अर्थबोध : ठंडा करके खाओ

गेल्या जवळपास दीड वर्षापासून शेअर बाजारात अनेक शेअरचे भाव हे सातत्याने खालीच येत आहेत. त्यात नववर्षाची झालेली युद्धमय सुरुवात म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. मध्यंतरी निर्देशांक टिकून असतानादेखील बहुतांश शेअर गटांगळ्या खात होते. आता इराण युद्धानंतर निर्देशांक ही गटांगळ्या खात आहे. एकूणच, सध्या सर्वच मालमत्ता विभागात अस्थिरता असल्याने, सर्वसामान्य गुंतवणूकदार चिंतेत आहे. त्यातील काही जण हे थेट शेअर बाजारात आहेत, तर काही जण म्युच्युअल फंडाद्वारे बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. अशा वेळी आहे ती गुंतवणूक ठेवावी, कमी भावात विकावी, मंदी आहे म्हणून नवे भांडवल लावावे की काय करावे असे अनेक प्रश्न आहेत..जोखमीचे वातावरणसध्याचे सर्व आर्थिक वातावरण हे नक्कीच आशादायी नाही. कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल जवळपास १२० डॉलरवर पोहोचला आहे. रुपयाची घसरगुंडी होऊन त्याने ९३ ची पातळी गाठली आहे. गॅसच्या तुटवड्यामुळे अनेक उद्योगांना गॅस मिळण्यात अडचण होत आहे त्याचा परिणाम औद्योगिक जगतावर ही होत आहे. सोने-चांदीमध्ये मोठी अस्थिरता आहे. बाजाराचा कणा असलेले परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार अर्थात 'एफआयआय' विक्री वर भर देत आहेत. एकही चांगली आर्थिक घडामोड घडत नसताना केवळ बाजारात घसरण आहे, म्हणून त्वरित खरेदी अथवा विक्रीचा निर्णय न घेता या सर्व बाबतीत सुस्पष्टता येण्याची वाट पहावी. बाजार हा मंदी, विक्रीला नव्हे, तर अस्थिरतेला घाबरतो, त्यामुळे खरेदी करायची असली, तरी सुस्पष्टता आल्यावर थोडे महाग घ्यावे; पण बाजारातील मळभ दूर झाल्यावर घ्यावे. शेअर बाजारातील मागील आठवडा बघितल्यास किती अस्थिरता आहे, हे लक्षात येईल. सोमवार (ता.१६), मंगळवार (ता.१७), बुधवार (ता.१८) या तीन दिवसांत 'सेन्सेक्स' जवळपास २४०० अंशांनी वाढला आणि गुरुवारी (ता. १९) एकाच दिवसात त्याने सुमारे २५०० अंशांची मोठी पडझड नोंदवली व शुक्रवारी (ता.२०) परत वर येण्याचा प्रयत्न केला. एवढी मोठी अस्थिरता असताना ट्रेडिंग करून नफा कमवण्याचा प्रयत्न करणे धाडसाचे ठरेल. अशावेळी नफ्यापेक्षा तोटा होण्याची शक्यता अधिक असते, त्यामुळे ट्रेडिंगचा मोह टाळलेलाच बरा!.दोलायमान बाजारअनेक वर्षांनी बाजार सध्या अशा दोलायमान स्थितीत आहे. या आधी मोठी व त्रासदायक विक्री बाजाराने २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स प्रकरणावेळी आणि २०२० मध्ये कोरोना महासाथीच्या काळात अनुभवली होती. तिथूनही बाजाराने उभारी घेतलीच; पण यावेळी युद्धजन्य स्थितीमुळे सर्व कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने येणाऱ्या काळात कंपन्यांच्या निकालावर याचा परिणाम होणार आहे. पुढे अशीच संधी आल्यास चांगले शेअर घेण्यासाठी भांडवल उपलब्धता करून ठेवावी..त्यामुळे सद्यःस्थितीत 'ठंडा करके खाओ' या म्हणीप्रमाणे निर्णय घ्यायची घाई न करता सर्व गोष्टींवर अभ्यासपूर्ण नजर ठेवून योग्य वेळेची वाट बघणे इष्ट ठरेल. सध्याच्या स्थितीत पॅनिक न होता किंवा अति उत्साहीत न होता विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा. शेअर बाजार हा फक्त दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आहे, हे लक्षात ठेवूनच गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यावेत.