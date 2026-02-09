Premium|Gratuity rules in new labor code : सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि ग्रॅच्युइटी

डॉ. दिलीप सातभाई- dvsatbhaiandco@gmail.comदेशात २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रभावी झालेल्या नव्या कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीसह, ग्रॅच्युइटी नियमांमध्ये या दशकामधील सर्वांत लक्षणीय बदल झाले आहेत. श्रम हा मुद्दा राज्यघटनेच्या ‘कन्करंट’ यादीमध्ये असल्याने राज्य सरकारनेही हे कायदे संमत करणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरु होणार आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. सुधारणांमध्ये निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कमी पात्रता कालावधी आणि रक्कम आकडेमोडीसाठी पगाराची विस्तृत व्याख्या समाविष्ट आहे, ज्याचा उद्देश उच्च फायदे प्रदान करणे आणि अधिक कामगारांना संरक्षित करणे आहे. त्यामुळे या बदलांचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या चॅप्टर पाचमध्ये ग्रॅच्युइटीबद्दल पात्रता, गणना, कमाल मर्यादा, नामांकन आवश्यकता, पेमेंट टाइमलाइन आणि नियोक्ता जबाबदाऱ्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय? त्याची पात्रता काय असते, याविषयी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.ग्रॅच्युइटी म्हणजे संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी संस्थेला दिलेल्या दीर्घकालीन योगदानाच्या मान्यतेपोटी दिले जाणारे आर्थिक प्रोत्साहन आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० नुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी एकाच नियोक्त्या अंतर्गत किमान पाच वर्षे सतत सेवा दिली असेल, त्यांना नोकरी संपुष्टात आल्यावर ग्रॅच्युइटी देय असेल. १९५५ च्या कामगार पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवेच्या अटी) आणि विविध तरतुदी कायदा, कलम २ च्या कलम (फ) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ‘कामकाजी पत्रकारांसाठी’ हा कालावधी तीन वर्षांचा आहे. परंतु, मृत्यू किंवा अपंगत्व किंवा निश्चित मुदतीच्या नोकरीची समाप्ती यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नोकरी संपुष्टात आल्यास पाच वर्षांची सतत सेवा पूर्ण करणे आवश्यक राहणार नाही, असे संहितेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे..निश्चित-मुदतीचा कर्मचारी म्हणजे?सर्व कर्मचारी तांत्रिकदृष्ट्या कंत्राटी कर्मचारी असतात, परंतु, कर्मचाऱ्याच्या रोजगार करारात एक वर्ष, दोन वर्षे यासारखी समाप्तीची तारीख नमूद असेल, तर त्या कर्मचाऱ्याला निश्चित मुदतीचा कर्मचारी (एफटीई) म्हणता येईल. सामान्य भाषेत, या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी कर्मचारी म्हटले जाते, तथापि, ज्यांच्या करारांमध्ये समाप्तीची तारीख नसते, त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून ओळखले जाते. सर्व कर्मचारी केवळ एका कराराअंतर्गतच कामावर रुजू होतात.तथापि, निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, करारामध्ये ठराविक कालावधीनंतर किंवा एखादे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर तो करार संपुष्टात येण्याची अट असते. नव्या कामगार संहितेनुसार, निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीसाठी किमान पात्रतेचा कालावधी एक वर्ष आहे आणि नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी तो पाच वर्षे आहे. निश्चित-मुदतीचे कर्मचारी हेदेखील कंपनीच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपैकीच असतात, जोपर्यंत त्यांना स्वतंत्र सल्लागार म्हणून सल्लागार करारावर नियुक्त केले जात नाही. निश्चित-मुदतीच्या कर्मचारी आणि नियमित कायमस्वरूपी कर्मचारी यांच्यातील मुख्य फरक रोजगाराच्या कालावधीत असतो.निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्याला ठराविक कालावधीसाठी कामावर ठेवले जाते आणि मालकाने निश्चित केलेल्या विशिष्ट अंतिम तारखेला रोजगार समाप्त होतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर निश्चित-मुदतीचे कर्मचारी कालबद्ध करारांतर्गत काम करतात, तर नियमित कायमस्वरूपी (पूर्णवेळ) कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराची कोणतीही पूर्वनिश्चित अंतिम तारीख नसते. म्हणूनच नियमित रोजगाराला अनेकदा अनिश्चित-मुदतीचा रोजगार किंवा कायमस्वरूपी रोजगार म्हटले जाते..ग्रॅच्युइटी कधी देय आहे?सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत, कर्मचाऱ्याला त्याची नोकरी संपुष्टात आल्यावर पुढील बाब घडल्यावर ग्रॅच्युइटी देय असेल. अ) त्याच्या सुपरअॅन्युएशन; किंवा ब) त्याच्या निवृत्तीनंतर किंवा राजीनामा दिल्यावर; किंवा क) अपघात किंवा आजारामुळे त्याचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यावर; किंवा ड) निश्चित मुदतीच्या नोकरीअंतर्गत त्याचा करार कालावधी संपुष्टात आल्यावर; किंवा इ) केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर कोणत्याही घटनेवर...कर्मचाऱ्याला २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून उच्च मूलभूत आधारावर उच्च ग्रॅच्युइटी मिळेल, की प्रमाणित कालावधीसाठी?यात २१ नोव्हेंबर २०२५ अगोदर व नंतर निर्दिष्ट वर्षांच्या सेवेनंतर कंपनी सोडणारे कर्मचारी अशी विभागणी होऊ शकते. त्यातही २१ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी सामील झालेले आणि त्यांची सेवा सुरू ठेवणारे कर्मचारी. यामध्ये, निर्माण होणारा प्रश्न ५० टक्के वेतन नियमामुळे आहे, बेसिक पगार वाढवला, तर ग्रॅच्युइटी वाढते. परंतु, हा नियम पूर्वलक्ष्यी तारखेपासून लागू नसून २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू आहे. ग्रॅच्युइटी मिळविण्यास पात्र असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, त्यांना संपूर्ण कालावधीसाठी नव्या बदलानुसार उच्च मूळ पगारानुसार उच्च रकमेची ग्रॅच्युइटी मिळू शकेल, की २१ नोव्हेंबर २०२५ नंतरच्या सेवेच्या कालावधीसाठी उच्च ग्रॅच्युइटी मर्यादित असेल का, याबाबत स्पष्टता नाही. कामगार संहिता संभाव्य प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे संहिताअंतर्गत लाभांची गणना २१ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वीच्या आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी जमा झालेल्या लाभांमध्ये विभागली जाऊ शकते, हे पाहणे बाकी आहे. थोडक्यात, २१ नोव्हेंबर २०२५ नंतर निवृत्त होणाऱ्या व्यक्तीला ग्रॅच्युइटीची देयके अंशतः ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायद्यातील तरतुदींनुसार मोजली जातील की नाही (ज्यासाठी फक्त मूलभूत अधिक ‘डीए’ विचारात घेणे आवश्यक आहे) आणि अंशतः संहिताअंतर्गत प्रदान केलेल्या नव्या वेतन व्याख्येनुसार मोजली जातील की नाही, हे सध्या स्पष्ट नाही.ग्रॅच्युइटी कशी मोजली जाईल?ग्रॅच्युइटीची मोजणी कर्मचाऱ्याला त्याला शेवटच्या दिलेल्या वेतनावर आधारित; तसेच त्याने प्रदान केलेल्या सेवेच्या वर्षांवर केली जाते. प्रत्येक पूर्ण सेवेच्या वर्षासाठी १५ दिवसांचे वेतन विचारात घेतले जाणार आहे, तर उक्ते काम करणाऱ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी तीन महिन्यांसाठी मिळालेल्या एकूण वेतनाची सरासरी ग्रॅच्युइटीची रक्कम निश्चित करताना विचारात घेतली जाईल. याखेरीज हंगामी किंवा निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगाराच्या सरासरीनुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम ठरविली जाणार आहे. कर्मचाऱ्याची सेवा शेवटच्या वर्षात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी झाली असेल, तर ती पूर्ण वर्षासाठी झाली, असे मानले जाईल व प्रत्येक पूर्ण सेवेच्या वर्षासाठी किंवा त्याच्या अशा काही भागासाठी, नियोक्ता १५ दिवसांच्या वेतनाच्या दराने शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या रकमेवर आधारित कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक असणार आहे. सेवा सहा महिन्यांपेक्षा कमी झाल्यास त्या कालावधीसाठी ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक असणार नाही. ग्रॅच्युइटीची रक्कम ठरविताना पूर्वी प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी अर्ध्या महिन्याचा पगार हा वर्षात ३० दिवसांचा महिना, तर प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत प्रत्येक महिना २६ दिवसांचा असेल, या तत्वावर विचारात घेतला जात होता. नव्या बदलानुसार पूर्वीप्रमाणेच १५ दिवसांचा पगार विचार घेण्यात येणार असून, महिना मात्र २६ दिवसांचा धरला जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढणार आहे. जानेवारी २०२४ पासून केंद्रीय सरकारी सेवक २५ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी मिळवू शकतात, तर खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी २० लाख रुपयांपर्यंत. सर्व कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल, तर उद्योजकास अतिरिक्त आर्थिक भार सोसावा लागेल..ग्रॅच्युइटीची मोजणीएखाद्या कर्मचाऱ्याला १० वर्षांच्या सेवेत एकूण मासिक वेतन ५०,००० रुपये आहे, असे गृहीत धरले तर मूळ वेतन २०,००० रुपये आहे आणि ३०,००० रुपये इतर भत्ते आहेत, तर साधारणपणे सांगायचे तर, ग्रॅच्युइटीची आकडेमोड अशी असेल...विद्यमान व्यवस्था (पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा)नवीन व्यवस्था (कामगार संहिता)मूलभूत पगार : ३०,००० रुपयेवगळलेले भत्ते : ४०,००० रुपयेग्रॅच्युइटीसाठी विचारात घेतलेला पगार : ३०,००० रुपयेग्रॅच्युइटी= १५/२६ × (३०,००० × १०) = अंदाजे १,७३,०७६ रुपये.मूलभूत : ३०,००० रुपयेवगळलेले घटक : ४०,००० रुपयेवगळलेले घटक एकूण वेतनाच्या ५०% पेक्षा ५,००० रुपयांनी जास्त असल्याने, ‘मजुरी’ निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम मूळमध्ये परत जोडावी लागेल. अशा परिस्थितीत, वेतन ३५,००० रुपये असेल म्हणजेच ग्रॅच्युइटीसाठी पगारग्रॅच्युइटी = १५/२६ × (३५,००० × १०) = अंदाजे २,०१,९२३ रुपये.ग्रॅच्युइटीवरील आर्थिक मर्यादादेय असलेली एकूण ग्रॅच्युइटी केंद्र सरकारने उक्ते काम करणाऱ्यांसाठी (पीस-रेटेड) आणि हंगामी कामगारांसाठी अधिसूचित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकत नाही. संहितेनुसार कर्मचाऱ्याला देय असलेली ग्रॅच्युइटीची रक्कम केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकणार नाही..सतत सेवा म्हणजे काय?सतत सेवेमध्ये आजारपण, रजा, प्रसूती रजा, ले-ऑफ, संप, लॉकआउट किंवा रजेशिवाय अनुपस्थिती (औपचारिकरित्या ब्रेक घोषित केल्याशिवाय) यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्याला सतत सेवेत असल्याचे म्हटले जाईल. आजारपण, अपघात, रजा, ले-ऑफ, संप किंवा लॉकआउट किंवा कर्मचाऱ्याच्या कोणत्याही चुकीमुळे काम बंद केल्यामुळे व्यत्यय येऊ शकणाऱ्या सेवेचा समावेश आहे, असे नव्या कामगार संहितेमध्ये म्हटले आहे.मृत्युपश्चात ग्रॅच्युइटी कोणाला मिळते?ग्रॅच्युइटी नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कोणीही नियुक्त केले नसेल, तर कायदेशीर वारसांना दिली जाते. नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा वारस अल्पवयीन असेल, तर रक्कम सक्षम अधिकाऱ्यांकडे जमा केली जाते. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्या बाबतीत, त्याला देय असलेली ग्रॅच्युइटी त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कोणतेही नामांकन केले गेले नसेल, तर त्याच्या वारसांना दिली जाईल आणि असा कोणताही नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा वारस अल्पवयीन असेल, तर हिस्सा सक्षम अधिकाऱ्यांकडे जमा केला जातो.नामांकन सुविधाएका वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतर आणि नामांकने कधीही लेखी स्वरूपात अद्ययावत केली जाऊ शकतात. एक वर्षाची सेवा पूर्ण केलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याने विहित केलेल्या वेळेत नामांकन करावे.ग्रॅच्युइटी देण्याचा कालावधीदेय झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत देय देणे आवश्यक आहे. ग्रॅच्युइटी देय झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत नियोक्त्याने ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्याची व्यवस्था करावी (कलम ५६(३)). उशीर झाल्यास, व्याज लागू आहे. देय रक्कम नियोक्त्याने निर्दिष्ट कालावधीत भरली नाही, तर नियोक्त्याने केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या दरापेक्षा जास्त नसलेल्या अशा दराने साधे व्याज द्यावे लागणार आहे.ग्रॅच्युइटीवरून वाद झाल्यास...नियोक्त्याने स्वीकारलेली रक्कम सक्षम अधिकाऱ्याकडे जमा करावी, जो वाद सोडवेल आणि योग्य पेमेंटचे निर्देश देईल. जेथे वाद असेल तेथे नियोक्ता सक्षम अधिकाऱ्याकडे तो मान्य करेल तितकी रक्कम जमा करेल. सक्षम अधिकारी हे प्रकरण निश्चित करेल आणि नियोक्त्याला अशी रक्कम देण्याचे निर्देश देईल.नियोक्त्यांना ग्रॅच्युइटीसाठी विमा किंवा निधीची आवश्यकता आहे का?नियोक्त्यांनी एकतर विमा घ्यावा किंवा मान्यताप्राप्त ग्रॅच्युइटी फंड राखावा. प्रत्येक नियोक्त्याने ग्रॅच्युइटीच्या देयकासाठी त्याच्या दायित्वासाठी विमा घ्यावा किंवा मान्यताप्राप्त ग्रॅच्युइटी फंड स्थापन करणाऱ्याला कायद्याच्या तरतुदींमधून सूट आहे.निश्चित मुदतीच्या आणि कंत्राटी कामगारांसाठी ग्रॅच्युइटीचे नियम कसे बदलले आहेत?निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना एका वर्षाच्या सेवेनंतर पात्रता मिळते.कंत्राटी कामगारांना आता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ग्रॅच्युइटीचे फायदे मिळतात.निर्याती क्षेत्रातील निश्चित मुदतीच्या कामगारांना पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभांचा हक्क आहे.पीआयबी (२३ नोव्हेंबर २०२५) नुसार फायदे आणि सामाजिक सुरक्षा योगदानांच्या गणनेसाठी, पुनर्परिभाषित वेतनात मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि राखीव भत्ता समाविष्ट आहे.भत्ते आणि योगदान एकूण देयकाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल (केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित केल्याप्रमाणे), तर जास्तीची रक्कम वेतनात जोडली जाईल. सामाजिक सुरक्षा योगदान आणि फायदे (जसे, की पीएफ, ग्रॅच्युइटी, मातृत्व लाभ आणि बोनस) वेतनाच्या मोठ्या आणि न्याय्य भागावर आधारित असतील, ज्यामुळे भविष्यात जास्त फायदे मिळतील..पुढील कारणांमुळे नोकरीवरून काढून टाकले गेले, तर ग्रॅच्युइटी अंशतः किंवा पूर्णपणे जप्त केली जाऊ शकते-जाणूनबुजून नुकसान किंवा निष्काळजीपणादंगलखोर किंवा अव्यवस्थात्मक वर्तननैतिक अध:पतनाचे गुन्हेकोणत्याही कृत्यामुळे, जाणूनबुजून केलेल्या चुकांमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे कोणतेही नुकसान किंवा नुकसान झाले आहे, अशा प्रकारे झालेल्या नुकसान किंवा नुकसानाच्या प्रमाणात कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटी जप्त केली जाऊ शकते. अशा कर्मचाऱ्याची सेवा दंगलखोर किंवा अव्यवस्थात्मक वर्तनामुळे किंवा नैतिक अध:पतनाचा गुन्हा ठरणाऱ्या कोणत्याही कृत्यामुळे संपुष्टात आली असेल, तर त्याला देय असलेली ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे किंवा अंशतः जप्त केली जाऊ शकते.(लेखक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंट- सीए आहेत.८८३०२६४५१३). 