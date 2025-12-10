Sakal Money

ECHS Treatment Rule: उपचार नियम बदलणार! नवे दर लागू होणार, आरोग्य मंत्रालयाने मोठा निर्णय, कुणाला फायदा होईल?

ECHS Treatment Fee Rule News: माजी सैनिकांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा करण्यात आली आहे. ECHS मध्ये नवे उपचार दर लागू करण्यात येणार आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
ECHS Treatment Fee Rule

ECHS Treatment Fee Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशाच्या सीमेवर सेवा दिलेल्या माजी सैनिकांसाठी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी आरोग्यसेवेत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहे. जर तुम्ही किंवा कुटुंबातील एखादा सदस्य ECHS सुविधेचा लाभ घेत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, उपचार दरांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. ECHS अंतर्गत उपचार दर आता नवीन केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (CGHS) यादीमध्ये निश्चित केलेल्या दरांप्रमाणेच असतील. हा नवीन नियम १५ डिसेंबर २०२५ पासून पूर्णपणे लागू होईल.

Loading content, please wait...
Central Government
Treatment
Army
health ministry
Central Government Scheme
central government news
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com