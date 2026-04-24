Premium|Women Rights and Laws : ‘तुहीन बिश्वास प्रकरणात’ सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश; प्रत्येक दिवाणी वादाला फौजदारी वळण देता येणार नाही

अॅड. रोहित एरंडे - rohiternade@hotmail.comदरवर्षीप्रमाणे यंदाही आठ मार्च रोजी जागतिक महिला दिन साजरा झाला. महिलांचे सत्कारसोहळे, समारंभ साजरे झाले. मात्र, महिलांच्या खासगी आयुष्याचे संरक्षण करणारा एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही बाब महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय मोलाची आहे. 'सकाळ मनी'च्या माध्यमातून दरवर्षी महिलांची आर्थिक साक्षरता आणि आर्थिक सुरक्षितता यांसंदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा केली जाते. फसवणूक किंवा त्रास, तो आर्थिक असो वा इतर कोणत्याही प्रकारचा त्याला आळा घालण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची सविस्तर माहिती घेऊ या.फसवणूक किंवा त्रास, तो आर्थिक असो वा इतर कोणत्याही प्रकारचा यामागे अनेकदा मानवी अहंकार (इगो) कारणीभूत असतो. काही वेळा 'व्हिक्टिम कार्ड' खेळून समोरच्याला नामोहरम करण्याचाही प्रयत्न केला जातो. आजकाल यासाठी मोबाइलचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. मोबाईल फोन आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. 'It is the finger that pulls the trigger, not the gun' या उक्तीप्रमाणे, मोबाइलचा वापर कशासाठी केला जातो, यावर सर्व काही अवलंबून असते. अनेकांना उघडपणे घटनांचे किंवा व्यक्तींचे फोटो काढण्याची किंवा व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची सवय असते. मात्र, एखाद्या महिलेच्या खासगी जीवनातील क्षणांचे गुप्तपणे चित्रिकरण केल्यास तो 'वॉयेरिझम' (Voyeurism) हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. 'वॉयेरिझम' म्हणजे महिलांना त्यांच्या खासगी क्षणात चोरून पाहणे किंवा त्यांचे चित्रिकरण करणे. परंतु, एखाद्या उघडपणे घडणाऱ्या घटनेचे उदा. भांडणाचे चित्रिकरण केल्यास, जिथे कोणताही 'खासगी क्षण' नसतो, तेव्हा तोही 'वॉयेरिझम' ठरतो का? हा महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर 'तुहीन बिश्वास उर्फ बुम्बा विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार' (फौजदारी अपील क्र. ५१४६/२०२५) या प्रकरणात उपस्थित झाला. न्या. एन. के. सिंग आणि न्या. मनमोहन यांनी दोन डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले.तुहीन बिश्वास विरुद्ध प. बंगाल सरकार प्रकरणदिवाणी न्यायालयातील मालमत्तेचे वाद हे सहसा ताबा मिळविणे किंवा टिकविणे याभोवती फिरतात. कायद्यात 'ताबा हा १० पैकी ९ गुणांसमान असतो' असे म्हटले जाते. मालकी हक्काइतकेच ताब्यालाही महत्त्व असते. अशा वादांतून सोसायटीतील किंवा कुटुंबातील भांडणे वाढून उघड संघर्षात परिवर्तित होतात. अशा सार्वजनिक स्वरूपाच्या घटनांचे चित्रिकरण केल्यास, ते 'वॉयेरिझम' ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, दोन सख्ख्या भावांमध्ये २०१८ पासून मालमत्तेचा वाद सुरू होता. त्यातील एका भावाच्या कथित भाडेकरूने जागेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यावर अपीलकर्त्याने विरोध केला आणि तिचे विनापरवानगी फोटो काढले, असा आरोप करण्यात आला. यावरून आयपीसी कलम ३४१, ३५४ आणि ५०६ अंतर्गत तक्रार दाखल झाली.पोलिसांनी तपास करून आरोपपत्र दाखल केले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याची निर्दोष मुक्तता केली..न्यायालयाचा निर्णयन्यायालयाने नमूद केले, की कलम ३५४ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी संबंधित महिला वैयक्तिक खासगी काम (private act) म्हणजे शौचालय किंवा स्नानगृह वापरत असताना किंवा शरीराचे खासगी अवयव उघडे असलेल्या अवस्थेत होती, हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात असे कोणतेही पुरावे नव्हते. तसेच, तक्रारदाराने स्वतःला भाडेकरू असल्याचे सिद्ध केले नाही, त्यामुळे कलम ३४१ लागू होत नाही. धमकीबाबतही कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले, की दिवाणी वादांना फौजदारी स्वरूप देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे न्यायालयांचा वेळ वाया जातो आणि शेवटी अशा प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटतात. त्यामुळे पोलिसांनीही अधिक काळजीपूर्वक तपास करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, सोशल मीडियावर 'महिलांचे विनापरवानगी फोटो काढणे बेकायदेशीर नाही,' अशा चुकीच्या मथळ्यांमुळे गैरसमज पसरले. प्रत्यक्षात न्यायालयाने फक्त इतकेच स्पष्ट केले आहे, की प्रत्येक परिस्थितीत असे कृत्य गुन्हा ठरत नाही, विशेषतः जेव्हा 'खासगी क्षण' संबंधित नसतात. या निर्णयामुळे 'प्रत्येक दिवाणी वादाला फौजदारी वळण देता येणार नाही' या तत्त्वावर शिक्कामोर्तब झाले आहे..आजकाल मालमत्तेचे वाद थेट पोलिस ठाण्यात पोचतात, कारण तिथे प्रवेश सोपा असतो. मात्र, दिवाणी स्वरूपाच्या वादांना फौजदारी रंग देणे चुकीचे आहे. असे वाद संवादातून सुटू शकतात. 'तुटे वाद, संवाद तो हितकारी' या उक्तीप्रमाणे; पण 'हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया' अशा वृत्तीमुळे ते तसेच राहतात. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने 'बी. वेंकटेश्वरन विरुद्ध पी. बक्तवत्सलम' (फौजदारी अपील १५५५/२०२२) या प्रकरणात, दिवाणी वादाला जातिभेदाचा रंग देणे हा ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या सर्व निर्णयांमुळे कायद्याच्या गैरवापरावर आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.(लेखक कायद्याचे अभ्यासक आहेत. ९८२३३७००२८).