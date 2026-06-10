Premium|Life in balance : ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ आणि ‘लाइफ इन बॅलन्स’ची सांगड; विचार, अध्यात्म व कृतीतून खऱ्या श्रीमंतीचा नवा मार्ग

मुकुंद लेले - mukundlelepune@gmail.com‘थिं क अँड ग्रो रिच’ (Think and Grow Rich) हे नेपोलियन हिल यांनी लिहिलेले पुस्तक केवळ आर्थिक श्रीमंती मिळविण्याचे साधन नसून, ते वैयक्तिक विकासाचे एक उत्कृष्ट शास्त्र सांगते. १९३७ मध्ये प्रकाशित झालेले हे पुस्तक आजही तितकेच प्रभावी आहे. या पुस्तकाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार, जगातील अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारात्मक बदल घडून कंपनीच्या उद्दिष्टपूर्तीबरोबरच वैयक्तिक उन्नतीही होताना दिसते. आपले विचार बदलून, सातत्यपूर्ण कृती केली, तर श्रीमंत होणे अवघड नाही, हे या पुस्तकातील अनेक उदाहरणांवरून लक्षात येते. या पुस्तकातील विचारांना ‘एपी ग्लोबाले’चे अध्यक्ष आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांनी सद्गुरू श्री बालाजी तांबे यांच्या ‘लाइफ इन बॅलन्स’ अर्थात ‘एलआयबी’तील तत्त्वांची जोड देऊन एक वेगळे मॉडेल विकसित केले आहे. यानिमित्ताने त्यांच्याशी केलेल्या बातचितीचा सारांश. .जगातील श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या अँन्ड्र्यू कार्नेगी यांच्या सांगण्यावरून नेपोलियन हिल यांनी ५००हून अधिक यशस्वी लोकांचा अभ्यास करून ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ हे पुस्तक लिहिले. त्याचे मराठीसह अनेक भाषांमध्ये रूपांतरही झालेले आहे. जीवनात यश हे नशिबाने मिळत नाही, तर ते एका विशिष्ट सूत्रानुसार मिळते, हे सर्वसामान्य माणसाला समजून देणे, हा या पुस्तकाचा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळे आधी या पुस्तकातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एक नजर टाकू या.या पुस्तकाचा संपूर्ण डोलारा एकाच वाक्यावर उभा आहे- तुम्ही जे विचार करता आणि ज्यावर विश्वास ठेवता, ते तुम्ही मिळवू शकता. हिल यांचे म्हणणे आहे, की गरिबी आणि श्रीमंती या दोन्ही अवस्था आपल्या मनाच्या (State of Mind) आहेत. जर तुम्ही स्वतःला सतत अपयशी मानत असाल, तर तुम्ही कधीच यशस्वी होणार नाही. श्रीमंत होण्यासाठी आधी ‘श्रीमंतीची मानसिकता’ तयार करावी लागते. यात इच्छाशक्ती, श्रद्धा आणि स्वयंसूचना यांचा समावेश होतो. लेखकाच्या मते, यश मिळविण्यासाठी तुमच्याकडे नुसती इच्छा असून चालत नाही, तर ती इच्छा ‘धगधगती’ (Burning) हवी. जेव्हा मनाला एखादी गोष्ट हवीच असते आणि ती मिळविण्यासाठी कोणताही परतीचा मार्ग नसतो, तेव्हाच यश मिळते. दुसरा मुद्दा प्रत्यक्ष कृतीचा. केवळ सकारात्मक विचार करून पैसे मिळत नाहीत. त्याला संघटित नियोजनाची, कृतीची जोड हवी. तिसरी गोष्ट म्हणजे, आंतरिक शक्ती. आपले अंतर्मन हे सुपीक जमिनीसारखे आहे. म्हणजे नकारात्मक विचार पेरले, तर अपयश आणि सकारात्मक विचार पेरले, तर यश मिळते. .Premium|Youth Mental Health : तरुणांनो, स्वतःच्या आयुष्याचे \nहीरो बना!.या पुस्तकातील सर्वांत महत्त्वाची आणि आजही कॉर्पोरेट जगात वापरली जाणारी संकल्पना म्हणजे ‘मास्टरमाइंड अलायन्स.’ कोणताही माणूस सर्वज्ञ नसतो. जेव्हा दोन किंवा अधिक हुशार लोक एका ध्येयासाठी एकत्र येतात, तेव्हा तिथे एक तिसरी अदृश्य शक्ती निर्माण होते, जी एका व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असते. यालाच ‘मास्टरमाइंड’ म्हटले गेले आहे.थोडक्यात सांगायचे, तर ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ हे पुस्तक एकदा वाचून सोडून देण्याचे पुस्तक नाही. हे एक ‘मॅन्युअल’ (Workhook) आहे. त्यातील विचारांची कास धरून प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर आपल्या मनातील मोठी उद्दिष्टेदेखील सहजपणे पूर्णत्वास जाऊ शकतात. .प्रश्न : ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ (टीजीआर)च्या आधारे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्याची कल्पना कशी सुचली? पवार : माझे गुरू श्री बालाजी तांबे नेहमी सांगायचे, की आपल्या जीवनात आध्यात्मिक आणि भौतिक संतुलन साधलं गेलं पाहिजे. या दोन्ही गोष्टींचं संतुलन साधून आपण आपले दैनंदिन जीवन समाधानाने जगू शकतो आणि त्यांनी स्वतः त्यांच्या आयुष्यात हे प्रत्यक्ष आचरणात आणून दाखवलं होतं. त्यांच्याकडून मला बरंच काही शिकायला मिळालं. पण मी तर व्यवसाय करत होतो. व्यवसाय आणि अध्यात्म यांची सांगड घालणं अवघड आहे, असं मला वाटायचं. मला हे कसं जमणार, असा प्रश्न पडायचा. तरीही अनेक वर्षे मला जमेल तसा प्रयत्न मी करत होतो, गुरुजी असल्यामुळे काळजी नव्हती, ते सांभाळून घेत होते. पण गुरुजींनी देह सोडायचा, असं ठरवल्यानंतर आता काय करायचं, असा यक्षप्रश्न निर्माण आला. त्यांची शिकवण आचरणात आणायची असेल तर काय केलं पाहिजे, असा विचार सतत यायचा, पण उत्तर सापडत नव्हतं, संभ्रमात होतो. परंतु, एके दिवशी मला आपल्या देशातील काही शक्तिपीठांना किंवा श्रद्धास्थांनांना भेट दिलीच पाहिजे, असं वाटू लागलं. मग ते महाकालेश्वर असेल... किंवा शेगाव, शबरीमाला असेल... तिथं प्रत्यक्ष गेल्यानंतर माझ्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला लागली. भौतिक आणि आध्यात्मिक संतुलनाचा मार्ग सापडू लागला. नक्की काय करायला हवं, ते समजू लागलं. मग मी एक मॉडेल तयार करायचं ठरवलं. माझ्या जीवनाचा उद्देश काय आहे, गुरुजींची जी इच्छा आहे, शिकवण आहे, त्याचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठीच मला हे ‘मीडिया हाउस’ मिळालं असणार, याची जाणीव होत गेली. आजच्या युगात सर्वसामान्यांपर्यंत हे विचार पोहोचवायचे असतील तर पैसा या संकल्पनेला पण तितकंच महत्त्व दिले पाहिजे, हे लक्षात आलं. त्यातून गेली अनेक वर्षे ‘श्री फॅमिली गाईड’, ‘पादुका दर्शन’ यांसारख्या अनेक उपक्रमांमधून संतुलित जीवनाचा मार्ग दाखविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बदल झाला का?... तर निश्चित झाला. किमान माझ्यात तरी हळूहळू बदल होताना दिसला. समाजात बदल घडवून आणावासा वाटत असला तरी सभोवतालचं वातावरण पाहता आध्यात्मिक आणि भौतिक संतुलन साधणं सोपं नाही, याची जाणीव झाली. तरीही आपली परीक्षा आहे, असं समजून प्रयत्न केले पाहिजेत, असं जाणवायचं..., पण पुन्हा हे कसं करायचं, हा प्रश्न असायचाच.अशा अवस्थेत असतानाच, वेगवेगळ्या देशांतील माझ्या मित्रांच्या ग्रुपमध्ये बोलत असताना, एका मित्राने ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ पुस्तक वाचण्याची शिफारस केली. या पुस्तकाविषयी मी ऐकलं होतं, पण तोपर्यंत ते मी वाचलं नव्हतं. नंतर वाचू कधीतरी, असं म्हणून त्या वेळी तो विचार थोडा मागे पडला. पण अध्यात्माच्या प्रवासात काही गोष्टी सूचित केल्या जातात, तसं काहीसं घडलं. एके दिवशी फोन बघत असताना अचानक ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ची जाहिरात समोर आली. पण ती थेट त्या पुस्तकाची जाहिरात नव्हती. एका संस्थेची होती. उत्सुकतेपोटी ती पाहिली, त्यांनी जे मॉडेल विकसित केलंय, ते जाणून घेतलं. नेपोलियन हिल यांचे व्हिडिओ पाहिल्यावर त्यात मला आध्यात्मिक संदर्भ सापडले. ॲन्ड्र्यु कार्नेगी यांच्यावर कुठेतरी परमहंस योगानंदांच्या विचारांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडला असल्याचे जाणवले. खरे तर हे पुस्तक अनेकांनी वाचले असेल, पण मला तो ‘ट्रिगर’ आला. सद्गुरूंच्या प्रसादासारखं ते वाटलं. मला जे करायंच होतं, ते मी अनेक वर्षांपासून करतोय; परंतु ते खालपर्यंत झिरपत नव्हतं. पण ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ पुस्तकातून ते करता येईल, असं वाटू लागलं. .प्रश्न : या संकल्पनेला ‘लाइफ इन बॅलन्स’ अर्थात ‘एलआयबी’तील तत्त्वांची जोड का द्यावीशी वाटली?पवार : आधी ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ हे पुस्तक वाचून मी सविस्तर टिपण काढलं. या पुस्तकात श्रीमंत होण्याचा मार्ग दाखविण्यात आला आहे. पण ती श्रीमंती फक्त पैशांची नसावी, त्याला आध्यात्मिकतेचं, नैतिकतेचं अधिष्ठान असायला हवं, या भूमिकेतून गुरुजींनी शिकवलेल्या ‘लाइफ इन बॅलन्स’ म्हणजेच ‘एलआयबी’ची जोड द्यावीशी वाटली. त्याच काळात माझे आणखी एक आध्यात्मिक गुरू श्री एम यांनी मला ‘त्रिपुरा रहस्य’ वाचायला सांगितले होते. मग, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या तिन्हींच्या सुंदर मिश्रणातून एक चांगला मार्ग तयार होताना दिसला. सर्वसामान्यांनी या तत्त्वांचे नीट आचरण केले, तर त्यांच्या आयुष्यात पण चमत्कार वाटतील असे बदल घडू शकतील, असा विश्वास वाटतो. कलीयुगात आध्यात्मिक गोष्टी मागे पडून पैशाला सर्वांत जास्त महत्त्व आलं आहे. त्यामुळे जीवनातील, विचारांतील सत्त्व कमी होत गेलं आहे. पण त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करायला हवेत, असे वाटते. .प्रश्न : तुमच्या विचारांच्या या मार्गात ‘श्रीमंती’ या शब्दाची व्याख्या काय आहे? पवार : श्रीमंती ही फक्त पैशांची अपेक्षित नाही; ती विचारांची, संस्कारांची पण असायला हवी. मी श्रीमंत शब्द वापरत आहे, धनिक नाही. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा स्वीकार करत असताना आपल्या यशात किंवा आपल्याला मिळणाऱ्या सुखा-समाधानात समाजातील विविध घटकांचे योगदान असते, याचा विसर पडता कामा नये. त्यामुळे आपल्याबरोबरच समाजाचा विचार केला पाहिजे, या समाजाचे ऋण फेडण्याचे कर्तव्य पण पार पाडायला हवे. .प्रश्न : तुमचे विचार हे नेहमीच काळाच्या पुढचे असतात, समाजासाठी आदर्शवादी आणि सकारात्मक असतात. अशा विचारांची अंमलबजावणी होऊन, त्यातून तुम्ही काय अपेक्षा ठेवत आहात? पवार : सुरुवातीला या दिशेने मी ज्या गोष्टी करायचो, तेव्हा त्याची खालपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही, तर त्याचा मला त्रास होत असे. नंतर मला माझ्या गुरुजींची शिकवण आठवायची आणि मग मी त्रास करून घ्यायचे हळूहळू सोडले. त्यामुळे मी आता अपेक्षाच ठेवत नाही. मला जो मार्ग चांगला वाटतो, तो मी सर्वांना सांगायचा प्रयत्न करतो. त्यातून समोरच्या सर्वांनी बदललेच पाहिजे, ही अपेक्षाचठेवत नाही. उलट, हे माझ्याच फायद्यासाठी चालले आहे, अशी भावना ठेवून काम करत राहतो. मी जे सांगत आहे, ते ऐकून समोरच्याने खरोखरच आतून बदल करायचे ठरवले तर अशक्य ते शक्य होऊ शकेल; त्यासाठी तुमच्यातील अनंत क्षमतांचा विस्तार करायला हवा, विचार बदलायला हवेत, सकारात्मकतेने कृतीची जोड द्यायला हवी, तरच खऱ्या अर्थाने ‘श्रीमंत’ होता येईल.----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.