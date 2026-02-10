Premium|Union Budget 2026 India : आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील दमदार पाऊल; संतुलित आणि भविष्यवेधी अर्थसंकल्प

आनंद पोफळे - anandpophale@gmail.comभारताच्या आर्थिक इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी आणि सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मिळविला. युवाशक्तीला केंद्रस्थानी ठेवत गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा संकल्प, अमेरिकेच्या ‘टेरिफ युद्धा’चा आपल्यावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे ठळकपणे दाखविणारा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प, तसेच योगशास्त्र, आयुर्वेद, खादी यासारख्या पारंपारिक गोष्टींना प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प अशी अनेक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारचा ‘पॉलिसी सिग्नल’ आहे, म्हणजे उद्योग, व्यापार, गुंतवणूकदार यांना पुढील धोरणे काय असतील याचा संदेश देण्याचे एक माध्यम. यंदाच्या वर्षी किती उत्पन्न जमा होणार आहे आणि किती खर्च होणार आहे, याचा आढावा हा एक भाग आहे; परंतु सध्याचा अर्थसंकल्प हे अमृतकाळातील विकसित भारताचे चित्र दर्शवणारा आणि ते पूर्ण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, हे सांगणारा भविष्यवेधी दस्तावेजदेखील आहे. भविष्यातील युवाशक्तीच्या गरजा आणि त्याची पूर्तता करण्याचे आशादायक चित्र यात आहे. अर्थसंकल्प हा आता पूर्वीइतका ‘इव्हेंट’ राहिलेला नाही. अर्थात हा एक चांगलाच ‘सिग्नल’ आहे. केवळ याच वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नव्हे, तर गेल्या काही वर्षांत ‘विकसित भारताच्या’ वाटचालीला दिशा, गती आणि निधी देण्याचे काम या अर्थसंकल्पात अगदी योग्य प्रकारे केले गेले आहे, यात शंका नाही. .नकारात्मकता का?अर्थसंकल्प सुरु होईपर्यंत स्थिर असलेला शेअर बाजार अर्थसंकल्पामधील तरतुदी वाचून दाखवत असताना हळूहळू घसरू लागला आणि एकूणच नकारात्मकता वाढली, ऑप्शन व्यवहारांवरील ‘एसटीटी’ हा कर वाढविल्याने बाजारात अस्वस्थता जाणवली. संरक्षणसारख्या क्षेत्रात अजून जास्त तरतूद केली नाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील परकी गुंतवणुकीची मर्यादा न वाढविल्याने या बँकांचे शेअरदेखील खाली आले. परंतु, या कारणांमुळे शेअर बाजार पडला असेल तर ही तात्पुरती ‘रिॲक्शन’ आहे. तसेच अर्थसंकल्पामध्ये ‘ॲग्रीकल्चर’ या शब्दाचा उल्लेखसुद्धा नाही, असा नकारात्मक संदेश सर्वत्र दिसतो. परंतु, या क्षेत्रासाठी या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या तरतुदी आहेतच, ‘एआय’च्या वापराने शेतीचे उत्पन्न वाढवणे, अनिश्चितता कमी करणे ही उद्दिष्ट्ये आहेतच. तसेच इतर पूरकव्यवसायांतून अधिक उत्पन्न कसे मिळवता येईल, यासाठी प्रयत्न केलेला दिसतो. नारळ, काजू उत्पादन, तसेच मत्स्यपालन आणि डेअरी उद्योगाला प्रोत्साहन दिले आहे. सात नवे हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर हे शेतीला पूरकच ठरणार आहेत. केवळ उत्पादनवाढच नाही, तर त्याबरोबरीने मालाची जलद वाहतूक आणि त्याच्या योग्य विनिमयासाठी बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्नही दिसतो. अर्थसंकल्पाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत देशभरातील तज्ज्ञ एकत्र काम करत असतात, तेव्हा आता ज्या काही नकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत, त्या अर्थसंकल्पाचे थोडे विस्ताराने आकलन केल्यास नक्कीच बोथट होतील. थोडक्यात सांगायचे, तर ‘शॉर्ट टर्म पेन, लाँग टर्म गेन’ असा हा थोडा कडवट गोळीसारखा वाटणारा अर्थसंकल्प आपल्या देशाचे आर्थिक आरोग्य उत्तम राखेल..जमेच्या ठळक बाजूआता ‘ग्लास अर्धा भरला आहे’ अशा सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघितले तर हा अर्थसंकल्प अत्यंत संतुलित आणि भविष्याचा वेध घेणारा आहे. अनेक तरतुदी केवळ घोषणा न करता त्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट सांगून त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, अशा सविस्तर सांगितल्या आहेत.अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने विचार केला, तर त्या संदर्भातील सर्व प्रमुख घटकांचा योग्य मेळ घालणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा दर राखत, कर्जाचे प्रमाण आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न कसोशीने केला आहे. डेट-जीडीपी रेशो २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्यात गेल्या दोन-तीन वर्षांत यश येत आहे. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी १२.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद या जमेच्या बाजू आहेतच.याखेरीस भविष्यवेधी असा हा अर्थसंकल्प ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ला बळ देणारा आहे. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’मध्ये सर्जनशीलतेला प्राधान्य असणाऱ्या गेमिंग, डीझाईन, चित्रपटसृष्टी, संगीत, जाहिरात क्षेत्र यांसारख्या व्यवसायांचा समावेश होतो. ‘जेन झी’ पिढीचा विचार करून त्यांना भविष्यात काम मिळू शकेल अशा व्यवसायांचा विस्तार हे दूरदर्शी धोरण नक्कीच योग्य आहे. पर्यटन व्यवसायाला प्रोत्साहन आणि महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांवर १०,००० हून अधिक गाईडसाठी प्रशिक्षण ही कल्पनादेखील अभिनव आहे.उत्पादन क्षेत्रासाठी मागील काही अर्थसंकल्पातून ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’सारख्या योजनांसोबत आता भविष्यवेधी बायो-फार्मा, सेमी कंडक्टरसह सात उत्पादन क्षेत्रांवर विशेष भर देऊन त्यातून उत्पन्नवाढीचे आणि रोजगारवाढीचे लक्ष्य आहे.वाढीचे इंजिन असलेल्या ‘एमएसएमई’ क्षेत्रामध्ये जागतिक चॅम्पियन घडविण्यासाठी चांगल्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत.भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाच्या सर्वसमावेशक दृष्टीकोनातून आर्थिक वाढीचा पायंडा देखील हा अर्थसंकल्प पाडत आहे. तंत्रज्ञानाच्या अधिकाधिक उपयोगासाठी लागणारी उर्जा, डेटा सेंटर यांच्या गरजा लक्षात घेऊन योग्य अश्या तरतुदी देखील केल्या आहेत.प्रस्तावित रेअर अर्थ कॉरिडॉर देखील दुर्मीळ खनिजांबाबत इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करून एकविसाव्या शतकातील तंत्रज्ञानासाठी आत्मनिर्भर होण्याचे संकेत देतो.भारतीय जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग असलेले योगशास्त्र, आयुर्वेद विज्ञान, खादी, हस्तकला यांसारख्या स्वदेशी आणि पारंपारिक गोष्टींना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. ज्याला आपण ‘रेट्रो’ ट्रेंड म्हणतो, तसे जागतिक बाजारपेठेत ‘भारत’ ब्रँड दिसला तर ते या अर्थसंकल्पातील धोरणांचे यश असेल.भविष्यात शहरांकडे होणारे स्थलांतर लक्षात घेऊन टियर २ आणि टियर ३ शहरांसाठी पायाभूत विकासाच्या योजना आणि त्यांचा एकत्रित विचार हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.महिला-नेतृत्वाच्या विकासाला प्राधान्य देऊन महिलांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये ‘लखपती दीदी’ यासारख्या योजनांचा विस्तार, स्वयंसेवा उत्पादन गटांसाठी ‘SHE-मार्ट’ योजना, तसेच महिला वसतिगृहांद्वारे आर्थिक सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.सर्वसामान्यांसाठी प्रत्यक्ष करांमध्ये सवलत नसली तरी करप्रणालीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक उपाय योजना एक एप्रिल २०२६ पासून अमलात येणार आहेत.https://www.youtube.com/watch?v=NH-j1WIJKXw.‘आत्मनिर्भर भारता’ला बळकोरोना महासाथीच्या संकटातून बाहेर आल्यानंतर, इतर देशांच्या तुलनेत भारताची आर्थिक प्रगती, भू-राजकीय तणावाचा समर्थपणे सामना करण्याची उत्तम क्षमता ठळकपणे जाणवते. या प्रक्रियेत अनेक विषयातील तज्ज्ञमंडळी, थिंक टँक या सर्वांबरोबर केलेल्या उत्तम कामाचा हा परिपाक आहे. शाश्वत आर्थिक विकास, जनसामान्यांची आकांक्षापूर्ती आणि सर्वसमावेशक विकास या तीन कर्तव्यपूर्तीचे पालन करण्याचा संकल्प करून ‘आत्मनिर्भर भारता’ला बळ देणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे 'विकसित भारताच्या'च्या प्रवासातील एक दमदार पाऊल आहे आणि याची दखल जागतिक पातळीवरदेखील घेतली जाईल, हे नक्की!(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आणि विमर्श कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत. ७७२०००६४५३) 