आता फक्त Call-SMSचा प्लान, कंपन्यांना बंधनकारक; रिचार्ज होणार स्वस्त, TRAIचा मोठा निर्णय

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे TRAIने मोबाईल युजर्ससाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. TRAIने टेलिकॉम ग्राहक संरक्षण (तेरावी सुधारणा) कायदा, २०२६ जारी करण्यात आलाय. या नव्या नियमानुसार सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना आता फक्त कॉलिंग आणि एसएमएस सुविधा असलेले प्लॅन द्यावे लागतील. यात डेटाचा समावेश नसेल..TRAIने म्हटलं की, आतापर्यंत असे प्लान खुप कमी प्रणाता होते. कमी व्हॅलिडिटीच्या प्लानची संख्याही कमी होती. त्यामुळेच TRAIने हा नवा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमानुसार ज्या ग्राहकांना ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी मुदतीचा रिचार्ज हवा आहे त्यांच्यासाठी कंपन्यांना व्हॉइस आणि एसएमएसचा प्लान देणं बंधनकारक असेल. याशिवाय कंपन्यांना एक पर्याय द्यावा लागेल ज्यात ग्राहक दर महिन्याला ठराविक तारखीला आपला रिचार्ज रिन्यू करू शकेल. यामुळे ग्राहकांची वेगवेगळ्या तारखांना रिचार्ज करण्यापासून सुटका होईल..Xiaomi 18 Pro Series होणार लाँच! 8500mAh बॅटरी, ड्युअल 200MP Leica कॅमेरा; पाहा नव्या फ्लॅगशिपचे भन्नाट फीचर्स!.ग्राहकांना ३० दिवसांपेक्षा जास्त मुदतीचा किमान एक व्हॉइस आणि एसएमएस ओन्ली प्लान प्रत्येक कंपनीने ग्राहकांना देणं बंधनकारक असेल. जास्त काळ वैधता पाहिजे असणाऱ्या ग्राहकांनाही आता डेटाशिवाय पर्याय उपलब्ध राहील. ट्रायने हेसुद्धा सांगितलं की, या प्लानच्या किंमतीत योग्य कपात केली जावी. हे प्लान डेटा प्लानच्या तुलनेत स्वस्त असावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.