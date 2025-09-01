Smart Investing : गुंतवणूक भविष्यामध्ये!

वैभव कुलकर्णी - ‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वितरकआपल्या आजूबाजूचे जग सतत बदलत आहे. तंत्रज्ञान, ग्राहकांची आवड आणि जागतिक प्राधान्यक्रमाच्या गोष्टी यामध्ये सतत बदल होत असतो. हुशार गुंतवणूकदार हे बदल लवकर ओळखतात, त्यामध्ये वेळेआधी गुंतवणूक करतात आणि नवी संकल्पना मुख्य प्रवाहात येण्याआधीच मोठ्या नफ्याचा लाभ घेतात. हीच थीमॅटिक गुंतवणुकीची संकल्पना आहे. ही एक दूरदृष्टी असलेली गुंतवणूक पद्धत आहे, जी वाढण्याची शक्यता असलेले कल ओळखते आणि त्याचा फायदा घेऊ शकणाऱ्या मजबूत मूलभूत गोष्टी असलेल्या व्यवसायांची निवड केली जाते. .उदा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही सध्या जागतिक स्तरावर वेगाने वाढणारी गुंतवणूक संकल्पना आहे. याच्या वापराची प्रचंड संधी आणि विविध उपयोगांमुळे ‘एआय’ मूल्य साखळीतील व्यवसायांमध्ये गुंतवणूकदारांची रुची वाढली आहे. ‘एआय’ डेव्हलपर, सेमीकंडक्टर चिप उत्पादक, क्लाऊड कंप्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादार, डेटा-केंद्रित व्यवसाय आदी. त्याचप्रमाणे, प्रदूषण करणाऱ्या तंत्रज्ञानापासून दूर जाऊन स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांकडे वळणाऱ्या जगात, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत निर्मिती आणि स्टोअरेजशी संबंधित व्यवसायांमध्ये गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढत आहे..योग्य संकल्पना आणि व्यवसाय ओळखण्यासाठी वेळ, तज्ज्ञता आणि सतत संशोधन आवश्यक असते. कल लवकर बदलतात आणि ठोस पद्धतीशिवाय, चांगल्या हेतूने गुंतवणूक करणारेही दीर्घकालीन संधी आणि क्षणिक बाजार गोंधळ यामधील फरक ओळखण्यात अपयशी ठरू शकतात. बहुतांश छोटे गुंतवणूकदार काम, कुटुंब आणि इतर जबाबदाऱ्या सांभाळत असल्यामुळे या बदलांचा मागोवा घेणे किंवा त्याचे परिणाम समजून घेणे कठीण जाते. त्यामुळे संधी गमावल्या जातात किंवा चुकीचे गुंतवणूक निर्णय घेतले जातात. .अशा परिस्थितीत, थीमॅटिक म्युच्युअल फंड हा एक उत्तम व्यावहारिक पर्याय आहे. हे फंड उदयोन्मुख कल ओळखण्यात, त्याचा फायदा घेणाऱ्या व्यवसायांची निवड करण्यात आणि गुंतवणुकींचे सतत निरीक्षण करण्यात विशेष असतात. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल थीमॅटिक ॲडव्हांटेज फंड याच अनुषंगाने, उदयोन्मुख संकल्पना आणि क्षेत्रांमध्ये विविध गुंतवणूक हवी असलेल्या गुंतवणूकदारांनी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल थीमॅटिक ॲडव्हांटेज फंड विचारात घ्यावा. .हा एक फंड ऑफ फंड्स आहे, जो विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये वाढीची क्षमता असलेल्या अनेक म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना विशिष्ट थीमॅटिक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करून वाढीच्या संधींचा फायदा घेता येतो. हा फंड इतर म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करून एक पोर्टफोलिओ तयार करतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना थेट वैयक्तिक सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी विविध थीमॅटिक फंडांमध्ये सहभाग मिळतो. ३१ जुलै २०२५ पर्यंत या फंडाने एका वर्षात ७.९० टक्के व दीर्घकालीन कामगिरी पाहता, गेल्या तीन वर्षांत २०.६० टक्के आणि पाच वर्षांत २६ टक्क्यांचा मजबूत परतावा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.