Sakal Money

Mutual Fund Rule: मोठी बातमी! म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक ब्रोकर्ससाठी नियम बदलले, सेबीचा ऐतिहासिक बदल

Mutual Fund Rule News: म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सेबीने नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. जे गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक स्थितीवर थेट परिणाम करू शकतात.
SEBI mutual fund rule changes

SEBI mutual fund rule changes

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

शेअर बाजार नियामक सेबीने म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक ब्रोकरना नियंत्रित करणाऱ्या नियमांमध्ये मोठे बदल मंजूर केले आहेत. या सुधारणांचा उद्देश नियम सोपे करणे, गुंतवणूकदारांसाठी खर्च कमी करणे आणि वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शक करणे आहे. हा गेल्या काही वर्षातील सर्वात मोठा नियामक बदल असल्याचे मानले जाते. ज्याचा थेट सामान्य गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक कल्याणावर परिणाम होतो.

Loading content, please wait...
Mutual Fund
Business
Stock Market
sebi
Business News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com