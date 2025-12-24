Sakal Money

Swiggy Instamart Report : 'या' पठ्ठ्याने वर्षात कंडोमवर खर्च केलेत चक्क १ लाख रुपये! महिन्याला १९ ऑर्डर्स; व्हॅलेंटाईन डेला तर...

Swiggy Instamart 2025 data : स्विगी इंस्टामार्टच्या 2025 च्या अहवालानुसार भारतात मोठ्या प्रमाणात डिजिटल खरेदी सवय वाढत आहे. यात रोजच्या वापराच्या गोष्टींपासून ते खाण्याच्या गोष्टींपर्यंत सगळीकडे ऑनलाइन खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे.
Swiggy Instamart has shared its year-end report, revealing how India shopped in 2025 using their online app

Swiggy Instamart year-end report 2025

Vinod Dengale
Swiggy Instamart Year-End Report 2025 : भारतात डिजिटल व्यवहार सुरु झाल्यापासून ऑनलाईन शॉपिंगचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. भारतातील ऑनलाईन डिलिव्हरी कंपनी Swiggy Instamart ने आपला संपूर्ण वर्षाचा 'Year-End Report 2025' जाहीर केला आहे. या अहवालातून या संपूर्ण वर्षभरात भारतात लोकांनी ऑनलाइन अ‍ॅपवरून कशी आणि काय खरेदी केली याची रंजक माहिती समोर आली आहे. या अहवालात काही अतिशय अनोखे आणि मजेशीर शॉपिंग ट्रेंड पाहायला मिळाले.

