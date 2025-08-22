Sakal Money

GST: हॉटेलमध्ये राहणे आणि खाणे-पिणे स्वस्त होणार! सामान्यांना कसा लाभ मिळणार? जाणून घ्या...

GST on Hotel Industry: पर्यटन आणि आतिथ्य क्षेत्रानेही सरकारला पत्र लिहून जीएसटीमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. या क्षेत्राने म्हटले आहे की सरकार उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करणार आहे.
GST on Hotel Industry
GST on Hotel IndustryESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

जेव्हा सरकारने जीएसटीमध्ये मोठ्या बदलांची चर्चा केली तेव्हा हॉटेल उद्योगालाही मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली. उद्योग संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, या क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी जीएसटीमध्ये सुधारणा करावी. ज्याचा थेट फायदा सामान्य माणसालाही होईल. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सची सर्वोच्च संघटना असलेल्या एफएचआरएआयने सरकारला पर्यटन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि विकासाचे इंजिन बनवण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर तर्कसंगत करण्याची विनंती केली आहे.

Loading content, please wait...
GST
Restaurant
maharashtra restaurant club
GST Council meeting

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com