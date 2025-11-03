Stock Market Opening Bell : नोव्हेंबरची सुरुवात घसरणीने! पण बाजारात पुन्हा तेजीचा सूर? जाणून घ्या शेअर बाजारातील घडामोडी

Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराने नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात घसरणीसह केली. ऑक्टोबरमधील जोरदार तेजीच्या पार्श्वभूमीवर सेन्सेक्स आणि निफ्टी सोमवारी किंचित घसरले. सेन्सेक्स 103 अंकांच्या घसरणीसह 83,835.10 अंकांवर उघडला तर निफ्टी 26 अंकांच्या घसरणीसह 25700 च्या खाली गेला. मात्र, बाजार सुरू झाल्यानंतर काही काळातच सकाळी 9.45 वाजता दोन्ही निर्देशांक सकारात्मक दिशेने वाढत होते. यावेळी दोन्ही निर्देशांकांत वाढ होऊन सेन्सेक्स 83,970 तर निफ्टी 25750 वर व्यवहार करत होते. .कोणत्या शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य :Bharat Petroleum Corporation, Bank of Baroda, Godrej Consumer Products, Tata Chemicals, JK Cement, SBFC Finance, Azad Engineering, Zensar Technologies, Schaeffler India, RR Kabel, Mahindra Holidays, Phoenix Mills, Maruti Suzuki, Tata Motors Passenger Vehicles, and Eicher Motors या कंपन्या आजच्या व्यवहारात लक्षवेधी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच, Bharti Airtel, Bharti Hexacom, Power Grid Corporation of India, Titan Company, Tata Consumer Products, Ambuja Cements, Godfrey Phillips India, Maharashtra Scooters, ACME Solar Holdings, Ajanta Pharma, Gland Pharma, and Hitachi Energy India या कंपन्या आज त्यांच्या 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीचे (Q2FY26) निकाल जाहीर करणार आहेत. त्यामुळे, यावर देखील गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य लागून आहे..जागतिक बाजाराची स्थितीS&P 500 futures सकाळी 0.2% ने वाढलेऑस्ट्रेलियाचा S&P/ASX 200 निर्देशांक स्थिर होताहॉंगकॉंगचा Hang Seng निर्देशांक 0.4% ने वाढलाThe Shanghai Composite निर्देशांक 0.1% ने घसरलायुरोपियन Euro Stoxx 50 futures 0.2% ने वाढले.Premium| Investment Plan : कुटुंबासाठी गुंतवणुकीचे स्मार्ट पर्याय!.बाजारातील आजचे IPO अपडेट्स:Studds Accessories कंपनीचा IPO खरेदीसाठी अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवसLenskart Solutions चा IPO खरेदीसाठी अर्ज करण्याचा दूसरा दिवसSME (small and medium enterprises) IPO मध्ये Jayesh Logistics या कंपनीचे शेअर्स NSE SME वर सूचिबद्ध होणार आहेत..Gold Investment : डिजिटल गोल्ड की फिजिकल गोल्ड, कोणत्या सोन्याच्या खरेदीत फायदा आहे? डिजिटल सोने नक्की सुरक्षित आहे का ?. जागतिक पातळीवर गुंतवणूकदार आज चीनकडून येणाऱ्या महत्त्वाच्या उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित आकडेवारीची, तसेच अमेरिकेतील वाहन विक्री, घरगुती कर्ज आणि उत्पादन कामगिरीवरील अहवालांची प्रतीक्षा करत आहेत.देशांतर्गत बाजारातील सहभागी गुंतवणूकदार ऑक्टोबर महिन्याच्या HSBC Manufacturing PMI च्या अंतिम आकडेवारीकडे लक्ष ठेवून आहेत. Disclaimer : ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.