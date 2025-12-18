Mutual Fund Rule: मोठी बातमी! म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक ब्रोकर्ससाठी नियम बदलले, सेबीचा ऐतिहासिक बदल

शेअर बाजार नियामक सेबीने म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक ब्रोकरना नियंत्रित करणाऱ्या नियमांमध्ये मोठे बदल मंजूर केले आहेत. या सुधारणांचा उद्देश नियम सोपे करणे, गुंतवणूकदारांसाठी खर्च कमी करणे आणि वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शक करणे आहे. हा गेल्या काही वर्षातील सर्वात मोठा नियामक बदल असल्याचे मानले जाते. ज्याचा थेट सामान्य गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक कल्याणावर परिणाम होतो..सेबीने म्युच्युअल फंडांशी संबंधित नियम पुन्हा लिहिण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, नवीन "सेबी (म्युच्युअल फंड) नियमावली, २०२६" सादर केली जाईल. गुंतवणूकदारांना समजणे सोपे व्हावे यासाठी विविध परिपत्रकांमध्ये विखुरलेले जुने नियम एकत्रित केले जातील. सेबीने म्हटले आहे की, गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाशी संबंधित मूलभूत नियम तेच राहतील. परंतु भाषा सोपी केली जाईल आणि माहिती अधिक स्पष्टपणे प्रदान केली जाईल..CNG and PNG Rate: मोठी बातमी! १ जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होणार; पण किती रुपयांनी? जाणून घ्या....गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा बदल म्युच्युअल फंड खर्च किंवा खर्च गुणोत्तराशी संबंधित आहे. सेबीने आता त्याचे नाव "बेस एक्सपेन्स रेशो" असे ठेवले आहे. याचा अर्थ असा की जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी आणि व्यवहार कर यासारखे सरकारी शुल्क आता वेगळे दाखवले जातील. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे कुठे खर्च केले जात आहेत याचे स्पष्ट चित्र मिळेल. याव्यतिरिक्त, अनेक फंड प्रकारांसाठी बेस एक्सपेन्स रेशो कमी करण्यात आला आहे. .क्लोज्ड-एंड इक्विटी फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड आणि ईटीएफसाठी व्यवस्थापन शुल्क पूर्वीपेक्षा कमी असेल. याचा थेट फायदा गुंतवणूकदारांना होईल, कारण दीर्घकालीन परतावा सुधारता येईल. सेबीने कॅश आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये ब्रोकरेजची मर्यादा देखील कमी केली आहे. ब्रोकर आता शेअर्स खरेदी-विक्री आणि फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगसाठी जास्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. यामुळे लहान आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ट्रेडिंग खर्च कमी होईल आणि त्यांना अधिक आत्मविश्वासाने बाजारात सहभागी होता येईल..आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सेबी एक लहान आणि सोपे प्रॉस्पेक्टस सादर करत आहे. ज्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना कंपनी काय आहे आणि त्यातील जोखीम काय आहेत हे लवकर समजेल. यामुळे लांबलचक कागदपत्रे वाचण्याची गरज कमी होईल. याव्यतिरिक्त, सेबीने कॉर्पोरेट बाँड मार्केटला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त व्याज किंवा सवलती मिळविण्याची परवानगी दिली आहे. .NPS गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! एक्झिट नियमांत बदल; PFRDA चा मोठा निर्णय, नवे नियम काय?.यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना बाँड गुंतवणुकीकडे आकर्षित करता येईल. लिस्टिंगनंतरची प्रक्रिया देखील सोपी करण्यात आली आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, आता पुष्टीकरण पत्रांची आवश्यकता राहणार नाही आणि शेअर्स थेट डीमॅट खात्यांमध्ये जलद गतीने जमा होतील. पूर्वी महिने लागणारी प्रक्रिया आता काही आठवड्यात पूर्ण करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.