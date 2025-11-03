Sakal Money

Stock Market Closing : शेअर बाजाराचा सपाट पातळीवर व्यवहार! पण Lenskart IPO ची मोठी मागणी! कोणते शेअर्स चमकले ?

Lenskart IPO : दोन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज बाजारात किंचित वाढ; Lenskart IPO ला मोठा प्रतिसाद. सरकारी बँकांचे शेअर्स 1.9% वाढले, तर FMCG आणि IT शेअर्स 0.1% आणि 0.2% नी घसरले.
Stock Market Closing : आज भारतीय शेअर बाजारातील दोन्ही निर्देशांकांनी सपाट पातळीवर व्यवहार केला. सेन्सेक्स निर्देशांकात 40 अंकांची किरकोळ वाढ होऊन 83,978.49 वर बंद झाला. तर NSE निफ्टी निर्देशांक 41 अंकांनी वाढून 25,763.35 वर बंद झाला.  

