ECHS Treatment Rule: उपचार नियम बदलणार! नवे दर लागू होणार, आरोग्य मंत्रालयाने मोठा निर्णय, कुणाला फायदा होईल?

देशाच्या सीमेवर सेवा दिलेल्या माजी सैनिकांसाठी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी आरोग्यसेवेत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहे. जर तुम्ही किंवा कुटुंबातील एखादा सदस्य ECHS सुविधेचा लाभ घेत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, उपचार दरांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. ECHS अंतर्गत उपचार दर आता नवीन केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (CGHS) यादीमध्ये निश्चित केलेल्या दरांप्रमाणेच असतील. हा नवीन नियम १५ डिसेंबर २०२५ पासून पूर्णपणे लागू होईल..या सरकारच्या निर्णयाचा थेट परिणाम लाखो माजी सैनिक कुटुंबांवर होईल. सध्याचे उपचार दर बदलत आहेत. १५ डिसेंबरपासून, ओपीडी (इतर अपंगत्व अपंगत्व) दर, रुग्णालयात दाखल करण्याचा खर्च, औषधे आणि परतफेड हे सर्व नवीन गणनेनुसार निश्चित केले जातील. तथापि, सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे माजी सैनिकांना कॅशलेस उपचार मिळत राहतील, म्हणजेच त्यांना खिशातून पैसे खर्च करण्याची चिंता करावी लागणार नाही..रुग्णालये तुमचे बिल मोजण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलत आहे. रुग्ण आणि रुग्णालय यांच्यात कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून प्रणाली पारदर्शक बनवण्याचा हा बदल आहे. या नवीन प्रणालीचा सर्वात मनोरंजक पैलू म्हणजे "एक देश, एक किंमत" हा फॉर्म्युला आता लागू राहणार नाही. उपचारांचा खर्च तुम्ही उपचार घेत असलेल्या शहरावर आणि रुग्णालयाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असेल. सरकारने रुग्णालयांचे त्यांच्या गुणवत्तेनुसार (गुणवत्ता मान्यता) आणि स्थानानुसार वर्गीकरण केले आहे..गुणवत्तेचे निकषज्या रुग्णालयांना NABH सारखे गुणवत्ता मान्यता नाही, त्यांना आता सरकारने ठरवलेल्या दरांपेक्षा १५% कमी दराने वेतन दिले जाईल. मोठ्या, अधिक आधुनिक रुग्णालयांना १५% जास्त दराने वेतन दिले जाईल.शहरांचे वर्गीकरणसरकारने शहरांना तीन श्रेणींमध्ये विभागले आहे (टियर-१, टियर-२ आणि टियर-३). मोठ्या महानगरीय भागात (टियर-१) उपचार दर समान असतील. मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये (टियर-२) दर १०% कमी असतील आणि लहान शहरांमध्ये (टियर-३) २०% पर्यंत कमी असतील.विशेष दिलासाजम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि ईशान्य भारतातील भागांना देखील टियर-२ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून तेथे उपचार सुलभ आणि परवडणारे राहतील..कोणत्या रुग्णाचे बिल किती बदलेल?रुग्णालयात दाखल होताना तुम्हाला कोणत्या वॉर्डमध्ये दाखल करावे लागेल ते आता बिलाची रक्कम ठरवेल. नवीन दर "सेमी-प्रायव्हेट वॉर्ड" वर आधारित आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर:अर्ध-खाजगी वॉर्डयासाठी मानक दर लागू होतील.सामान्य वॉर्डजर रुग्णाला सामान्य वॉर्डमध्ये दाखल केले तर उपचारांचा खर्च मानक दरापेक्षा ५% कमी असेल.खाजगी वॉर्डजर तुम्ही खाजगी वॉर्डची सुविधा घेतली तर शुल्क मानक दरापेक्षा ५% जास्त असेल.बाह्यरुग्ण सेवा, प्रयोगशाळेच्या चाचण्या, डेकेअर आणि काही विशिष्ट तपासण्यांचे दर सर्व रुग्णांसाठी, त्यांचा वॉर्ड कोणताही असो, समान राहतील. आणखी एक महत्त्वाचा तपशील म्हणजे कर्करोग शस्त्रक्रिया जुन्या दरांवरच राहतील, परंतु केमोथेरपी आणि रेडिएशनसाठी नवीन दर लागू होतील..