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Traffic Challan Rules: वाहनचालकांसाठी मोठा झटका! लोकअदालतीत जाण्यापूर्वी 50% दंड भरणे अनिवार्य; जाणून घ्या नवे नियम

New Traffic Challan Rules: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी सरकारने महत्त्वाचा बदल केला असून, आता लोकअदालतीत जाण्यापूर्वी दंडाच्या रकमेपैकी 50% रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
New Traffic Challan Rules

Big Blow for Drivers: New Traffic Challan Rules Make 50% Fine Payment Mandatory

eSakal

Vinod Dengale
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Traffic Challan Rules: देशभरात वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही वाहतुकीचे नियम तोडून त्यावरील चलन(e-Challan) सरळ लोकअदालतीत जाऊन माफ करून घेण्याचा विचार करत असाल तर ते आता शक्य होणार नाही. आता लोकअदालतीत जाण्यासाठी तुम्हाला आधी चलानाच्या एकूण दंडापैकी किमान 50 टक्के दंड भरावा लागणार आहे.

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