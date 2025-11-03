Sakal Money

Stock Market Opening Bell : नोव्हेंबरची सुरुवात घसरणीने! पण बाजारात पुन्हा तेजीचा सूर? जाणून घ्या शेअर बाजारातील घडामोडी

03 November 2025 : Maruti आणि Adani Ports यांच्या शेअर्समध्ये 3% घसरण; खासगी बँका आणि Fast-moving consumer goods (FMCG) क्षेत्रातील कमजोरीमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी झाल्याने सुरुवातीला बाजारात घसरण झाली.
सकाळ डिजिटल टीम
Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराने नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात घसरणीसह केली. ऑक्टोबरमधील जोरदार तेजीच्या पार्श्वभूमीवर सेन्सेक्स आणि निफ्टी सोमवारी किंचित घसरले. सेन्सेक्स 103 अंकांच्या घसरणीसह 83,835.10 अंकांवर उघडला तर निफ्टी 26 अंकांच्या घसरणीसह 25700 च्या खाली गेला.

मात्र, बाजार सुरू झाल्यानंतर काही काळातच सकाळी 9.45 वाजता दोन्ही निर्देशांक सकारात्मक दिशेने वाढत होते. यावेळी दोन्ही निर्देशांकांत वाढ होऊन सेन्सेक्स 83,970 तर निफ्टी 25750 वर व्यवहार करत होते.    

