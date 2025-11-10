Tax Audit Deadline : लेखापरीक्षण अनिवार्य कधी?

डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ४४ अब अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तीने करनिर्धारण वर्ष २०२५-२६ शी संबंधित आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा कर-लेखापरीक्षण अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करावा आणि करविवरणपत्र १० डिसेंबर २०२५ पूर्वी दाखल करावे, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाने (सीबीडीटी) जाहीर केले आहे. अहवाल विहित मुदतीत सादर न केल्यास, कर-निर्धारण अधिकारी करदात्याच्या व्यवसायाची एकूण विक्री, उलाढाल किंवा एकूण प्राप्तीच्या अर्धा टक्का किंवा एक लाख पन्नास हजार रुपये, यापैकी कमी असलेली रक्कम दंड म्हणून आकारू शकतो. मात्र, कलम २७१ ब नुसार, वेळेत विवरणपत्र दाखल न करण्याचे योग्य कारण दिल्यास कोणताही दंड आकारला जात नाही.आता हे लेखापरीक्षण कोणी करणे आवश्यक आहे, ते जाणून घेऊ..पुढील करदात्यांनी हिशेब पुस्तकांचे लेखापरीक्षण करणे अनिवार्य आहे.व्यापार/व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीची वर्षभरातील एकूण विक्री, उलाढाल किंवा एकूण उत्पन्न (जसे असेल तसे) एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास.कलम ४४ एडी अंतर्गत करआकारणी योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या आणि त्याची एकूण विक्री किंवा उलाढाल दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासआर्थिक वर्षभरात रोकड जमा आणि खर्च एकूण जमा राशीच्या किंवा एकंदर खर्चाच्या रक्कमेपेक्षा पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल, तर व्यापार/व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीसाठी मर्यादा एक कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवसाय हा व्यवहार बँकिंग चॅनेलद्वारे झाला असल्यासच हा पर्याय उपलब्ध असेल. असा पर्याय बौद्धिकी व्यवसाय म्हणजे डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, वकील आदी करदात्यांचेसाठी ७५ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत आहे. तथापि, कर-लेखापरीक्षणाची मर्यादा ५० लाख रुपये आहे..Satara Crime:'कुळकजाई खून प्रकरणातील संशयित जेरबंद'; गुन्ह्याचा २४ तासांत उलगडा; दहिवडी पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी.कलम ४४ एडी नुसार गेल्या कोणत्याही आर्थिक वर्षासाठी नफा घोषित करणाऱ्या करदात्याने अशा मागील वर्षाशी संबंधित पाचव्या आकारणी वर्षासाठी नफा कलम ४४एडी नुसार काढलेल्या नफ्यापेक्षा कमी असल्यास आणि त्याचे उत्पन्न करआकारणीयोग्य नसलेल्या रकमेपेक्षा जास्त झाले असल्यास.कलम ४४ एडीएच्या अनुमानित कर योजनेचा पर्याय निवडण्यास पात्र असलेली व्यक्तीने व्यवसायासाठी मिळविलेला नफा अनुमानित कर योजनेनुसार काढलेल्या ५० टक्के नफ्यापेक्षा कमी असल्यास .कलम ४४ एडी अंतर्गत अनुमानित कर योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या व्यक्तीने मिळविलेला नफा उलाढालीच्या आठ टक्के किंवा ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यवहार बँकिंग चॅनेलमार्फत झाले असतील, तर उलाढालीच्या सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, उलाढाल दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यास,कलम ४४ एईच्या अनुमानित कर योजनेचा पर्याय निवडण्यास पात्र असलेली व्यक्ती परंतु, अशा व्यवसायासाठी मिळविलेला नफा १२ मेट्रिक टन वजन असलेल्या वाहनासाठी उत्पन्न एक हजार रुपयांपेक्षा कमी प्रतिवाहन प्रतिमहा असल्यास,.कलम ४४ बीबी खनिज तेलांच्या शोधात वापरण्यासाठी भाडेतत्वावर घेतलेल्या प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीच्या संबंधात सेवा किंवा सुविधा प्रदान करण्याच्या किंवा पुरवठा करण्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या अनिवासी करदात्यांनी घोषित केलेले उत्पन्न किंवा कलम ४४बीबीबी टर्नकी पॉवर प्रकल्पाच्या संबंधात नागरी बांधकाम किंवा यंत्रसामग्रीची उभारणी किंवा त्यांची चाचणी किंवा कमिशनिंग करण्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या परदेशी कंपन्यांनी घोषित केलेले उत्पन्न त्यांच्या भारतात मिळविलेल्या उत्पन्नाच्या उलाढालीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास लेखापरिक्षण करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.