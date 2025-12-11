Premium|SE Quality Index performance : बीएसई गुणवत्ता निर्देशांकाने २० वर्षांत १९ पट भांडवलवृद्धी; निफ्टीपेक्षा स्थिर आणि आकर्षक परतावा

प्रमोद पुराणिक-pramodpuranik5@gmail.comएसई गुणवत्ता निर्देशांकाची पहिली आकडेवारी १६ सप्टेंबर २००५ रोजीची असून, ती १०० असे गृहीत धरून विचार केला, तर २० वर्षांत १९ पट भांडवलवृद्धी ही निश्चितच आकर्षक भांडवलवृद्धी आहे. दरवर्षी मार्च आणि सप्टेंबर या महिन्यात या निर्देशांकात फेरबदल केले जातात. या निर्देशांकातील प्रत्येक शेअरचे स्थान किती आहे, याचे मोजमाप करण्यासाठी एक वेगळी पद्धत वापरली जाते; अर्थातच, ही पद्धत याच निर्देशांकासाठी आवश्यक आहे. कारण निर्देशांकाचे नाव ‘गुणवत्ता निर्देशांक’ आहे. .Premium|Indian Stock Market Outlook 2028 : भारतीय शेअर बाजार सद्यःस्थिती आणि पुढील दिशा.प्रत्येक शेअर हा गुणवत्ता हाच घटक विचारात घेऊन, त्यानुसार कंपनीचे बाजारमूल्यांकन (बाजारात उपलब्ध असलेले मूल्यांकन) विचारात घेऊन, प्रत्येक शेअरचे निर्देशांकातील स्थान ठरवले जाते. हा निर्देशांक ३१ ऑक्टोबर २०२५ या दिवशी १८५३ अंश होता. सर्वांत नीचांकी १५०८ या स्तरावर तो ७ एप्रिल २०२५ रोजी, तर त्याने ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी १९१५ हा ५२ आठवड्यातील उच्चांक गाठला होता. संपूर्ण कालावधीत २३ मार्च २०२० या दिवशी निर्देशांक ५२६, तर सर्वाधिक २७ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी २१०९ झाला होता. या निर्देशांकाचे सर्व ३० कंपन्यांचे बाजारभावाने मूल्यांकन ५१,८१,४०६ कोटी रुपये होते, तर निर्देशांकाचा पीई रेशो २८.०५ होता. याचा अर्थ १,८४,७२० कोटी रुपये अपेक्षित निव्वळ नफ्यासाठी गुंतवणूकदारांची ५१.८१ लाख कोटी रुपये मोजण्याची तयारी होती किंवा एक रुपया अपेक्षित उत्पन्नासाठी २८ रुपये मोजण्याची तयारी होती.या निर्देशांकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे, की याचा लाभांश उत्पन्नदर २.४३ टक्के पडतो, तो इतर निर्देशांकाच्या तुलनेने जास्त आहे. आता निर्देशांकाने आजपर्यंत कशाप्रकारे परतावा मिळवून दिला आहे, याची आकडेवारी माहिती असणे आवश्यक आहे. मागील १० वर्षे चक्रवाढीने वार्षिक सरासरी वाढ १५.७ टक्के, पाच वर्षे २१.५ टक्के, तीन वर्षे १८.८० टक्के, आणि मागील एक वर्षे उणे ११.८० ही आकडेवारी एकूण परताव्याची आहे. त्यात लाभांश-उत्पन्नाचा समावेश आहे. फक्त किंमत परतावा विचारात घेतला, तर १० वर्षे १३.१९, पाच वर्षे १८.६, तीन वर्षे १५.९, एक वर्षे उणे ११.४. ही आकडेवारी कॅलेंडर वर्षे विचारात घेऊन काढलेली आहे..या निर्देशांकात वेगवेगळी क्षेत्रे विचारात घेतलेली असून, त्याचे निर्देशांकातील स्थान पुढीलप्रमाणे आहे-१) कमोडिटी ३.७५ टक्के, २) हेल्थ ५.६७ टक्के, ३) एनर्जी ७.१७ टक्के, ४) वित्तीय सेवा ७.३५ टक्के, ५) विशेष उपभोग्य वस्तू १०.८३ टक्के, ६) औद्योगिक १६.२३ टक्के, ७) एफएमसीजी २८.४९ टक्के, ८) आयटी २०.५० टक्के.यात प्रमुख स्थानावर एचएएल, कोल इंडिया, हिरो, आयटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी या कंपन्या आहेत.या कंपन्यांची निवड करताना, १) रिटर्न ऑन इक्विटी, २) कर्जे आणि इक्विटी याचे गुणोत्तर, प्रतिशेअर उपार्जन हे घटक विचारात घेतले जातात. त्यानंतर प्रत्येक कंपनीला किती गुण मिळालेले आहेत, त्याप्रमाणे त्यातून ३० कंपन्यांची निवड केली जाते. त्याचबरोबर बाजारात उपलब्ध मूल्यांकन किती आहे, याचा विचार केला जातो..Premium|India Consumption Growth: निफ्टी इंडिया कन्झम्प्शन इंडेक्स,भारतीय ग्राहकशक्तीचा परफॉर्मन्स!.जोखीम आणि परतावागुंतवणूक जोखीम आणि जोखमीचा मोबदला याचा एकत्रित विचार करता आतापर्यंत या निर्देशांकाने जास्त परतावा मिळवून दिला आहे. या निर्देशांकातील चढ-उतार कमी आहे, त्यामुळे हा निर्देशांक ‘निफ्टी ५०’ किंवा ‘निफ्टी २००’ यापेक्षा जास्त चांगला आहे. हा निर्देशांक चांगला असूनही, सर्व म्युच्युअल फंडांनी या निर्देशांकावर आधारित योजना आणलेल्या नाहीत आणि ज्या फंडांनी योजना आणल्या आहेत, त्यांच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता फारशी वाढलेली नाही, हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे वाचकांनी वेगवेगळे निर्देशांक माहिती करून घेणे, योग्य वेळी योग्य निर्देशांकाकडे लक्ष देऊन गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. उदा. फेब्रुवारी महिन्यात बीएसई कॅपिटल मार्केट्स अँड इन्शुरन्स इंडेक्स या निर्देशांकाची माहिती प्रसिद्ध केली होती. ९ ऑक्टोबर २०२४ या दिवशी सुरू झालेल्या या निर्देशांकाने वर्षभरात ३० टक्के भांडवलवृद्धी दिली.टाटा बीएसई क्वॉलिटी इंडेक्स फंडटाटा म्युच्युअल फंडाच्या बीएसई क्वॉलिटी इंडेक्स फंड योजनेची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे- तीन एप्रिल २०२५ या दिवशी या योजनेची सुरुवात झाली. योजनेकडे ५० कोटी रुपयांची मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी आहे. निर्देशांकातील शेअर आणि त्यांचे स्थान, त्यानुसारच गुंतवणूक आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची आर्थिक आणि मानसिक ताकद असलेल्या गुंतवणूकदारांनीच या योजनेकडे लक्ष द्यावे. या योजनेने ६५ टक्के गुंतवणूक लार्ज कॅप, ३२ टक्के गुंतवणूक मिड कॅप आणि तीन टक्के गुंतवणूक स्मॉल कॅपमध्ये केली आहे. कंपन्यांची नावे बघता, दहा प्रमुख कंपन्या वगळता इतर कंपन्यासुद्धा दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी चांगल्या आहेत. यासाठी या निर्देशांकाचा अभ्यास असायलाच हवा..मोतीलाल ओसवाल बीएसई क्वॉलिटी इंडेक्स फंडमोतीलाल ओसवाल बीएसई क्वॉलिटी इंडेक्स फंड २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी सुरू झाला. या योजनेकडे मालमत्ता ५५ कोटी रुपये आहे. योजनेने गुंतवणूक निर्देशांकाप्रमाणे केली आहे. दहा रुपये दर्शनी किंमतीचे युनिट भांडवलवृद्धी पर्याय १६ रुपये आहे. भविष्यात मालमत्ता वाढल्यानंतर या योजनांचा विचार करणे योग्य ठरेल.(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८२२०७८८२९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 