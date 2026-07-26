Tata Products: महागाईचा आणखी एक झटका! टाटा चहा, मीठ, डाळींचे दर वाढवणार; सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसणार

जर तुम्ही रोजच्या गरजेच्या वस्तूंची खरेदी करत असाल, तर येत्या काही दिवसांत तुमच्या खिशावर भार पडू शकतो. टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स (TCPL) ने संकेत दिले आहेत की, कच्च्या मालाच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे कंपनी येत्या काळात आपल्या अनेक उत्पादनांच्या किमती वाढवू शकते. कंपनीचे म्हणणे आहे की, जर उत्पादनांचा खर्च वाढत राहिला, तर नफा टिकवून ठेवण्यासाठी काही वस्तूंच्या किमती समायोजित कराव्या लागतील. यामध्ये चहा, मीठ आणि ब्रँडेड डाळी यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे. .सध्या, कंपनी बाजारातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि त्यानुसार भविष्यातील धोरण ठरवेल. टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न ब्रँडच्या डाळी, इतर पॅकेज केलेले खाद्य उत्पादने या उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. कच्च्या मालाची किंमत सतत वाढत आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम होत आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय तणावाचा पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे. पावसाला उशीर झाल्याने चहाच्या पानांचे भाव वाढले आहेत..Gold and Silver Rate: २० दिवसांत सोन्याची घसरण चांदी तब्बल १२,२५६ ने स्वस्त… काय आहे आजचा सोने-चांदीचा भाव?.चहापत्तीच्या दरात सुमारे ७% ते १०% वाढ झाली आहे. तिमाहीत कंपनीचा एकूण महसूल ५,३४८.८८ कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महसूल सुमारे १२ टक्क्यांनी वाढला. कंपनीचा निव्वळ नफा सुमारे २८ टक्क्यांनी वाढून ४४४.८६ कोटी रुपये झाला. कंपनीने अलीकडेच चहाच्या दरात थोडी वाढ केली आहे. पुढील १५ ते ३० दिवस बाजाराच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जाईल. यानंतर, गरज भासल्यास, किंमतींमध्ये पुढील बदल करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. येत्या काळात खर्चात दिलासा न मिळाल्यास इतर उत्पादनांच्या किमतीही वाढू शकतात..Petrol Diesel Price Today : कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा वाढ ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही बदल ? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर.पावसाला उशीर झाल्याने चहाच्या पानांच्या दरात आधीच ७% ते १०% वाढ झाली आहे. कंपनीने अलीकडेच चहाच्या दरात किंचित वाढ केली असून, पुढील १५-३० दिवस बाजारावर लक्ष ठेवून आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि प्रतिकूल हवामान यामुळे कच्च्या मालाच्या किमती सतत बदलत आहेत ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.