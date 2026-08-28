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Sugar Price: रक्षाबंधनाच्या तोंडावर साखरेचे दर घसरले! किरकोळ बाजारातही मिळणार फायदा; सरकारच्या नव्या कोटा पद्धतीचा काय परिणाम होणार?

Sugar Prices Crash 20% Ahead of Rakhi: देशातील साखरेच्या किमतींबाबत जनतेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.कारखान्यातील साखरेच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. किरकोळ बाजारातही किमती कमी होऊ लागल्या आहेत.
Sugar Price Drop Ahead of Raksha Bandhan

Sugar Price Drop Ahead of Raksha Bandhan

ESakal

Vrushal Karmarkar
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वाढत्या साखरेच्या किमतींमुळे त्रस्त झालेल्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांत कारखान्यातील साखरेच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. परिणामी किरकोळ बाजारातही साखरेच्या किमती कमी होऊ लागल्या आहेत. घाऊक किमती नरमल्याचा परिणाम लवकरच दुकानांमध्ये दिसून येईल, अशी सरकारला आशा आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडील साखरेच्या वाढलेल्या किमती देशातील तुटवड्यामुळे नव्हत्या.

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