Share Market Closing : सेन्सेक्स तब्बल 593 अंकांनी घसरला, तर निफ्टी 25,878 वर; कारण काय?

Share Market Close : काल झालेल्या तेजीनंतर आज गुरुवारच्या(30 ऑक्टोबर) दिवशी देशांतर्गत शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. काल बाजारात चांगली वाढ झालेली. मात्र, आज ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात व्यापार चर्चा होण्याची शक्यता होती त्यामुळेच सकाळी सेन्सेक्स 247 अंकांच्या घसरणीसह तर निफ्टी 70 अंकांच्या घसरणीसह उघडला.दिवसभर शेअर बाजार लाल रंगातच व्यवहार करत होता. शेवटी, 593 अंकांची घसरण होऊन सेन्सेक्स 84404.46 अंकांवर बंद झाला तर निफ्टी 176 अंकांच्या घसरणीसह 25,887.85 अंकांवर बंद झाला. .आजच्या दिवशी बाजारात बहुतेक क्षेत्रीय निर्देशांक खाली गेले. ज्यासाठी धातु, आयटी, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) आणि फार्मा शेअर्स प्रमुख कारण ठरले. तरीही PSU बँकांनी सकारात्मक प्रदर्शन करत बाजाराला थोडासा आधार दिला. यात Canara Bank या PSU बँक शेअरमध्ये 4% वाढ झाली..LIC Share Price : केंद्र सरकार विकणार LICमधली भागिदारी, शेअर्सच्या किंमतीत वाढ.Bharati Airtel सह अनेक शेअर्समध्ये घसरणआजच्या सत्रात बहुतेक शेअर्समध्ये घसरण झाली. यात सेन्सेक्समधील मुख्यतः Bharti Airtel, Sun Pharma, Hindustan Unilever, Bajaj Finserv, Power Grid आणि Bajaj Finance यांचा समावेश आहे. . दरम्यान, Grindwell Norton, BHEL, Vaibhav Global Ltd, Five Star Business Ltd, L&T, BHEL, Adani Ports, UltraTech Cement, Maruti, आणि Titan हेच काही शेअर्स वाढीसाठी हिरव्या रंगात बंद झाले. तर, बाजारात L&T, SBI Insurance आणि Reliance शेअर्सची सर्वाधिक मागणी होती. .Premium| Investment Plan : कुटुंबासाठी गुंतवणुकीचे स्मार्ट पर्याय!.आज बाजारात घसरण का झाली?1. अमेरिकन फेड रिझर्व्हकडून व्याजदर कपात, पण डिसेंबरबाबत अनिश्चितता -अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने बुधवारी व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.25% कपात करून तो 3.75% वर आणला. पण डिसेंबर महिन्यात पुन्हा दरकपात होईलच असे स्पष्टपणे सांगितले नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी बाजारात जास्त रस दाखविला नाही.2. सेन्सेक्स, निफ्टी उच्चांकामुळे बाजारात झालेल्या नफा-वसुलीचा प्रभावया महिन्यात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांकांमध्ये 5% पेक्षा जास्त वाढ झाली होती. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आज काही प्रमाणात शेअर विक्री करून नफा वसूल केला.3. आशियाई बाजारात घसरण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर ट्रम्प यांनी चीनवरील आयात शुल्क 57% वरून 47% केले. तसेच जिनपिंग यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजल्याने भारतासह आशियाई बाजारात घसरण झाली. 4. सेन्सेक्स F&O (फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स) एक्स्पायरीचा दबावआज ऑक्टोबर महिन्याच्या सेन्सेक्स F&O कॉन्ट्रॅक्ट्सची एक्स्पायरी आहे. त्यामुळे ट्रेडिंगमध्ये अस्थिरता वाढली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.