Stock Market Holiday : नोव्हेंबर - डिसेंबर महिन्यात इतके दिवस शेअर बाजार राहणार बंद! जाणून घ्या कधी ?

Stock Market Updates : ऑक्टोबर महिन्यात सणासुदीमुळे शेअर बाजारात तब्बल तीन दिवस सुट्टी होती. मात्र नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांत केवळ दोनच दिवस सुट्टी असणार आहे.
Stock Market Holiday : भारतीय शेअर बाजार वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना येत्या दोन महिन्यांतील शेअर बाजारातील सुट्ट्या कोणत्या असणार आहेत, याची उत्सुकता आहे. ऑक्टोबर महिन्यात सणासुदीमुळे तीन दिवस बाजार बंद होता, मात्र नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात बाजार साप्ताहिक सुट्ट्यांव्यतिरिक्त फक्त दोन दिवसच बंद राहणार आहे.

