Sakal Money

Tata Products: महागाईचा आणखी एक झटका! टाटा चहा, मीठ, डाळींचे दर वाढवणार; सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसणार

Tata Consumer Products: चहापत्ती आणि कडधान्ये यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू महाग होऊ शकतात, असे टाटा टी आणि टाटा सॉल्ट यांसारख्या उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स या कंपनीने म्हटले आहे.
Tata Consumer Products

Tata Consumer Products

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही रोजच्या गरजेच्या वस्तूंची खरेदी करत असाल, तर येत्या काही दिवसांत तुमच्या खिशावर भार पडू शकतो. टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स (TCPL) ने संकेत दिले आहेत की, कच्च्या मालाच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे कंपनी येत्या काळात आपल्या अनेक उत्पादनांच्या किमती वाढवू शकते. कंपनीचे म्हणणे आहे की, जर उत्पादनांचा खर्च वाढत राहिला, तर नफा टिकवून ठेवण्यासाठी काही वस्तूंच्या किमती समायोजित कराव्या लागतील. यामध्ये चहा, मीठ आणि ब्रँडेड डाळी यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
salt
inflation
Tata Group
Consumer Goods Prices