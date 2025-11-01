Sakal Money

Mutual Fund : गेल्या 5 वर्षांत 20% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारे टॉप लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंड; पहा किती रिटर्न दिला!

Mutual Fund Investment : शेअर बाजारातील अस्थिरतेतही लार्ज-कॅप फंड ठरले स्थिर; Nippon आणि Tata चाही समावेश.
Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Mutual Fund Market : आजच्या काळात शेअर बाजाराच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडमध्ये एक सुरक्षित पर्याय म्हणून सर्वसामान्य लोक गुंतवणूक करतात. शेअर बाजाराच्या तुलेनेत यात रिटर्न कमी मिळत असला तरी पैशाची सुरक्षितता थोडी जास्त समजली जाते.

