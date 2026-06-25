Traffic Challan Rules: वाहनचालकांसाठी मोठा झटका! लोकअदालतीत जाण्यापूर्वी 50% दंड भरणे अनिवार्य; जाणून घ्या नवे नियम

Traffic Challan Rules: देशभरात वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही वाहतुकीचे नियम तोडून त्यावरील चलन(e-Challan) सरळ लोकअदालतीत जाऊन माफ करून घेण्याचा विचार करत असाल तर ते आता शक्य होणार नाही. आता लोकअदालतीत जाण्यासाठी तुम्हाला आधी चलानाच्या एकूण दंडापैकी किमान 50 टक्के दंड भरावा लागणार आहे..50% दंड भरल्याशिवाय अर्ज नाहीनवीन नियमानुसार, वाहनधारकाला चलनाविरोधात लोकअदालतीत दाद मागायची असल्यास सर्वप्रथम चलनाच्या एकूण रकमेपैकी निम्मी रक्कम संबंधित सरकारी पोर्टलवर भरावी लागेल. त्यानंतरच लोकअदालतीत अर्ज दाखल करता येणार आहे. याशिवाय, चलान जारी झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत दंड भरावा किंवा पोर्टलवर त्याबाबत तक्रार नोंदवावी लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच प्रकरण लोकअदालतीसमोर नेले जाऊ शकते..Petrol-Diesel Price: 25 जूनला सकाळ-सकाळी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती आहे आजचा भाव?.पाच चुका आणि परवाना रद्दतसेच ड्रायव्हिंग लायसन्सबाबतही नवीन नियम याआधी लागू करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार, 1 जानेवारी 2026 पासून, जर एखाद्या व्यक्तीला एका वर्षात पाच किंवा अधिक चलन जारी केले गेले, तर त्यांचा ड्रायव्हिंग लायसन्स आपोआप रद्द केला जाईल. 1 जानेवारी 2026 पासून एका वर्षात एखाद्या चालकाला 5 किंवा त्याहून अधिक वाहतूक चालान मिळाल्यास त्याचा ड्रायव्हिंग लायसन्स आपोआप रद्द करण्याची तरतूद लागू होऊ शकते.तसेच, ज्यांच्या वाहनांवरील चालान प्रलंबित असतील, त्यांची वाहने ब्लॅकलिस्ट केली जाऊ शकतात. अशा वाहनधारकांना परिवहन विभागाच्या ऑनलाइन सेवांचा लाभ घेण्यात अडचणी येऊ शकतात..ऑनलाइन सेवांवर परिणामवाहनावरील थकीत चालान असल्यास वाहन मालकी हस्तांतरण, पत्ता बदल, वाहन श्रेणी बदल, परमिट , फिटनेस प्रमाणपत्र आणि हायपोथेकेशन रद्द करणे यांसारख्या अनेक सेवा उपलब्ध होणार नाहीत. केवळ कर किंवा शुल्क भरण्याशी संबंधित व्यवहार करता येतील..Tax Refund: आता अवघ्या 7 दिवसांत खात्यात जमा होणार टॅक्स रिफंड! पण त्याआधी 'हे' काम करणे आवश्यक.ड्रायव्हिंग लायसन्स 50 वर्षांसाठीसध्या ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता परवाना जारी झाल्यापासून 20 वर्षे किंवा चालकाचे वय 40 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असते. मात्र, ही वयोमर्यादा 40 वरून 50 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वाहनधारकांना वारंवार आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.