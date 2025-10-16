Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?

भरत फाटक bharat@wealthmanagers.co.inसध्या आपला देश जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून ओळखला जात आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आधारे जगातील चौथी अर्थव्यवस्था ठरलेला भारत लवकरच तिसरी अर्थव्यवस्था होईल, असे मानले जात आहे. विकसित देशांच्या यादीतही लवकरच आपलाही समावेश होईल, असा आशावाद बळ धरत आहे. यासाठी आपले बलस्थान आहे ते आपली तरुण लोकसंख्या. विकसित देश म्हणून स्थान मिळवण्यासाठी आपली वाटचाल कशी असावी, याचा घेतलेला हा वेध…‘विकसित देश’ म्हणजे काय? ज्या देशाने आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि तंत्रज्ञानात एक विशिष्ट टप्पा गाठलेला आहे, त्याला ‘विकसित देश’ म्हटले जाते. यात सर्वसाधारणपणे वापरले जाणारे निकष म्हणजे दरडोई उत्पन्नाची पातळी, उद्योगधंद्यांमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर, उच्च दर्जाची शिक्षण व्यवस्था, उत्कृष्ट आरोग्यसुविधा, सुरक्षित सामाजिक रचना आणि उत्तम जीवनमान हे आहेत. अशा देशांमध्ये कृषीपेक्षा उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, संशोधन आणि तंत्रज्ञानावर अधिक भर दिला जातो. अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, नॉर्वे, स्वीडन यांसारख्या देशांचा यामध्ये समावेश होतो. संयुक्त राष्ट्रसंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या संस्था विकासमान मोजण्यासाठी काही निर्देशांक वापरतात. त्यात आयुर्मान, मनुष्यबळ विकास निर्देशांक, आरोग्य व शिक्षणाची उपलब्धता, साक्षरता दर, बालमृत्यूचे प्रमाण हे महत्त्वाचे आहेत. स्थिर सरकार, कायद्याचे पालन, स्वच्छ व सुरक्षित शहरे, रस्ते, वीज, पाणी, इंटरनेट यांसारख्या पायाभूत सुविधा, पर्यावरण व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन यांसारख्या बाबीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. विकसित देश ही फक्त आर्थिक समृद्धीची व्याख्या नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या दर्जेदार जीवनमानाची, न्याय संधीची आणि शाश्वत प्रगतीची एकत्रित ओळख आहे..चीनची आश्चर्यकारक घोडदौडगेल्या ३० ते ४० वर्षांत आर्थिक प्रगतीचा चमत्कार असणारा देश म्हणजे अर्थातच चीन. औद्योगिक, तांत्रिक आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये चीनने प्रचंड घोडदौड केली आहे. आज चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था तर आहेच; पण एक महाशक्ती म्हणून अमेरिकेला आव्हान देण्याच्या स्थितीतही आहे. मात्र, तरीही चीनला आजही विकसित अर्थव्यवस्था मानण्यात येत नाही.काही शहरी भाग खचितच विकसित देशांच्या पातळीवर पोचले आहेत. प्रतिव्यक्ती उत्पन्न मात्र पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत कमी आहे. प्रादेशिक विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. ग्रामीण भागात शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये चीनने १८.५० लाख कोटी डॉलरवर भरारी मारली आहे, तर दरडोई उत्पन्नाची पातळी १३,००० डॉलरवर पोचली आहे. ‘पीपीपी’ निर्देशांकानुसार हा आकडा सुमारे २८,००० डॉलरच्या घरात आहे. त्यामुळे चीनला ‘विकसित देश’ म्हणता येत नसले, तरीही त्या उंबरठ्यावर तो निश्चित आहे.माओ त्से तुंग यांच्या पश्चात डेंग झियाओ पेंग हे १९७८ मध्ये चीनचे अध्यक्ष झाले. या वेळी चीनमध्ये सुमारे ७७ कोटी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. ‘पीपीपी’ निर्देशांकाद्वारे वार्षिक उत्पन्न ८०० डॉलरखाली असणाऱ्या व्यक्तींना दारिद्र्यरेषेखाली समजले जाते. यातील ५० कोटी लोकांना यातून वर आणण्याची मोठी मजल डेंग यांच्या काळात झाली. आधुनिक जगातील ही एक विस्मयकारी कामगिरी आहे; पण यासाठी अनेक धाडसी आर्थिक सुधारणा राबविण्यात आल्या. सरकारी उद्योगांमध्ये तीन कोटींहून अधिक कर्मचारी नोकरीवरून कमी करण्यात आले. अकार्यक्षम सरकारी उद्योगांना टाळे ठोकण्यात आले. ही अतिशय वेदनादायक प्रक्रिया होती. शहरांमधील बेरोजगारी बेसुमार वाढली. कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले; पण दीर्घकाळात चीन आधुनिक आणि स्पर्धात्मक बनला. ‘जगाचा कारखाना’ बनण्याचा मान चीनला मिळाला..Premium|Diwali Prediction:यंदाची दिवाळी कशी जाणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून! .डेंग यांच्या काळात समाजवादी चौकटीमध्ये ‘उघड अर्थव्यवस्था’ आणि बाजाराभिमुख सुधारणा केल्या गेल्या. शेतीची पद्धत आमूलाग्र बदलली. शेतकऱ्यांना उत्पादनावर स्वातंत्र्य मिळाले आणि अतिरिक्त उत्पादन बाजारभावाने विकण्याची मुभा मिळाली. शेंझेनसारख्या किनारपट्टीच्या भागात विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) स्थापन केली. येथे परदेशी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन दिले गेले. सरकारी अनुदानांचा सढळ हाताने प्रोत्साहन दिले गेले. सरकारी अनुदानांचा सढळ हाताने उपयोग करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा मोठा हिस्सा हस्तगत करण्याला प्राधान्य दिले गेले. राज्यनियंत्रित उद्योगांचे उदारीकरण करून खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले. परकी कंपन्यांसाठी खुले द्वार करून त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली. करसवलती दिल्या, नियम शिथिल केले. जागतिक दर्जाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान या मार्गाने देशात आणले. .सुरुवातीला फक्त स्वस्त आणि शिस्तबद्ध कामगार पुरविले; पण हळूहळू त्यातले कौशल्य आणि तंत्रज्ञान आत्मसात केले. शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करून ती व्यवसायाभिमुख केली गेली आणि मूलभूत संशोधनाकडे टप्प्याटप्प्याने वाटचाल केली. चीनमधील राजकीय व्यवस्था ही कम्युनिस्ट पक्षाच्या पोलादी पकडीची आहे.हुकूमशाही पद्धतीने यातील अनेक आर्थिक सुधारणा व व्यवसायातील बदल कठोरपणे राबविणे त्यांना शक्य होते. १९८९ मधील तियानमेन चौकात हजारो विद्यार्थी आणि नागरिकांनी केलेले आंदोलन हे लोकशाही स्वातंत्र्य आणि भ्रष्टाचार विरोधात होते. शस्त्रसज्ज दल आणि रणगाड्यांचा वापर करून हे दडपताना हजारो मृत्यू व जखमी झाल्याचे बोलले जाते. यानंतर चीनमधील राजकीय नियंत्रण अधिकच कडक झाले; पण आर्थिक सुधारणा आणि बाजारावर आधारित धोरण सुरूच राहिले. नागरिकांना राजकीय स्वातंत्र्याचा अभाव असला, तरी उद्योगधंद्यांना आणि व्यावसायिकांना आर्थिक धोरणात्मक स्वातंत्र्य देऊन ५० कोटी जनतेला गरिबीतून मुक्त केले, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही..विकसित देश होण्याची संधी भारतामध्येही ‘विकसनशील’वरून ‘विकसित’कडे जाण्यासाठी अनेक दूरगामी बदल करावे लागतील, यात शंका नाही. पण १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणांचा स्वीकार केल्यानंतर भारतात मोठे परिवर्तन झाले आहे. गेल्या ३०-३५ वर्षांचा प्रवास बघितल्यानंतर भारत विकसित देश होण्याची क्षमता बाळगून आहे, याचा विश्वास वाटतो. आज भारताची मोठी जमेची बाजू म्हणजे तरुण लोकसंख्या! आज जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या भारताचे सरासरी वय फक्त २८ वर्षे आहे. १५ ते ६५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना ‘कमावत्या’ वयाचे समजले जाते. आज भारतातील सुमारे ६५ टक्के जनता ही ३० वर्षांहून कमी वयाची आहे. त्यामुळे कमावत्या वयोगटाचे प्रमाण २०४५ पर्यंत वाढतेच राहणार आहे. जीवनमान वाढविण्याची आणि विकसित देश होण्याची संधी याच २०-२५ वर्षांत आहे. त्याचे सोने करण्यासाठी उद्दिष्टकेंद्रित धोरण राबवावे लागेल. शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांचा प्रसार आणि दर्जा सुधारावा लागेल. महिलांचा उद्योग-व्यवसाय-सेवा यातील सहभाग वाढवावा लागेल. रोजगाराच्या संधी आणि जागतिक दर्जाची गुणवत्ता वाढवणे आवश्यक आहे. जगातील विकसित देशांचे सरासरी वय ५० च्या पुढे जात असताना भारताची तरुणाई मोठे बलस्थान ठरणार आहे. कमावत्या वयोगटातील चीनच्या जनतेची टक्केवारी २०१५ मध्ये उच्चांकावर पोचली; पण त्यानंतर ती खाली खाली येऊ लागली आहे..Premium|GST 2.0 : निर्दोष जीएसटी अद्यापही एक मृगजळ....भारतात आर्थिक परिवर्तन गेल्या तीन दशकांमध्ये सातत्याने झाले आहे. २००२ मध्ये ५०० अब्ज डॉलरचे राष्ट्रीय उत्पन्न होते. २००७ मध्ये एक लाख कोटी डॉलर, २०१४ मध्ये दोन लाख कोटी डॉलर,, २०२१ मध्ये तीन लाख कोटी डॉलर आणि आता चार लाख कोटी डॉलर असे टप्पे पार केले आहेत. गेल्या वर्षी ब्रिटनला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकाची मजल मारली. पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये जपान व जर्मनीला ओलांडून तिसऱ्या क्रमांकावर उडी घेणे अपेक्षित आहे. आर्थिक वाढीचा ६.५ टक्के हा दर मोठ्या देशांमध्ये आज प्रथम क्रमांकाचा आहे. २००० ते २०१० च्या दशकात चीनची आर्थिक वाढ नऊ ते दहा टक्क्यांच्या घरात पोचली होती. जगातील परिस्थिती लक्षात घेतली, तर अशा पातळीवर भारताची वाढ संभवनीय दिसत नाही आणि त्या शर्यतीत उतरणे हितावहही नाही. मात्र, सात टक्के दराने सातत्याने वाढ करता आली, तरी पुढील २० वर्षांमध्ये १६ लाख कोटी डॉलरपर्यंत प्रगती शक्य आहे आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न १२ हजार डॉलरच्या कक्षेत असणे शक्य आहे..भारतामध्ये आर्थिक, सामाजिक सुधारणा या सर्वसंमतीने आणि जनमताचा कौल घेऊनच करता येतात. फक्त आर्थिक चष्म्यामधून बघितले, तर चीनसारख्या वेगाने हे बदल घडत नाहीत, म्हणून नाराजी व्यक्त केली जाते. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीमध्ये केले गेलेले परिवर्तन अधिक शाश्वत आणि बळकट ठरते. गेल्या ३० वर्षांमध्ये भारताच्या आर्थिक इतिहासामध्ये एक निर्णायक आणि आश्वासक परिवर्तनकारी अध्याय निश्चित सुरू झाला आहे. संविधानाने घालून दिलेल्या चौकटीत राहून प्रक्रियेत मूलभूत बदल घडवून आणण्याचे धोरण टप्प्याटप्प्याने प्रत्यक्षात येत गेले आहे..देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देताना एक अत्याधुनिक डिजिटल-सक्षम आर्थिक इकोसिस्टिम तयार करण्यावर भर दिला गेला आहे. या सुधारणांच्या स्वीकारामध्ये आणि प्रभावामध्ये भिन्नपणा निश्चित आहे, तरीही एकत्रितपणे अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण (Formalisation) व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढविणे आणि बाह्य जगातील बदलांमुळे बसणारे तीव्र धक्के सहन करण्याची लवचिकता आणणे यावर लक्षणीय प्रगती झाली आहे..भारतातील महत्त्वाचे बदलभारतात झालेल्या मोठ्या बदलांची चार ढोबळ भागांमध्ये विभागणी करता येईल. वित्तीय क्षेत्रामधील संरचनात्मक बदल, आर्थिक व्यवस्थेमधील सुधारणा, औद्योगिक व डिजिटल सुविधा आणि कृषी, सामाजिक व वित्तीय समावेशनावर केंद्रित धोरणांमधील बदल. वित्तीय क्षेत्रातील बदलांमध्ये २०१७ मध्ये लागू झालेला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) ही एक प्रभावशाली पायरी होती. अनेक राज्यांमधील आणि स्वराज्य संस्थांमधील विक्रीकर, सेवाकर, उत्पादन व उत्पादनशुल्क, जकात, एस्कॉर्ट, एलबीटी यांसारख्या करांच्या जंजाळामध्ये व्यावसायिक अडकून पडले होते. शहरांच्या आणि राज्यांच्या सीमेवर मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या रांगा हे नेहमीचे दृश्य होते. या खोळंब्यामुळे आणि किचकट कर आकारणीमुळे राष्ट्रीय संसाधनांचे प्रचंड नुकसान होत होते. त्याचबरोबर इतर देशांमध्ये ‘जीएसटी’चा कसा बोजवारा झाला आहे, याची उदाहरणे दाखविली जात होती. सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊन ही एकत्रित व्यवस्था तयार करणे ही मोठी क्रांतीच आहे. यामुळे सर्व आर्थिक व्यवहारांचा करसंकलनात अंतर्भाव होण्याची सुरुवात झाली. या यशाचा सर्वांत मोठा परिणाम प्राप्तिकरातील व्याप्ती आणि संकलन वाढण्यामध्ये झाला. २०१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये याची दखल घेतली गेली ती कंपन्यांवरील प्राप्तिकरामध्ये मोठी सवलत देऊन. यापूर्वी आशिया खंडामध्ये भारतातील कंपनी प्राप्तिकराचे दर ३५ टक्के हे सर्वांत जास्त होते. ते २५ टक्क्यांवर आणून आणि नव्या औद्योगिक प्रकल्पांवर फक्त १५ टक्क्यांवर आणून आशिया खंडात सर्वांत कमी दराचा मान मिळविला. दर कमी करून संकलन वाढताना आपल्याला दिसून आले आहे. दिवाळखोरी कायदा (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC) लागू केल्यानंतर बँकिंग व्यवस्थेमधील थकित व बुडीत कर्जाची प्रकरणे निकालात निघाली. बँकिंग व्यवस्था सुदृढ झाली. ‘रेरा’सारखा कायदा आणून राज्यांच्या माध्यमातून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यामुळे ग्राहकांना मोठे संरक्षण मिळाले. .Premium| China Water Strategy: चीनची जलनीती करेल दक्षिण आशियाचे वाळवंट ! .चीनमधील बांधकाम क्षेत्रातील घोर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर हे यश अधिक उठून दिसते. मुद्रा आणि पतधोरणांना संस्थात्मक चौकट आणून भाववाढ नियंत्रणाचे उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँकेने अंगिकारले. कोविड महासाथीच्या अभूतपूर्व संकटानंतर आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्व विकसित देशांमध्ये महागाईचा भडका उडाला; पण भारतामध्ये ही परिस्थिती कौशल्याने हाताळली गेली. आज तर रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या चार टक्के दरापेक्षाही भारतातील भाववाढीचा दर कमी राहिला आहे. बँकांनी दिलेल्या कर्जातील मालमत्तेचे गुणवत्ता पुनरावलोकन (Asset Quality Review) सातत्याने होत असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सक्षम झाल्या आहेत. यातील बँकांचे विलीनीकरण करून कमी संख्येच्या सक्षम संस्था करण्यातही यश मिळाले आहे.जनधन-आधार-मोबाईलची त्रिसूत्रीडिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये जगाला हेवा वाटावा, अशी प्रगती भारताने केली आहे. जनधन-आधार-मोबाईलच्या जोडणीमधून सरकारी अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणे, ही एक प्रकारची क्रांतीच आहे. कोविड महासाथीच्या संकटात विकसित देशांमध्ये १२०० डॉलरचे अनुदान पोस्टाने चेक पाठवून दिले जात होते. या तुलनेत आपली व्यवस्था निःसंशयपणे अधिक प्रगत ठरली. अगदी तळातील लोकसंख्येलाच अनुदान आणि धान्याचा पुरवठा केला आणि सरकारी खर्च इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील भांडवली उद्देशांसाठी वापरला.येथेही भारताने वेगळा मार्ग चोखाळला. एका बाजूला वित्तीय तुटीवर नियंत्रण तर राखलेच, तर दुसरीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील अनुशेष कमी करून कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचे लक्ष्यही साध्य केले. जनधन-आधार-मोबाईल या त्रिसूत्रीला ‘इंडिया स्टॅक’ असेही म्हटले जाते. इंटरनेट व जीपीएस या दोन्ही प्रणाली विकसित देशांमधील सरकारच्या उपयोगासाठी सरकारी खर्चाने उभारल्या गेल्या.त्या इतरांना वापरासाठी खुल्या केल्यानंतर एक नवी औद्योगिक क्रांतीच झाली. आज जगावर प्रभुत्व गाजविणारे अनेक उद्योग त्यातून निर्माण झाले. ‘इंडिया स्टॅक’ हा याच योग्यता आणि व्याप्तीचा ‘प्लॅटफॉर्म’ आपण तयार केला आहे. डिजिलॉकर, डिजियात्रा, आयुष्मान भारत यांसारखे प्रगतीशील टप्पे तर यातून साध्य होणारच आहेत; पण हजारो नवी ‘स्टार्ट-अप’ची रत्ने यातील अमृतमंथनामधून बाहेर येऊ लागली आहेत..तत्त्वज्ञानाचे मृदू सामर्थ्य भारतीय संस्कृतीमधील एक मृदू सामर्थ्य म्हणजे आपले तत्त्वज्ञान! योग, आयुर्वेद हे तर प्रभावी आहेतच; पण भारतीय खाद्यसंस्कृती, क्रिकेट आणि बॉलिवूडसुद्धा जगात भारताचा सांस्कृतिक प्रभाव पसरवत आहेत. हे सांस्कृतिक अंग असे आहे, की ज्याच्यावर देशांच्या सीमा व कायदे यांना बंदी घालता येत नाही. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आणि नजीकच्या भविष्यातील तिसऱ्या क्रमांकाकडे होणारी वाटचाल लक्षात घेतली, की भारताला आता मान खाली घालून चालण्याची आवश्यकता नाही. डोके वर करून आत्मविश्वासाने जागतिक स्तरावर आता भारत बोलू शकतो. हा अहंगंड नाही; पण आत्मविश्वास असला पाहिजे. भारत कोणत्याही राजकीय गटाचा पूर्णपणे भाग नाही. 'क्वाड'मध्ये अमेरिका, इंग्लंड, जपान, ऑस्ट्रेलियामध्ये तो आहे आणि 'ब्रिक्स'मध्ये रशिया, चीनसोबतही त्याचे अनुबंध आहेत. 'ग्लोबल साउथ' म्हणून इतर विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्वसुद्धा भारत करतो..अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कोविड आणि दहशतवाद या दोन महाभयंकर संकटांचा सामना करताना भारताची चमक जगात उठून दिसली आहे. परकी कंपन्यांची सिद्ध न झालेली लस (व्हॅक्सिन) महागड्या किमतीत विकत घेण्याऐवजी स्वदेशात विकसित केलेल्या लशीचा उपयोग करून शेकडो कोटी डोस सुरळितपणे तर आपण हाताळलेच; पण इतर देशांनाही ही लस पुरवून त्यांची कृतज्ञताही मिळविली. विकसित देशांमध्ये सुट्या कागदांवर लसीकरणाचे प्रमाणपत्र मिळते, ते हरविल्यास त्रास होतो. भारतात मात्र अत्याधुनिक 'ॲप'ची सुविधा आहे. दहशतवादाचा सामना करताना भारताने कणखरपणा तर दाखविलाच; पण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चोख उत्तरही दिले. यातील बरेच तंत्रज्ञान आपण स्वतः विकसित केले आहे. त्याचबरोबर इस्राईल, रशिया, फ्रान्स व अमेरिका यांच्याकडून घेतलेल्या अत्याधुनिक शस्रसामग्री व संरक्षण प्रणाली आत्मसात करून त्याचा कौशल्याने वापरही केला आहे. एकेकाळी गुणवत्ताविहीन समजल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये नवचैतन्य आणून धोरणात्मक दृष्टीने अतिसंवेदनशील असणाऱ्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांना मानाचे स्थान मिळाले आहे. अवकाश संशोधन, सायबर सुरक्षा, स्टार्ट-अप आणि युनिकॉर्नमध्ये भारताने प्रगती केली आहे; पण 'एआय'सारख्या नव्या तंत्रज्ञानामध्ये अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भू-राजकीय स्वायत्तेमध्ये भारताचे स्थान बळकट होत गेले आहे. अण्वस्रे, क्षेपणास्रे, नौदल, वायुदल आणि ज 