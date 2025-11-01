Stock Market Holiday : नोव्हेंबर - डिसेंबर महिन्यात इतके दिवस शेअर बाजार राहणार बंद! जाणून घ्या कधी ?

Stock Market Holiday : भारतीय शेअर बाजार वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना येत्या दोन महिन्यांतील शेअर बाजारातील सुट्ट्या कोणत्या असणार आहेत, याची उत्सुकता आहे. ऑक्टोबर महिन्यात सणासुदीमुळे तीन दिवस बाजार बंद होता, मात्र नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात बाजार साप्ताहिक सुट्ट्यांव्यतिरिक्त फक्त दोन दिवसच बंद राहणार आहे..नोव्हेंबर महिन्यातील शेअर बाजारातील सुट्ट्यानोव्हेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारात सुट्टी राहणार आहे. 5 नोव्हेंबर (बुधवार) या दिवशी प्रकाश गुरुपूरब (श्री गुरु नानक देव जयंती) निमित्ताने दोन्ही शेअर बाजार BSE (सेंसेक्स) आणि NSE (निफ्टी) बंद राहतील. याशिवाय साप्ताहिक सुट्ट्यांव्यतिरिक्त नोव्हेंबरमध्ये इतर कोणतीही सुट्टी नाही..नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल 10 साप्ताहिक सुट्ट्या : 01 नोव्हेंबर - शनिवार 02 नोव्हेंबर - रविवार 08 नोव्हेंबर - शनिवार09 नोव्हेंबर - रविवार15 नोव्हेंबर - शनिवार16 नोव्हेंबर - रविवार22 नोव्हेंबर - शनिवार23 नोव्हेंबर - रविवार29 नोव्हेंबर - शनिवार30 नोव्हेंबर - रविवार.Gold Rate Today : सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले, चांदी मात्र गडगडली; खरेदीचा विचार करत असाल तर, जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.याशिवाय, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) ने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, 5 नोव्हेंबरला व्यवहारात आंशिक सुट्टी असेल. या दिवशी सकाळच्या सत्रात म्हणजेच सकाळी 9 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत ट्रेडिंग बंद राहील. मात्र सायंकाळी 5 वाजल्यापासून रात्री 11:30 वाजेपर्यंत व्यवहार सुरु राहतील..डिसेंबर महिन्यातील शेवटची सुट्टीया वर्षातील शेवटची ट्रेडिंग सुट्टी 25 डिसेंबरला (गुरुवार) रोजी ख्रिसमस निमित्ताने असणार आहे. या दिवशी दोन्ही शेअर बाजारातील संपूर्ण व्यवहार बंद राहतील. डिसेंबर महिन्यातील साप्ताहिक सुट्ट्या06 डिसेंबर - शनिवार07 डिसेंबर - रविवार13 डिसेंबर - शनिवार14 डिसेंबर - रविवार20 डिसेंबर - शनिवार21 डिसेंबर - रविवार27 डिसेंबर - शनिवार28 डिसेंबर - रविवार.LPG Price Cut : ‘एलपीजी’च्या किमती कमी झाल्या! , आजपासून गॅस सिलिंडरचे दर बदलले .2025 मध्ये भारतीय शेअर बाजारया वर्षाच्या सुरुवातीला शेअर बाजारात अस्थिरतेने सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर बाजाराने चांगली कामगिरी करत स्थिरता मिळविली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत सेंसेक्स सुमारे 7% तर निफ्टी सुमारे 8.5% ने वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.