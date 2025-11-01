Mutual Fund : गेल्या 5 वर्षांत 20% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारे टॉप लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंड; पहा किती रिटर्न दिला!

Mutual Fund Market : आजच्या काळात शेअर बाजाराच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडमध्ये एक सुरक्षित पर्याय म्हणून सर्वसामान्य लोक गुंतवणूक करतात. शेअर बाजाराच्या तुलेनेत यात रिटर्न कमी मिळत असला तरी पैशाची सुरक्षितता थोडी जास्त समजली जाते. .मात्र रिटर्न कमी देणाऱ्या म्युच्युअल फंडमध्येही काही म्यूचुअल फंडने गेल्या पाच वर्षांत लोकांना मालामाल केले आहे. 30 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत काही लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंडांनी तब्बल 20% पेक्षा जास्त वार्षिक परतावा दिला आहे. .लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंड म्हणजे असे फंड जे आपल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 80% रक्कम मोठ्या कंपन्यांच्या (large-cap stocks) शेअर्समध्ये गुंतवतात. तर, उरलेले 20% इतर माध्यमांमध्ये — जसे की कर्ज, कॅश किंवा मध्यम व लहान कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये (mid-cap small-cap) गुंतवले जातात..महिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड फंड.टॉप लार्ज-कॅप फंड आणि त्यांचा 5 वर्षांचा परतावा (%) : फंडाचे नाव 5 वर्षांचा परतावा (%)Nippon India Large Cap Fund - 26.49 ICICI Prudential Large Cap Fund - 22.92HDFC Large Cap Fund - 22.68 Invesco India Large Cap Fund - 21.13Tata Large Cap Fund - 21.08 Mahindra Manulife Large Cap Fund - 20.66Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund - 20.64Kotak Large Cap Fund - 20.34Franklin India Large Cap Fund - 20.12Edelweiss Large Cap Fund - 20.10SBI Large Cap Fund - 20.05Source - Association of Mutual Funds in India ऑक्टोबर 2025 पर्यंतची आकडेवारी .मात्र, आधी चांगली कामगिरी केली म्हणून भविष्यात तो फंड हमखास तशीच कामगिरी करील याची कुठलीही हमी नसते. एखाद्या फंडाची कामगिरी अनेक घटकांवर अवलंबून असते. त्यामध्ये फंड हाऊसची विश्वासार्हता, फंड मॅनेजरची याधीची कामगिरी, फंडाची श्रेणी (Active आहे की Passive) आणि शेअर्सची रचना (ते लार्ज कॅप, मिड कॅप की स्मॉल कॅप आहेत) यांचा विचार केला जातो. Disclaimer : ही बातमी केवळ माहितीसाठी आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. .Premium|Wealth Mutual Fund : फ्लेक्सी कॅप फंड अधिक योग्य.मात्र, याआधी चांगला रिटर्न दिल म्हणून भविष्यातही तो फंड हमखास तसाच रिटर्न देईल याची कुठलीही हमी नसते. एखाद्या फंडची रिटर्न अनेक घटकांवर अवलंबून असते. त्यामध्ये फंड हाऊसची विश्वासार्हता, फंड मॅनेजरची याधीची कामगिरी, फंडाची श्रेणी (Active आहे की Passive) आणि शेअर्सची रचना (ते लार्ज कॅप, मिड कॅप की स्मॉल कॅप आहेत) यांचा विचार केला जातो. Disclaimer - ही बातमी केवळ माहिती देण्यासाठी आहे. गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीपूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.