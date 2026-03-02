Premium|Financial Literacy for Kids : मुलांच्या हातात पॉकेट मनी देताय? 'या' ३ सोप्या स्टेप्स फॉलो करा आणि त्यांना बनवा भविष्यातील स्मार्ट फायनान्शिअल मॅनेजर

दीपाली किणीकर- kinikardeepali@gmail.com आपण सर्व जण पैसे कमावतो, खर्च करतो आणि बचतही करतो. मात्र, याचे शहाणपण आपल्याला कुठे आणि कधी शिकायला मिळाले, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यावर बहुतांश लोकांचे उत्तर असते ‘अनुभवातून’. मात्र, अनेकदा हा अनुभव महागडा ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर बालक-पालक आर्थिक संवाद ही काळाची गरज बनली आहे.पवन हा बारा वर्षांचा हुशार मुलगा होता. त्याला चॉकलेट, गोळ्या आणि जंक फूड खायची खूप आवड होती. शाळेतून आल्यावर किंवा बाजारात गेल्यावर तो नेहमीच वडिलांकडे पैसे मागायचा आणि हट्ट धरायचा. सुरुवातीला वडील हसून पैसे द्यायचे; पण पवनचा हट्ट वाढतच चालला होता. एके दिवशी वडील त्याला जवळ बसवून शांतपणे म्हणाले, ‘‘पवन, हे सारखं बाहेरचं खाणं चांगलं नाही. यामुळे फक्त आरोग्यच बिघडत नाही, तर पैसेही वाया जातात.’’ थोडं थांबून ते पुढे म्हणाले, ‘‘मला एक कल्पना सुचली आहे. तू चॉकलेट, गोळ्या आणि जंक फूडसाठी जे पैसे मागतोस, ते आपण साठवूया. काही दिवसांनी त्या पैशांतून तुला एक रिमोट कंट्रोल कार घेऊया. काय म्हणतोस?’’ हे ऐकताच पवनच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले. त्याला रिमोट कंट्रोल कार खूप आवडायची. तो लगेच विचारू लागला, ‘‘खरंच बाबा? आपण ती घेऊ शकू का?’’ वडील हसत म्हणाले, ‘‘नक्कीच! पण त्यासाठी तुला संयम ठेवावा लागेल आणि पैसे साठवावे लागतील.’’ त्या दिवसापासून पवनने चॉकलेट, गोळ्या आणि जंक फूड कमी खायला सुरुवात केली. रोजचे थोडेथोडे पैसे तो एका छोट्या डब्यात टाकू लागला. दररोज तो डबा उघडून पैसे मोजताना त्याला खूप आनंद व्हायचा. काही आठवड्यांनी डबा भरला. वडील आणि पवन दोघेही दुकानात गेले आणि पवनने स्वतः साठवलेल्या पैशांतून सुंदर रिमोट कंट्रोल कार विकत घेतली. त्या दिवसापासून पवनला पैशांची खरी किंमत कळली आणि तो अधिक समजूतदार झाला. आजची पिढी स्मार्टफोन, ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआय, गेमिंग आणि जाहिरातींच्या प्रभावाखाली वाढत आहे. मात्र, पैशाचे मूल्य आणि त्याची जबाबदारी याची ओळख त्यांना फारशी करून दिली जात नाही. ‘मुले लहान आहेत’, ‘त्यांना समजणार नाही’, अशा समजुतींमुळे पालक अनेकदा पैशांबद्दल बोलणे टाळतात..Sangli Leopard Menace : बिबट्या घरात घुसण्यामागचं वास्तव काय? वाढती दहशत, कारणं आणि ठोस उपाय.घर : पहिली अर्थशाळापालकांचे आर्थिक वर्तन, खर्चाच्या सवयी आणि घरातील निर्णयप्रक्रिया यांचे निरीक्षण मुले नकळत करत असतात. पालक सतत तक्रारी करत खर्च करत असतील, अनावश्यक कर्ज घेत असतील किंवा पैशांवरून वाद घालत असतील, तर त्याचा खोल परिणाम मुलांच्या मनावर होतो. याउलट, घरात आर्थिक विषयांवर मोकळेपणाने, समजावून आणि सकारात्मक संवाद होत असेल, तर मुलांमध्ये हळूहळू सकारात्मक बदल दिसू लागतात. पैसा हा नियोजनाचा भाग आहे, हे त्यांना उमजू लागते.‘‘कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह।दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम्॥’’अर्थात, बुद्धिमान व्यक्तीने बालपणापासूनच योग्य संस्कार अंगीकारावेत; कारण मानवी जीवन दुर्मीळ असले, तरी अर्थपूर्ण आहे.मानसिक ओझे नव्हे!अनेक पालकांना वाटते, की पैशांबद्दल बोलल्याने मुलांवर मानसिक ताण येईल. प्रत्यक्षात, योग्य वयानुसार, योग्य शब्दांत आणि योग्य पद्धतीने संवाद साधल्यास मुले भविष्यासाठी अधिक सक्षम होतात. उदा. एखादी गोष्ट लगेच का घेता येत नाही, यामागील कारण समजावून सांगणे, गरज आणि इच्छा यातील फरक स्पष्ट करणे, वस्तू विकत घेण्यासाठी आई-वडिलांना किती कष्ट करावे लागतात, याची जाणीव करून देणे, खूप श्रीमंत होण्यापेक्षा समाधानकारक आयुष्य कसे जगता येईल, यावर चर्चा करणे, या साध्या चर्चांमधून मुलांना वास्तवाची ओळख होते आणि निर्णयक्षमतेची बीजे रोवली जातात..Premium|Alcohol and health insurance premium : आरोग्य विमा नववर्षाचे स्वागत करू या, जबाबदारीपूर्वक! .पॉकेट मनी : केवळ खर्चासाठी नव्हे...पॉकेट मनी हा विषय अनेक घरांमध्ये वादाचा ठरतो. मात्र, योग्य पद्धतीने वापर केल्यास तो आर्थिक शिक्षणाचा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. पॉकेट मनी देताना पालकांनी हे पैसे कसे वापरायचे, किती खर्च करायचा आणि किती बचत करायची याबाबतच्या स्पष्ट अपेक्षा मांडणे गरजेचे आहे. पॉकेट मनी हा केवळ ‘खर्चासाठी पैसे’ इतक्यावर मर्यादित नसावा. त्यातून मुलांना पुढील सवयी लावता येतात.मिळालेल्या पैशांचे तीन भाग करणे : खर्च, बचत आणि दानछोट्या वहीत किंवा डायरीत खर्च नोंदविण्याची सवयएखादी वस्तू लगेच न घेता बचत करून घेण्याचा अनुभवया सवयींमुळे संयम, नियोजन आणि समाधान यांची खरी किंमत मुलांना समजते.डिजिटल युगातील आव्हानेआजच्या मुलांसाठी पैसा म्हणजे केवळ नोटा किंवा नाणी नाहीत. यूपीआय, ऑनलाइन गेममधील खरेदी, सबस्क्रिप्शन आणि विविध ऑफर हे त्यांच्या आयुष्याचा भाग झाले आहेत. त्यामुळे डिजिटल पैशांबाबत संवाद साधणे पालकांसाठी अत्यावश्यक झाले आहे. ‘एक क्लिक म्हणजे पैसा खर्च होतो’ हे समजावणे, ऑनलाइन फसवणूक, जाहिरातींचा प्रभाव, खोट्या ऑफर आणि फेक कॉल यांबाबत चर्चा करणे आज फार महत्त्वाचे ठरते. याकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात आर्थिक नुकसान किंवा चुकीच्या सवयी लागण्याची शक्यता वाढते..संवादातूनच दरी कमी होते!आज पालक आणि मुलांमधील संवादाची दरी वाढताना दिसते. नोकरीमुळे अनेकदा आई-वडील दोघेही बाहेर असतात. आर्थिक विषयांवर संवाद साधल्यास ही दरी कमी होऊ शकते. मुलांना प्रश्न विचारण्याची मोकळीक मिळते, पालकांवर विश्वास वाढतो आणि भविष्यातील आर्थिक निर्णय अधिक जबाबदारीने घेतले जातात. मुले ऐकण्यापेक्षा पाहून अधिक शिकतात. पालकांनी बचतीचे महत्त्व कृतीतून दाखवले, तर त्याचा मुलांवर सकारात्मक परिणाम होतो. ‘‘पैसा कमावण्याइतकंच तो समजून वापरण्याचं शिक्षणही तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि ते घरातूनच सुरू होतं.’’ आर्थिक साक्षर पिढी घडवायची असेल, तर तिची सुरुवात शाळेत नव्हे तर घरातूनच करावी लागेल. आर्थिक संवाद हा गैरविषय न मानता, तो शिक्षणाचा अविभाज्य भाग बनवायला हवा. आज पालकांनी केलेला छोटासा संवाद उद्याच्या पिढीचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करू शकतो..आपण काय करू शकतो?मुलांचे बँक खाते उघडून पासबुक अपडेट करण्यासाठी त्यांना बँकेत घेऊन जाणे.दर महिन्याचा घरखर्च डायरीत लिहायला लावणे.वीज, पाणी, मोबाईल आणि इंटरनेटची बिले दाखवून वेळेवर पैसे भरल्याचे महत्त्व समजावणे.एखादी वस्तू (पुस्तक, सायकल, खेळणे) घ्यायची असल्यास बचतीचे छोटे उद्दिष्ट ठरवायला लावणे.खरेदी करताना किमतीची तुलना, ऑफर आणि गरज-हौस यांवर चर्चा करणे.रोज काही वेळ वर्तमानपत्र वाचायला प्रोत्साहित करणे आणि बातम्यांवर चर्चा करणे.‘याचा आपल्या घरावर काय परिणाम होऊ शकतो?’ असे प्रश्न विचारून विचारशक्ती वाढवणे.बचत, गुंतवणूक, व्याज, महागाई, कर यांसारख्या संकल्पना हळूहळू समजावून सांगणे.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९३०७९७७३६२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 