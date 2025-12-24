Swiggy Instamart Report : 'या' पठ्ठ्याने वर्षात कंडोमवर खर्च केलेत चक्क १ लाख रुपये! महिन्याला १९ ऑर्डर्स; व्हॅलेंटाईन डेला तर...

Swiggy Instamart Year-End Report 2025 : भारतात डिजिटल व्यवहार सुरु झाल्यापासून ऑनलाईन शॉपिंगचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. भारतातील ऑनलाईन डिलिव्हरी कंपनी Swiggy Instamart ने आपला संपूर्ण वर्षाचा 'Year-End Report 2025' जाहीर केला आहे. या अहवालातून या संपूर्ण वर्षभरात भारतात लोकांनी ऑनलाइन अॅपवरून कशी आणि काय खरेदी केली याची रंजक माहिती समोर आली आहे. या अहवालात काही अतिशय अनोखे आणि मजेशीर शॉपिंग ट्रेंड पाहायला मिळाले. .या ऑनलाईन शॉपिंग ट्रेंड मधील एक धक्कादायक बाब म्हणजे चेन्नईतील एका युजरने संपूर्ण वर्षात फक्त कंडोमवर तब्बल १,०६,३९८ रुपये खर्च केले. या युजरने कंडोमसाठी एकूण २२८ वेगवेगळ्या ऑर्डर्स दिल्या असून, सरासरी दरमहा सुमारे १९ ऑर्डर्स केल्या आहेत..स्विगी इंस्टामार्टच्या अहवालानुसार, कंडोम ही एक लोकप्रिय वस्तू ठरली असून प्रत्येकी १२७ ऑर्डर्सपैकी एका ऑर्डरमध्ये कंडोमचा समावेश होता. सप्टेंबर महिन्यात कंडोम विक्रीत तब्बल २४% वाढ नोंदवण्यात आली, ज्यामुळे सप्टेंबर महिना कंडोम उत्पादनासाठी सर्वाधिक विक्रीचा महिना ठरला..8th Pay Commission : जानेवारीच्या पगारात 8व्या वेतन आयोगाची वाढ मिळेल का? किती वाढणार पगार? जाणून घ्या पगारवाढीबाबत मोठा अपडेट.अहवालातील इतर ठळक मुद्देमुंबईतील एका व्यक्तीने Red Bull Sugar Free वर तब्बल १६.३ लाख रुपये खर्च केले.चेन्नईतील एका युजरने पाळीव प्राण्यांच्या साहित्यावरच २.४१ लाख खर्च केले.बेंगळुरूतील एका युजरने डिलिव्हरी पार्टनर्सना तब्बल ६८,००० रुपये इतकी टिप दिली, तर चेन्नईमध्येही ५९,५०५ रुपयांचीही टिप दिली गेली.बेंगळुरू ही भारताची टेक कॅपिटल असली, तरी ती टिपिंग कॅपिटलही आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.नोएडामधील एका व्यक्तीने ब्लूटूथ स्पीकर, SSDs आणि रोबोटिक वस्तूंवर एकाच ऑर्डरमध्ये २.५९ लाख रुपये खर्च केले.हैदराबादमधील एका युजरने एका क्लिकमध्ये तीन iPhone 17 खरेदी करत ४.३ लाख खर्च केले..या अहवालानुसार, व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी प्रति मिनिट ६६६ गुलाबाच्या फुलांच्या ऑर्डर्स मागविण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, रक्षाबंधन, फ्रेंडशिप डे आणि व्हॅलेंटाईन डे हे २०२५ मधील सर्वाधिक गिफ्ट दिले जाणारे दिवस ठरले. यामध्ये इंस्टामार्टच्या “Giftables” फीचरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला..Jio Recharge Offer : महिन्याचा रिचार्ज फक्त ₹103! मोफत OTT आणि AI सब्स्क्रिप्शन; Jio चे Happy New Year साठी 3 जबरदस्त प्लॅन.स्विगी इंस्टामार्टचा हा अहवाल भारतातील बदलत्या डिजिटल शॉपिंग सवयी अधोरेखित करतो. आज ग्राहक इंस्टामार्टवरून iPhone पासून किराणा सामान आणि लक्झरी वस्तूंपर्यंत सर्व काही ऑर्डर करत आहेत, हे या अहवालातून स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.