्राहकाने पासकोड वापरून पाठवलेले दाव्याचे पैसे कोणत्याही बँकेतील तुमच्या खात्यात हस्तांतरित करा दाव्याचे पैसे भविष्यातील दाव्यांसाठी ग्राहक खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोड पसंत म्हणून सेट करू शकतो. स्टेट बँक ऑफ इंडिया mCASH द्वारे प्राप्तकर्त्यांना SBI ग्राहकांनी OnlineSBI किंवा State Bank Anywhere द्वारे पाठवलेले निधी दावा करण्याची परवानगी मिळते. .या सेवेद्वारे, इंटरनेट बँकिंग असलेला कोणताही SBI ग्राहक लाभार्थी म्हणून कोणालाही नोंदणी न करता, फक्त प्राप्तकर्त्याचा मोबाइल नंबर किंवा ईमेल आयडी वापरून निधी हस्तांतरित करू शकतो. प्राप्तकर्त्याच्या वतीने, कोणत्याही बँकेत खाते असलेले कोणीही स्टेट बँक mCASH मोबाइल अॅपद्वारे किंवा OnlineSBI वर प्रदान केलेल्या mCASH लिंकद्वारे निधीचा दावा करू शकते. पाठवणाऱ्याने निवडलेल्या पद्धतीनुसार, लाभार्थीला 8-अंकी पासकोडसह सुरक्षित लिंक असलेला एसएमएस किंवा ईमेल प्राप्त होईल..Gold Rate Today: काय सांगता! सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या; मुंबई–पुण्यात काय दर? खरेदीला जाण्यापूर्वी नक्की वाचा….एमकॅश ग्राहक पैसे पाठवण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी एसबीआय यूपीआय वापरू शकतात. भीम एसबीआय पे (एसबीआयचे यूपीआय अॅप) हे एक पेमेंट सोल्यूशन आहे जे सर्व यूपीआय सहभागी बँकांच्या खातेधारकांना त्यांच्या स्मार्टफोनचा वापर करून पैसे पाठवू, प्राप्त करू आणि ऑनलाइन बिल पेमेंट, रिचार्ज, शॉपिंग इत्यादी करू देते..प्रथम, BHIM SBI Pay अॅपमध्ये लॉग इन करा. 'पे' पर्याय निवडा. नंतर, VPA किंवा खाते आणि IFSC किंवा QR कोड सारखा पेमेंट पर्याय निवडा. आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा. लिंक केलेल्या खात्यांमधून डेबिट खाते निवडा आणि 'टिक' चिन्हावर क्लिक करा. नंतर, व्यवहार अधिकृत करण्यासाठी UPI पिन प्रविष्ट करा. पेमेंट पूर्ण करण्यासाठी 'टिक' चिन्हावर क्लिक करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.