म्युच्युअल फंड : ‘एसडब्ल्यूपी’ : दुधारी तलवार!

मंगेश कुलकर्णी , ‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत, म्युच्युअल फंड वितरकगेल्या काही वर्षांमध्ये म्युच्युअल फंडांची लोकप्रियता वाढली आहे. एका बाजूला गुंतवणूकदारांनी नियमित गुंतवणुकीसाठी ‘एसआयपी’ला पसंती दिली, तर दुसऱ्या बाजूला म्युच्युअल फंडांमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करून नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी ‘एसडब्ल्यूपी’ म्हणजेच ‘सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन’ची लोकप्रियता प्रचंड वाढली आहे. विशेष म्हणजे मुदत ठेवींना पर्याय म्हणून ‘एसडब्ल्यूपी’कडे गुंतवणूकदर पाहात आहेत. मुदत ठेवींवर साधारण ६ ते ८ टक्के व्याज मिळते, पण मुद्दल वाढत नाही. ‘एसडब्ल्यूपी’मध्ये जोखीम आहे, पण चांगल्या फंडांमध्ये योग्य वेळी गुंतवणूक केली, तर मुदत ठेवींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते. अधिक उत्पन्न तर मिळतेच, पण त्याव्यतिरिक्त मुद्दलीमध्ये काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते. ‘एसडब्ल्यूपी’च्या याच फायद्यांनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे. मात्र, म्युच्युअल फंडांमध्ये असणाऱ्या जोखमीचा ‘एसडब्ल्यूपी’ करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना फटका बसू शकतो. चुकीच्या वेळेला किंवा चुकीच्या फंडांमध्ये ‘एसडब्ल्यूपी’ केली, तर मुद्दलीवर नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच ‘एसडब्ल्यूपी’ करताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, ते जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..फंडांची निवड, गुंतवणुकीची वेळइक्विटी फंडांमध्ये सर्वाधिक परतावा मिळू शकतो, पण या फंडांमध्ये सर्वाधिक जोखीम असते. आपण गुंतवणूक केल्यावर शेअर बाजार खाली आला, तर मुद्दल कमी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत आपण ‘एसडब्ल्यूपी’च्या माध्यमातून पैसे काढत राहिलो, तर मुद्दल आणखी वेगाने कमी होईल. हायब्रीड फंडांमध्ये थोडा कमी परतावा मिळतो; पण जोखीमदेखील कमी असते. त्यामुळे, शेअर बाजाराचे मूल्यांकन, पुढील तीन ते पाच वर्षांसाठी बाजाराची संभाव्य दिशा आणि तुमची जोखीम घेण्याची क्षमता याचा विचार करून फंडाची निवड करावी. इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर शेअर बाजारात उच्चांकापासून किमान २० टक्के घसरण झाल्यावर गुंतवणूक करावी; जेणेकरून जोखीम कमी होईल..विथड्रॉवल रेट किती?आपण म्युच्युअल फंडांमध्ये ‘एसडब्ल्यूपी’ चालू केल्यावर शेअर बाजार खाली आला तर मुद्दल कमी होते. त्याचबरोबर, दर महिन्याला खूप जास्त पैसे काढून घेतले म्हणजेच विथड्रॉवल रेट खूप जास्त असेल, तर दुहेरी फटका बसू शकतो. विथड्रॉवल रेट जास्त असेल, तर सुरुवातीच्या काळात मुद्दल खूप झपाट्याने कमी होईल. असे झाल्यास नुकसानभरपाई व्हायला बराच वेळ लागू शकतो. म्हणूनच ‘एसडब्ल्यूपी’ चालू केल्यावर सुरुवातीच्या काळात विथड्रॉवल रेट कमीत कमी असावा..‘डीफर्ड एसडब्ल्यूपी’म्युच्युअल फंडांमध्ये साधारण १२ टक्क्यांच्या आसपास परतावा मिळू शकतो, याचा अर्थ साधारण सहा वर्षांत मुद्दल दुप्पट होऊ शकते. एकदा मुद्दल दुप्पट झाल्यावर बाजाराच्या चढ-उतारांची फारशी भीती राहात नाही. त्यामुळे, गुंतवणूक केल्यावर सुरुवातीची पाच-सहा वर्षे मुद्दल वाढेपर्यंत थांबून, मग ‘एसडब्ल्यूपी’ चालू केली, तर जोखीम कमी होऊ शकते. एकंदरीत विचार केल्यास, ज्यांना म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करून नियमित उत्पन्न मिळवायचे आहे, त्यांच्यासाठी ‘एसडब्ल्यूपी’ हा एक चांगला पर्याय आहे. मात्र, ‘एसडब्ल्यूपी’ ही दुधारी तलवार आहे हे लक्षात ठेवावे. ‘एसडब्ल्यूपी’ चालू करताना योग्य फंडांची निवड, गुंतवणुकीची योग्य वेळ आणि विथड्रॉवल रेट महत्त्वाचा असतो, त्याचबरोबर जोखीम कमी करण्यासाठी ‘डीफर्ड एसडब्ल्यूपी’चा विचार करावा..(डिस्क्लेमर ः म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.