Premium|BSE India Defense Index : बीएसई इंडिया डिफेन्स इंडेक्स; संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी उत्पादनाचा प्रभाव

प्रमोद पुराणिक - pramodpuranik5@gmail.comगेल्या काही वर्षांत देशात संरक्षण अर्थात डिफेन्स क्षेत्रातील स्वदेशी उत्पादनावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काळात अनेक भारतीय कंपन्या या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहेत. शेअर बाजारातही या कंपन्या लक्ष वेधून घेत आहेत. 'बीएसई'वरील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचा निर्देशांक 'बीएसई इंडिया डिफेन्स इंडेक्स'ची माहिती करून घेऊ या.'बीएसई इंडिया डिफेन्स इंडेक्स'मध्ये एकूण ३४ कंपन्या आहेत. या निर्देशांकाची आकडेवारी कोणत्या तारखेची आहे, हे तात्पुरते बाजूला ठेवणे योग्य ठरेल. या निर्देशांकाने १३ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी वार्षिक तुलनेत २४ टक्के वाढ दिली. या निर्देशांकातील ३४ कंपन्यांपैकी सहा कंपन्यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी वाढ नोंदवली, तर २८ कंपन्यांच्या बाजारभावात घट झाली आणि तरीही या निर्देशांकाने वार्षिक २४ टक्क्यांनी वाढ दाखविली. .काही कंपन्यांच्या एक वर्षाच्या आकडेवारीचा मागोवा घेतला, तर आश्चर्याचा धक्का बसेल.१) एम टार टेक १५३ टक्के, २) अपोलो मायक्रो ९२.५ टक्के, ३) अशोक लेलँड ८८.६ टक्के, ४) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ६६.४ टक्के, ५) डाटा पॅटर्न ६३ टक्के, ६) गार्डन रिच ७२.६ टक्के, ७) भारत फोर्ज ६१.७ टक्के, ८) ॲक्सा कॅड ८९.३ टक्के,९) एचबीएल इंजिनिअरिंग ५४.९ टक्के, १०) सोलर इंडस्ट्रीज ४८ टक्के, ११) डायनामॅटिक ४३.८ टक्के, १२) लार्सन अँड टुब्रो २७.७ टक्के, १३) मिश्र धातू २६.१ टक्के, १४) युनिमिक २२ टक्के, १५) बीईएनएल १७.८ टक्के.निर्देशांकातील काही कंपन्या निर्देशांकाला वर खेचतात, तर काही कंपन्या निर्देशांकाला खाली ओढतात म्हणून निर्देशांकाने दाखवलेली एक वर्षाची भांडवलवृद्धी ही २४ टक्के आहे..निर्देशांकाची वाटचाल'बीएसई इंडिया डिफेन्स इंडेक्स' हा निर्देशांक १९ सप्टेंबर २०२५ या दिवशी ५२ आठवड्यांतील सर्वाधिक म्हणजे ७१०० अंशांवर होता, तर २७ जानेवारी २०२६ या दिवशी ५२ आठवड्यातील सर्वांत कमी ६३२३ अंशांवर होता. निर्देशांकातील ३४ कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य २४.५३ लाख कोटी रूपये आहे, तर उपलब्ध मूल्यांकन फक्त १३.३ लाख कोटी रुपये आहे. या निर्देशांकाचा पीई रेशो ४२.९१ हा खूप जास्त आहे, कारण मुंबई शेअर बाजाराच्या ३० शेअरच्या संवेदनशील निर्देशांकाचा पीई रेशो २२.८७ आहे. याचा अर्थ ज्या ठिकाणी भांडवलवृद्धी जास्त आहे, तिथे गुंतवणूकदारांची जास्त पैसे मोजण्याची तयारी आहे. या निर्देशांकासाठी १९ जून २०१७ या दिवशीचे बाजारमूल्यांकन विचारात घेतले आहे. ते मूल्यांकन १००० असे गृहीत धरून १४ ऑगस्ट २०२५ या दिवशी या निर्देशांकाची सुरुवात झाली. जून आणि डिसेंबर या वर्षातील दोन महिन्यांत निर्देशांकातील कंपन्यांमध्ये बदल केले जातात. 'बीएसई १०००' या निर्देशांकातूनच ३४ कंपन्यांची निवड केली जाते..म्युच्युअल फंड योजनाबीएसई इंडिया डिफेन्स इंडेक्स' या निर्देशांकावर आधारित एकच योजना सध्या बाजारात आहे. ती म्हणजे मिरे ॲसेट बीएसई इंडिया डिफेन्स ईटीएफ. ही योजना दोन फेब्रुवारी ते १० फेब्रुवारी या कालावधीत सुरुवातीच्या विक्रीसाठी आली होती आणि त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०२६ पासून कायमस्वरूपी खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. याशिवाय या म्युच्युअल फंडाने दोन फेब्रुवारी ते १६ फेब्रुवारी या कालावधीत फंड ऑफ फंड्स योजना आणली होती, ती २४ फेब्रुवारीपासून कायमस्वरूपी खरेदी-विक्रीसाठी खुली आहे. दुसरी योजना पहिल्या योजनेत गुंतवणूक करेल.संरक्षण क्षेत्राचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्व किती वाढले आहे, हे पुन्हा येथे लिहिण्याची आवश्यकता नाही. दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी संकल्पित खर्च वाढत जाणारा आहे, यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवलवृद्धी चांगली मिळू शकेल. निवडक कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक केली, तर जास्त भांडवलवृद्धी मिळू शकेल. परंतु, त्यासाठी जास्त जोखीम स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागेल, कारण काही कंपन्यांचे बाजारात उपलब्ध असलेले मूल्यांकन फारच कमी आहे. त्या कंपन्यांमध्ये अडकून पडावे लागण्याची शक्यता आहे. 'निफ्टी इंडिया डिफेन्स इंडेक्स'मध्ये समावेश असलेल्या दहा कंपन्या 'बीएसई इंडिया डिफेन्स इंडेक्स'मध्ये समाविष्ट आहेत. याशिवाय आणखी २४ कंपन्या जास्त असल्याने 'निफ्टी इंडिया डिफेन्स इंडेक्स' यापेक्षा 'बीएसई इंडिया डिफेन्स इंडेक्स' हा तुलनेने जास्त चांगला वाटतो. परंतु, 'बीएसई इंडिया डिफेन्स इंडेक्स'शी जोडलेली फक्त मिरे ॲसेट म्युच्युअल फंडाची योजनाच बाजारात सध्या उपलब्ध आहे आणि पुन्हा एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) ही चौकट या योजनेने वापरलेली असल्याने, ज्या गुंतवणूकदारांची शेअर दलालांकडे व्यवहार करण्यासाठी खाती आहेत, त्याच गुंतवणूकदारांना यात गुंतवणूक करणे सोयीचे होईल.(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८२२०७८८२९).निर्देशांकातील प्रमुख११ कंपन्यांचे स्थान१) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स १६.२ टक्के२) एचएएल १५.० टक्के३) सोलर इंडस्ट्रीज ११.४ टक्के४) माझगाव डॉक ६.९ टक्के५) भारत डायनामिक्स आणि कोचिन शिपयार्ड प्रत्येकी ४.९ टक्के६) लार्सन अँड टुब्रो ४.६ टक्के७) महिंद्रा ॲँड महिंद्रा ४.४ टक्के८) अशोक लेलँड ४ टक्के९) अदानी इंटरप्रायजेस ३.७ टक्केबाजारमूल्यांकन विभागणी विचारात घेतली, तर मध्यम आकाराच्या कंपन्या ७५,८६८ कोटी रुपये, सर्वांत मोठ्या ५,४१,०७८ कोटी रुपये, सर्वांत लहान १३२१ कोटी रुपये, साधारण आकारमान १३,८८३ कोटी रुपये अशी विभागणी दिसून येते. 