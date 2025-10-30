Sakal Money

Share Market Closing : सेन्सेक्स तब्बल 593 अंकांनी घसरला, तर निफ्टी 25,878 वर; कारण काय?

Share Market Updates : BSE सेन्सेक्स दिवसाच्या अखेरीस तब्बल 593 अंकांची घसरण होऊन 84404.46 अंकांवर बंद झाला तर NSE निफ्टी 176 अंकांच्या घसरणीसह 25,887.85 अंकांवर बंद झाला.
Why Stock Market Crash.

Why Stock Market Crash

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Share Market Close : काल झालेल्या तेजीनंतर आज गुरुवारच्या(30 ऑक्टोबर) दिवशी देशांतर्गत शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. काल बाजारात चांगली वाढ झालेली. मात्र, आज ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात व्यापार चर्चा होण्याची शक्यता होती त्यामुळेच सकाळी सेन्सेक्स 247 अंकांच्या घसरणीसह तर निफ्टी 70 अंकांच्या घसरणीसह उघडला.

दिवसभर शेअर बाजार लाल रंगातच व्यवहार करत होता. शेवटी, 593 अंकांची घसरण होऊन सेन्सेक्स 84404.46 अंकांवर बंद झाला तर निफ्टी 176 अंकांच्या घसरणीसह 25,887.85 अंकांवर बंद झाला.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
sensex
Stock
BSE Sensex
Investment
Stock Market Crash 
Market Volatility and Investments
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com