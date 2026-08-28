Sugar Price: रक्षाबंधनाच्या तोंडावर साखरेचे दर घसरले! किरकोळ बाजारातही मिळणार फायदा; सरकारच्या नव्या कोटा पद्धतीचा काय परिणाम होणार?

वाढत्या साखरेच्या किमतींमुळे त्रस्त झालेल्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांत कारखान्यातील साखरेच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. परिणामी किरकोळ बाजारातही साखरेच्या किमती कमी होऊ लागल्या आहेत. घाऊक किमती नरमल्याचा परिणाम लवकरच दुकानांमध्ये दिसून येईल, अशी सरकारला आशा आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडील साखरेच्या वाढलेल्या किमती देशातील तुटवड्यामुळे नव्हत्या. .भाववाढीच्या अपेक्षेने झालेला अतिरिक्त साठा आणि वाढलेल्या खरेदीमुळे ही दरवाढ झाली होती. देशात साखरेचा पुरेसा साठा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. बाजारात साखरेचा पुरवठा झपाट्याने वाढवण्यासाठी सरकार सप्टेंबरपासून सध्याच्या मासिक कोटा पद्धतीऐवजी १५ दिवसांची कोटा पद्धत लागू करणार आहे. त्यानुसार, साखर कारखान्यांना त्यांच्या निश्चित कोट्यापैकी किमान ४०% साखर पहिल्या आठवड्यात विकावी लागेल आणि उर्वरित साखर पुढील आठवड्यात विकली जाईल..Subhash Chandra: 22,006 कोटींचे कर्जाचे दावे अन् सेटलमेंट फक्त 6.25 कोटींचं? सुभाष चंद्रांचे नेमकं प्रकरण काय?.या बदलामुळे सरकारला साखरेची मागणी आणि पुरवठा यावर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. गरज भासल्यास सरकार अतिरिक्त कोटा देखील जारी करू शकेल. सरकारने साखर कारखान्यांना विक्री झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत साखरेची वाहतूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारखान्यांकडून व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि त्यानंतर ग्राहकांपर्यंत साखरेचा पुरवठा जलद करणे, हा यामागील उद्देश आहे. घाऊक खरेदीदारांना त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त साखरेचा साठा न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..येत्या काही महिन्यांत साखरेचा पुरवठा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये १० लाख टनांहून अधिक साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे, तर नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन अंदाजे ४५ लाख टनांपर्यंत पोहोचू शकते. याव्यतिरिक्त, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील कार्यरत साखर कारखान्यांमधून सप्टेंबर महिन्यात अंदाजे २ लाख टन अतिरिक्त साखर बाजारात येण्याची शक्यता आहे. .MRP पेक्षा 400 रुपयांनी महाग विकली ब्रा! महिलेची थेट कोर्टात धाव; न्यायाधीश म्हणाले, ‘माणसं खोटं बोलू शकतात, पण... .सरकारने ऑक्टोबरमध्ये उत्पादित साखरेची विक्री कोणत्याही निर्बंधांशिवाय करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नवीन साखर बाजारात लवकर पोहोचण्यास मदत होईल. आगाऊ प्राधिकरण योजनेअंतर्गत आयात केलेली आणि प्रक्रिया केलेली साखर विकण्यास रिफायनर्सना परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, अतिरिक्त साठा बाळगणाऱ्या डीलर्स आणि घाऊक खरेदीदारांना तो बाजारात आणण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. या उपाययोजनांमुळे साखरेचा पुरवठा वाढण्याची आणि किमती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.