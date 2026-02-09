Share Buyback : ‘बायबॅक’ची तरतूद कोणाला फायद्याची?

डॉ. दिलीप सातभाई- ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए कंपन्यांकडून शेअरची पुनर्खरेदी (बायबॅक) ही संकल्पना भारतीय भांडवली बाजारात नवी नाही. अतिरिक्त रोख रक्कम उपलब्ध असलेल्या कंपन्या आपल्या शेअरधारकांना थेट लाभ देण्यासाठी किंवा भांडवली रचना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ‘बायबॅक’चा मार्ग निवडतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शेअर बायबॅकवरील करप्रणाली इतकी किचकट झाली होती, की हा पर्याय लाभांशापेक्षा करदृष्ट्या कमी आकर्षक ठरू लागला होता. आता, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये शेअर बायबॅकच्या करप्रणालीत एक मूलभूत आणि दूरगामी बदल प्रस्तावित केला आहे. या बदलामुळे सर्वसामान्य आणि बिगर-प्रवर्तक शेअरधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी प्रवर्तक शेअरधारकांसाठी ‘बायबॅक’ हा कर-कार्यक्षम पर्याय राहिलेला नाही, हे स्पष्ट होत आहे..दुहेरी कर आणि अडचणीऑक्टोबर २०१४ पासून लागू असलेल्या करप्रणालीनुसार, कंपनीने शेअर बायबॅक केल्यावर शेअरधारकांना मिळालेली रक्कम ‘लाभांश उत्पन्न’ म्हणून मानली जात होती. परिणामी, त्या रकमेवर संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्नकर स्लॅबनुसार म्हणजे काही प्रकरणामध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जात होता. याच वेळी, ज्या शेअरची पुनर्खरेदी झाली, त्या शेअरची संपादन किंमत स्वतंत्रपणे भांडवली तोटा म्हणून मान्य केली जात होती. यामुळे एक अन्यायकारक परिस्थिती निर्माण झाली होती. एकीकडे बायबॅकची रक्कम पूर्णपणे करपात्र लाभांश म्हणून करआकारणीसाठी घेतली जात होती आणि दुसरीकडे, त्याच व्यवहारातील तोटा वेगळ्या शीर्षकाखाली दाखवावा लागत होता.ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू केलेली ही प्रणाली १८ महिन्यांतच पुनर्विचाराच्या टप्प्यात आली. सरकारला हे जाणवले, की बायबॅकचा वापर कर-लवाद म्हणून होत आहे आणि मूळ उद्देश म्हणजे भांडवली संरचनेतील अकार्यक्षमता दूर करणे बाजूला पडत आहे. त्यामुळे, सरकारने बायबॅक व्यवहाराला भांडवली लाभ म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यावेळी प्रवर्तक आणि बिगर-प्रवर्तक शेअरधारकांमध्ये स्पष्ट फरक करण्यात आला आहे..Premium|Indian Stock Market: अमेरिकेशी करार लांबणीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा.नवा प्रस्ताव काय आहे?प्रस्तावित सुधारणांनुसार, शेअर बायबॅकसाठी मिळणारी रक्कम आता लाभांश उत्पन्न न मानता पूर्णपणे ‘भांडवली लाभ’ म्हणून करपात्र असेल. भांडवली लाभाच्या आकडेमोडीमध्ये शेअरची खरेदी किंमत वजावटीसाठी करता येईल. यामुळे आजवरचा सर्वांत मोठा तिढा म्हणजे एकाच व्यवहाराला दोन वेगवेगळ्या कर शीर्षकांखाली विभागण्याची आवश्यकता संपुष्टात येणार आहे. नव्या बदलानुसार, वैयक्तिक बिगर-प्रवर्तक शेअरधारकांसाठी बायबॅकवरील भांडवली लाभावर १२.५ टक्के इतका निश्चित करदर लागू होईल. हा दर आजपर्यंत लागू असलेल्या ३० टक्क्यांपर्यंतच्या स्लॅब-आधारित करदराच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. म्हणजेच, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारासाठी बायबॅक हा पुन्हा एकदा आकर्षक आणि न्याय्य पर्याय ठरणार आहे. मात्र, प्रवर्तक शेअरधारकांसाठी सरकारने वेगळी भूमिका घेतली आहे. नव्या रचनेनुसार भारतीय प्रवर्तकांवर २२ टक्के, तर परदेशी प्रवर्तकांवर ३० टक्के कर लागू होणार आहे. ही कररचना प्रवर्तकांना उच्च करश्रेणीत ठेवते. काही तज्ज्ञांच्या मते, हा दर प्राधान्य भांडवली लाभाच्या दरांपेक्षा सामान्य उत्पन्नाच्या करदराच्या जवळ जाणारा आहे. यामुळे, ज्या कंपन्यांमध्ये प्रवर्तकांचे शेअरहोल्डिंग जास्त आहे, त्या कंपन्यांसाठी बायबॅक हा पर्याय कमी आकर्षक ठरू शकतो. नव्या कररचनेमुळे, बायबॅकचा वापर आता फक्त अतिरिक्त भांडवल परत करण्यासाठी होईल. प्रवर्तक गटांना अनुचित फायदा मिळवून देणारे निर्णय कमी होतील..मर्यादा काय?बायबॅकला पुन्हा भांडवली लाभ मानणे हे बिगर-प्रवर्तकांसाठी सकारात्मक असले, तरी ऑक्टोबर २०१४ च्या जुन्या रचनेशी संबंधित काही मुद्द्यांवर भविष्यात कायदेशीर वाद उद्भवू शकतात. विशेषतः बायबॅक व्यवहारातून निर्माण झालेला भांडवली तोटा त्याच वर्षातील इतर भांडवली लाभाशी समायोजित करण्यास प्राप्तिकर अधिकारी परवानगी देतील का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. कारण, अशा समायोजनामुळे प्रवर्तकांवर देय असलेला अतिरिक्त प्राप्तिकर कमी होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.