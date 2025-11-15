Sakal Money

SBI Service: एसबीआय 'ही' सेवा बंद करणार; खातेधारकांवर किती परिणाम होणार? जाणून घ्या...

mCash Send And Claim Disabled: १ डिसेंबर २०२५ पासून एसबीआय ही सेवा बंद करणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचा खातेधारकांवर किती परिणाम होईल?
Vrushal Karmarkar
Updated on

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने घोषणा केली आहे की ते 30 नोव्हेंबर 2025 नंतर SBI आणि YONO Lite वर ऑनलाइन mCash पाठवण्याची आणि दावा करण्याची क्षमता बंद करेल. याचा अर्थ असा की ग्राहक लाभार्थी नोंदणीशिवाय mCash लिंक किंवा अॅपद्वारे पैसे पाठवण्यासाठी किंवा निधी दावा करण्यासाठी mCash वापरू शकणार नाहीत.

