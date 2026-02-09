Sakal Money

Share Buyback : ‘बायबॅक’ची तरतूद कोणाला फायद्याची?

India share buyback tax policy changes : केंद्र सरकारने शेअर बायबॅकवरील करप्रणालीत बदल केले आहेत. नवा प्रस्ताव विशेषतः बिगर-प्रवर्तक शेअरधारकांसाठी फायदेशीर असून, त्यांच्यावर १२.५% कर आकारला जाईल. प्रवर्तकांवर उच्च करप्रणाली लागू होईल, ज्यामुळे बायबॅक कमी आकर्षक होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. दिलीप सातभाई- ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

कंपन्यांकडून शेअरची पुनर्खरेदी (बायबॅक) ही संकल्पना भारतीय भांडवली बाजारात नवी नाही. अतिरिक्त रोख रक्कम उपलब्ध असलेल्या कंपन्या आपल्या शेअरधारकांना थेट लाभ देण्यासाठी किंवा भांडवली रचना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ‘बायबॅक’चा मार्ग निवडतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शेअर बायबॅकवरील करप्रणाली इतकी किचकट झाली होती, की हा पर्याय लाभांशापेक्षा करदृष्ट्या कमी आकर्षक ठरू लागला होता. आता, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये शेअर बायबॅकच्या करप्रणालीत एक मूलभूत आणि दूरगामी बदल प्रस्तावित केला आहे. या बदलामुळे सर्वसामान्य आणि बिगर-प्रवर्तक शेअरधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी प्रवर्तक शेअरधारकांसाठी ‘बायबॅक’ हा कर-कार्यक्षम पर्याय राहिलेला नाही, हे स्पष्ट होत आहे.

