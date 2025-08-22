GST: हॉटेलमध्ये राहणे आणि खाणे-पिणे स्वस्त होणार! सामान्यांना कसा लाभ मिळणार? जाणून घ्या...

जेव्हा सरकारने जीएसटीमध्ये मोठ्या बदलांची चर्चा केली तेव्हा हॉटेल उद्योगालाही मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली. उद्योग संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, या क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी जीएसटीमध्ये सुधारणा करावी. ज्याचा थेट फायदा सामान्य माणसालाही होईल. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सची सर्वोच्च संघटना असलेल्या एफएचआरएआयने सरकारला पर्यटन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि विकासाचे इंजिन बनवण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर तर्कसंगत करण्याची विनंती केली आहे..अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेल्या पत्रात, FHRAI ने पर्यटन सेवा अधिक सुलभ आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी GST मध्ये एकरूपता आणि साधेपणा आणण्याचे आवाहन केले आहे. देशभरातील हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थेने सर्व हॉस्पिटॅलिटी आणि पर्यटन सेवांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह 5 टक्के एकसमान GST दराची मागणी केली आहे. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी GST सुधारणांबाबत केलेल्या घोषणेचे संघटनेने स्वागत केले. .Stock Market Closing: सेन्सेक्स 370 अंकांच्या वाढीसह बंद, ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खरेदी.त्यांनी म्हटले आहे की, ते भारताची कर प्रणाली मजबूत करण्यासाठी, अनुपालन सुलभ करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला समर्थन देते. फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की पर्यटन हा भारताच्या विकासाच्या प्रमुख आधारस्तंभांपैकी एक आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये ते सुमारे ५ टक्के योगदान देते. योग्य धोरणात्मक पाठिंबा मिळाल्यास हे योगदान दुप्पट होऊ शकते. .एफएचआरएआयने पत्रात लिहिले आहे की, 'हे क्षेत्र सर्वात मोठ्या रोजगार देणाऱ्यांपैकी एक आहे. तसेच, हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात गुंतवलेल्या प्रत्येक १ रुपयांमागे ते ३.५ रुपये उत्पन्न करते, तर ते एका थेट नोकरीसह ३.२ अप्रत्यक्ष नोकऱ्या देखील निर्माण करते. पर्यटन सेवा अधिक सुलभ आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक करण्यासाठी जीएसटीमध्ये एकरूपता आणि साधेपणा आवश्यक असल्याचे एफएचआरएआयने म्हटले आहे. म्हणूनच, इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह सर्व आतिथ्य आणि पर्यटन सेवांवर ५ टक्के एकसमान जीएसटी दर लागू केला पाहिजे, ज्यामुळे अनुपालन सोपे होईल आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी खर्चाचा भार कमी होईल..सध्याच्या प्रणालीमुळे ऑपरेशनल अकार्यक्षमता आणि महसूल तोटा निर्माण होत असल्याने, हॉटेल रूम भाड्यावर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीपासून अन्न आणि पेये उत्पादनांना वेगळे करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. एफएचआरएआयच्या अध्यक्षा के. श्यामा राजू म्हणाल्या की, पर्यटन हा केवळ एक प्रवास नाही तर तो देशाच्या आर्थिक विकासाचा इंजिन आहे. भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, प्रवाशांसाठी परवडणारे आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनवण्यासाठी जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आवश्यक आहे..SEBI Raid: मार्केट गुरु अवधूत साठेंच्या अकादमीवर सेबीचा छापा; मोठी फसवणूक झाल्याचे उघड, तपासात काय सापडले? .उद्योगाने म्हटले आहे की जर सरकारने या क्षेत्रासाठी उपयुक्त धोरणात्मक उपाययोजना केल्या तर भारतीय पर्यटन क्षेत्राचे जीडीपीमध्ये योगदान दुप्पट होऊ शकते. सध्या, या क्षेत्राचे योगदान ५ टक्के आहे, जे १० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. या क्षेत्रात वाढीसह लाखो रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साध्य होण्यास मदत होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.