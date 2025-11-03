Stock Market Closing : शेअर बाजाराचा सपाट पातळीवर व्यवहार! पण Lenskart IPO ची मोठी मागणी! कोणते शेअर्स चमकले ?

Stock Market Closing : आज भारतीय शेअर बाजारातील दोन्ही निर्देशांकांनी सपाट पातळीवर व्यवहार केला. सेन्सेक्स निर्देशांकात 40 अंकांची किरकोळ वाढ होऊन 83,978.49 वर बंद झाला. तर NSE निफ्टी निर्देशांक 41 अंकांनी वाढून 25,763.35 वर बंद झाला. .नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी (सोमवारी) भारतीय शेअर बाजारात फारसा बदल दिसला नाही. ऑक्टोबरमधील वेगवान वाढीनंतर काही प्रमाणात नफा वसुली झाली, मात्र तिमाही निकालांमुळे काही विशिष्ट शेअर्समध्ये झालेल्या वाढीने तो परिणाम संतुलित केला, ज्यामुळे एकूणच बाजारातील भावना स्थिर राहिली..Stock Market Opening Bell : नोव्हेंबरची सुरुवात घसरणीने! पण बाजारात पुन्हा तेजीचा सूर? जाणून घ्या शेअर बाजारातील घडामोडी .बाजारातील व्यवहार सेन्सेक्समध्ये Mahindra & Mahindra, Tata Motors Passenger Vehicles, Eternal, State Bank of India, and Bharti Airtel या शे अर्स मध्ये 1% ते 2% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली. दुसरीकडे, Maruti Suzuki, ITC, Tata Consultancy Services, Larsen & Toubro, and Bharat Electronics यांच्या शेअर्स मध्ये 1% ते 3% इतकी घसरण झाली..Gold Investment : डिजिटल गोल्ड की फिजिकल गोल्ड, कोणत्या सोन्याच्या खरेदीत फायदा आहे? डिजिटल सोने नक्की सुरक्षित आहे का ?.Tata Consumer Product शेअर 2.8% नी वाढला, कारण कंपनीचे निकाल बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा चांगले ठरले. तर Godrej Consumer Product शेअर 5.5% नी वाढला. दरम्यान, न्यायालयाने Vodafone Idea कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिल्याने त्याच्या शेअर्स मध्ये तब्बल 9.3% नी वाढ झाली.Lenskart IPO ला गुंतवणूकदारांचा जबरदस्त प्रतिसाद :या महिन्यातील सर्वाधिक चर्चेचा आयपीओ Lenskart ला दुसऱ्या दिवशीही गुंतवणूकदारांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला. संस्थात्मक तसेच किरकोळ गुंतवणूकदार दोघांकडून यासाठी मागणी झाली. Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.