Stock Market Closing Bell : शेअर बाजारातील सर्व निर्देशांक लाल रंगात बंद; सेसेक्स 519 अंकांनी खाली; कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Closing : नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. आज शेअर बाजार सपाट पातळीवर व्यवहार करण्याची शक्यता होती मात्र खरेदीतील मंदी आणि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकदारांनी केलेल्या नफावसुलीमुळे बाजारात मोठी घसरण झाली.सेन्सेक्स 519 अंकांची घट होऊन 83,459 वर बंद झाला. तर NSE निफ्टी निर्देशांक 166 अंकांनी घसरून 25,597.65 वर बंद झाला. .NSE वरील सर्व निर्देशांक दिवसभरात लाल रंगात व्यवहार करत बंद झाले. विशेषत: ऑटो, मेटल, आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये कमजोरी दिसून आली. त्याउलट, कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि मीडिया क्षेत्रांनी तुलनेने चांगली कामगिरी करत किरकोळ वाढ नोंदवली..टॉप गेनर्स (निफ्टी) 3M India (16.90%)ABB Powers (13.49%)City Union Bank (10.09%) टॉप लूझर्स (निफ्टी)Reliance Power (7.23%)Trans & Rectif (6%)Reliance Infra (5%)Home First Finance (4.68%) सेन्सेक्स वर Titan, Bharati Airtel, Bajaj Finance, M&M आणि SBI शेअर्समध्ये वाढ झाली तर Powergrid, Eternal, Tata Motars, Maruti Suzuki, Tata Steel यामध्ये मुख्यतः घसरण झाली..Multibagger StockDCW Ltd स्मॉल-कॅप पेट्रोकेमिकल कंपनीच्या शेअरने आपल्या 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले असून, शेअरच्या किंमतीत मंगळवारी व्यवहारादरम्यान 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली होती..SBI च्या दुसऱ्या तिमाहीत नफ्यात 6.4 टक्के वाढभारतातील सर्वात मोठी सरकारी मालकीच्या बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मंगळवारी 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (Q2FY26) आपल्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात 6.4 टक्क्यांची वाढ झाल्याची घोषणा केली. या तिमाहीत बँकेचा निव्वळ नफा ₹21,504.49 कोटी इतका झाला आहे, जो मागील वर्षी याच कालावधीत ₹20,219.62 कोटी होता. मात्र, मागील तिमाहीच्या तुलनेत नफ्यात 0.6 टक्क्यांची किरकोळ घट झाली आहे..