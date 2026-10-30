सुपर एल निनोचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धोका? पीक उत्पादन घटण्यासह महागाई वाढण्याची IMF ने वर्तवली शक्यता

Super El Niño: सुपर एल निनोमुळे भारताच्या शेती उत्पादनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) व्यक्त केली आहे. यामुळे पिकांचे उत्पादन घटणे, अन्नधान्याच्या किमती वाढणे आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम होणे असे धोके निर्माण होऊ शकतात. मात्र, या हवामान बदलाचे परिणाम अद्याप प्रत्यक्षात दिसू लागलेले नाहीत, असे IMF ने स्पष्ट केले आहे..IMF च्या कम्युनिकेशन डायरेक्टर ज्युली कोझॅक यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, "सुपर एल निनोमुळे भारतासमोर काही आर्थिक धोके निर्माण होऊ शकतात. पीक उत्पादन घटणे, अन्नधान्याच्या किमती वाढणे आणि त्याचा परिणाम नागरिकांच्या खरेदी क्षमतेवर होणे, या बाबी चिंतेच्या आहेत. मात्र, सध्या या धोक्यांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसलेले नाहीत.".El Nino: ‘एल निनो’मुळे थुथुकुडीची केळी धोक्यात; मॉन्सूनच्या अपुऱ्या पावसामुळे तमिराभरणी नदीचे सिंचन थांबले .भारताच्या आर्थिक विकासदराचा अंदाज ७ टक्केदरम्यान, IMF ने ऑक्टोबर महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक आर्थिक आढावा अहवालात (World Economic Outlook) भारताच्या आर्थिक विकासदराचा अंदाज वाढवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन्ही वर्षांसाठी भारताचा विकासदर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.यापूर्वी जुलै महिन्यात IMF ने २०२६-२७ साठी ६.४ टक्के आणि २०२७-२८ साठी ६.७ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, देशातील मजबूत अंतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील चांगल्या कामगिरीमुळे हा अंदाज वाढवण्यात आला आहे..जानेवारीमध्ये पुन्हा आर्थिक आढावा घेणारभारताची अर्थव्यवस्था सध्या चांगल्या गतीने वाढत असून जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, असे IMF ने म्हटले आहे. मात्र, सुपर एल निनोचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, यावर भविष्यातील आर्थिक परिस्थिती अवलंबून असेल.ज्युली कोझॅक यांनी सांगितले की, "सध्या भारताची आर्थिक वाढ मजबूत आहे. मात्र, सुपर एल निनोमुळे निर्माण होणारे धोके प्रत्यक्षात किती परिणाम करतात, याचा आम्ही आढावा घेऊ. त्यानंतर जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जागतिक आर्थिक आढावा अहवालात भारताच्या विकासदराच्या अंदाजाचा पुन्हा विचार केला जाईल.".Indian Economy: IMF अहवालाचा भारताला झटका! जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या टॉप 5 मधून बाहेर; कारण काय?.त्यामुळे आगामी काळात भारतातील पावसाचे प्रमाण, शेती उत्पादन आणि अन्नधान्याच्या किमती याकडे लक्ष असणार आहे. सुपर एल निनोचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसल्यास त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासाच्या अंदाजावरही होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.