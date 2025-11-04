Sakal Money

Stock Market Closing Bell : शेअर बाजारातील सर्व निर्देशांक लाल रंगात बंद; सेसेक्स 519 अंकांनी खाली; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty Fall : बाजारातील मंदी आणि नफावसुलीमुळे बाजारात मोठी घसरण झाली. SBI च्या दुसऱ्या तिमाहीतील नफ्यात 6.4 टक्के तर Adani Ports च्या नफ्यात तब्बल 27% वाढ झाली.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Stock Market Closing : नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. आज शेअर बाजार सपाट पातळीवर व्यवहार करण्याची शक्यता होती मात्र खरेदीतील मंदी आणि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकदारांनी केलेल्या नफावसुलीमुळे बाजारात मोठी घसरण झाली.

सेन्सेक्स 519 अंकांची घट होऊन 83,459 वर बंद झाला. तर NSE निफ्टी निर्देशांक 166 अंकांनी घसरून  25,597.65 वर बंद झाला.  

