शेअर बाजार : शेअर बाजार सध्या आकर्षक का?

पद्मनाभ वैद्य, शेअर बाजार अभ्यासककोविड महासाथीनंतर पुढील चार वर्षे भारतीय शेअर बाजारात भरपूर तेजी होती. तेव्हा ८,००० अंशांवर असणारा 'निफ्टी' २०२४ पर्यंत २६,००० अंशांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्येदेखील उत्साहाचे वातावरण होते. परंतु, २०२४च्या उत्तरार्धात बाजाराचे मूल्यांकन महाग झाल्याने सप्टेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ या काळात जवळपास १५ टक्क्यांची घसरण बाजारात आली. वर्ष २०२५ मध्ये अमेरिकेने लादलेले आयातशुल्क, भारत-पाकिस्तान संघर्ष, मंदावलेला नफ्याचा दर व कृत्रिम बुद्धीमतेच्या क्षेत्रातील व्यवसायाची कमी या कारणांमुळे शेअर बाजार मंदावला होता. आता अमेरिका-इराण युद्ध, त्यामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट यामुळे बाजारात नकारात्मकतेचे वातावरण आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या खडतर काळानंतर आता भारतीय बाजार दीर्घावधीसाठी (५ वर्षांहून अधिक काळ) गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी बाजार आकर्षक आहे, असे वाटते. जगात भीती, अनिश्चितता आणि भू-राजकीय गोंधळ सुरू असताना भारतीय बाजार सकारात्मक असण्याची कारणे अशी आहेत.१ स्वस्त मूल्यांकन : शेअर बाजाराच्या २०२४ च्या अतिमहाग मूल्यांकनाच्या (निफ्टी ५०० पीई २८) तुलनेत आज बाजार अधिक आकर्षक स्तरावर (निफ्टी ५०० पीई २२) आहे. एक नामांकित म्युच्युअल फंड कंपनी त्यांच्या दर महिन्याच्या फॅक्ट्शीटमध्ये बाजाराच्या मूल्यांकनावर आधारित एक गुणांक प्रकाशित करते. हा गुणांक २०२४ मध्ये १२५ म्हणजे अतिमहाग स्तरावर पोहोचला होता. आज तो १००च्या स्तराजवळ आहे. वर्ष २०२० नंतर सुरू झालेल्या तेजीनंतर हा गुणांक पहिल्यांदा बाजार आकर्षक असल्याचे दर्शवत आहे..२ टोकाची नकारात्मकता : मागील दोन वर्षांपासून परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारात सतत आपली शेअर विक्री करत आहेत. तसेच रुपयाच्या अवमुल्यनामुळे आज भारतीय बाजाराचा डॉलर चलनातील पाच वर्षांचा परतावा उणे सहा टक्के (स्त्रोत:इन्वेस्टिंग.कॉम) इतका कमी झाला आहे; तसेच सोने आणि चांदीतील तेजीमुळे अनेक गुंतवणूकदारांचे शेअर बाजाराकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अशा वेळी बाजारात गुंतवणुकीची संधी आहे. (उदा. कोविड संकट २०२०, जागतिक आर्थिक संकट २००८)३ निराशाजनक परतावा : गेल्या दोन वर्षांपासूनचा शेअर बाजाराचा परतावा रोख ठेवींपेक्षादेखील कमी आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार निरुत्साही झाले आहेत. यालाच 'रीसेन्सी बायस' असे म्हणतात. परंतु, नजिकच्या भूतकाळातील अपेक्षेपेक्षा कमी असलेला परतावा भविष्यकाळातील तेजीची पायाभरणी करत असतो, असे इतिहास सांगतो हे लक्षात घेतले पाहिजे..४ ओव्हरसोल्ड 'आरएसआय' : 'आरएसआय' हा शेअर बाजारातील तेजीचा मापक असतो. आज बाजार अनेक महिने रेंगाळलेल्या स्थितीत असल्याने त्याचा 'आरएसआय' नीचांकाच्या जवळपास आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या ही पातळी भविष्यातील तेजी दर्शवत आहे.५ फंड मॅनेजरचे धोरण : आज देशात बॅलेंस ॲडव्हांटेज आणि मल्टी ॲसेट फंड योजना चालू आहेत. हे फंड नेहमी बाजाराच्या भावनांच्या विरुद्ध धोरण आखत असतात. सप्टेंबर २०२४ मध्ये बाजार उच्चांकी असताना या दोन्ही योजनांमध्ये शेअरचे प्रमाण कमी होते. परंतु, आज दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर हे प्रमाण फंड मॅनेजरनी वाढविलेले आहे. याचाच अर्थ फंड मॅनेजरच्यादृष्टीनेदेखील बाजार आकर्षक स्तरावर आहे.थोडक्यात, स्वस्त मूल्यांकन, टोकाची नकारात्मकता, निराशाजनक परतावा, आकर्षक 'आरएसआय' पातळी आणि प्रवाहाविरुद्ध धोरण असलेल्या योजनांमधील वाढलेले शेअरचे प्रमाण या सर्व कारणांमुळे शेअर बाजार सध्या आकर्षक वाटत आहे.