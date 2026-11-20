5,100 Employees Become Millionaires: Claude AI हे लोकप्रिय AI मॉडेल तयार करणाऱ्या Anthropic कंपनीने शेअर बाजारात दमदार एन्ट्री केली आहे. कंपनीच्या शेअर्सचं लिस्टिंग होताच तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीतील 7 कर्मचारी अब्जाधीश झाले आहेत, तर 5,100 हून अधिक कर्मचारी कोट्यधीश बनले आहेत..5,100 कर्मचारी करोडपती CNN यांच्या आकडेवारीनुसार, Anthropic च्या एकूण 5,300 कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास 5,100 कर्मचाऱ्यांकडे किमान 10 लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे 9.30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याचे कंपनीचे शेअर्स आहेत. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, जवळपास 2,800 कर्मचाऱ्यांकडे 1 कोटी डॉलर म्हणजेच सुमारे 93 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स आहेत. तर 600 कर्मचाऱ्यांकडे 10 कोटी डॉलर म्हणजेच जवळपास 930 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याचे शेअर्स आहेत. याचा अर्थ कंपनीतील जवळपास प्रत्येक नऊपैकी एका कर्मचाऱ्याची संपत्ती कागदोपत्री 930 कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे.मात्र, ही संपत्ती सध्या शेअर्सच्या बाजारमूल्यानुसार मोजण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना ही संपूर्ण रक्कम लगेच रोख स्वरूपात मिळणार नाही. .Gold Rate Today: अर्ध्या तासात सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 365 दिवसांतील सर्वात स्वस्त भाव; तुमच्या शहरात सोनं कितीला?.IPO मध्ये शेअरची किंमत किती होती?Anthropic च्या IPO मध्ये एका शेअरची किंमत 83 डॉलर म्हणजेच सुमारे 7,719 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. गुरुवारी शेअर बाजार सुरू होताच कंपनीचा शेअर 111.50 डॉलर म्हणजेच सुमारे 10,369.50 रुपयांवर पोहोचला. दिवसअखेर हा शेअर 17 टक्क्यांच्या वाढीसह 97.17 डॉलर म्हणजेच जवळपास 9,036.81 रुपयांवर बंद झाला. या IPO आणि प्रायव्हेट प्लेसमेंटच्या माध्यमातून कंपनीने एकूण 107.3 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 9.97 लाख कोटी रुपये उभे केले आहेत..सातही सह-संस्थापक झाले अब्जाधीशAnthropic च्या शेअर बाजारातील लिस्टिंगचा सर्वाधिक फायदा कंपनीच्या सातही सह-संस्थापकांना झाला आहे. या प्रत्येकाच्या शेअरमधील हिस्सेदारीचं मूल्य जवळपास 20 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचलं आहे.डारियो अमोदेई (CEO): सुमारे 1.86 लाख कोटी रुपयेटॉम ब्राउन: सुमारे 1.86 लाख कोटी रुपयेसॅम मॅककॅंडलिश: सुमारे 1.85 लाख कोटी रुपयेक्रिस्टोफर ओलाह: सुमारे 1.85 लाख कोटी रुपयेजॅक क्लार्क: सुमारे 1.84 लाख कोटी रुपयेजेरेड कपलान: सुमारे 1.84 लाख कोटी रुपयेडॅनिएला अमोदेई: सुमारे 1.83 लाख कोटी रुपयेतर कंपनीचे CFO कृष्णा राव यांच्या शेअरमधील हिस्सेदारीचं मूल्यही वाढून जवळपास 7,331 कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे..PF Update: नोकरी संपली तरी पैशांची चिंता नको! EPFO आणणार नवी सुविधा, दरमहा मिळणार PF चे पैसे; काय आहे SWP प्लॅन?.सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांनाही मोठा फायदाAnthropic मध्ये सुरुवातीच्या काळात गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही या लिस्टिंगचा मोठा फायदा झाला आहे. हॉलिवूड अभिनेता अॅश्टन कुचर आणि गाय ओसेरी यांच्या Sound Ventures या गुंतवणूक संस्थेतील हिस्सेदारीचं मूल्य सुमारे 7.5 अब्ज डॉलर म्हणजेच 69,750 कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. तर दिवेश माकन, मायकेल अँडर्स आणि चाड बोएडिंग यांनी स्थापन केलेल्या ICONIQ Capital या गुंतवणूक संस्थेतील हिस्सेदारीचं मूल्य जवळपास 30 अब्ज डॉलर म्हणजेच 2.79 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.