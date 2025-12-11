Sakal Money

Premium|SE Quality Index performance : बीएसई गुणवत्ता निर्देशांकाने २० वर्षांत १९ पट भांडवलवृद्धी; निफ्टीपेक्षा स्थिर आणि आकर्षक परतावा

Quality factor investing in India : एसई गुणवत्ता निर्देशांक (SE Quality Index) या निर्देशांकाने २० वर्षांत १९ पट आकर्षक भांडवलवृद्धी दिली आहे, जो कमी चढ-उतारासह (PE रेशो 28.05 आणि लाभांश उत्पन्न दर 2.43 टक्के) निफ्टीच्या तुलनेत चांगला परतावा देतो, परंतु म्युच्युअल फंडांमध्ये त्याची मालमत्ता कमी आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रमोद पुराणिक-pramodpuranik5@gmail.com

एसई गुणवत्ता निर्देशांकाची पहिली आकडेवारी १६ सप्टेंबर २००५ रोजीची असून, ती १०० असे गृहीत धरून विचार केला, तर २० वर्षांत १९ पट भांडवलवृद्धी ही निश्चितच आकर्षक भांडवलवृद्धी आहे. दरवर्षी मार्च आणि सप्टेंबर या महिन्यात या निर्देशांकात फेरबदल केले जातात. या निर्देशांकातील प्रत्येक शेअरचे स्थान किती आहे, याचे मोजमाप करण्यासाठी एक वेगळी पद्धत वापरली जाते; अर्थातच, ही पद्धत याच निर्देशांकासाठी आवश्यक आहे. कारण निर्देशांकाचे नाव ‘गुणवत्ता निर्देशांक’ आहे.

