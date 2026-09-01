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Trump-Afghanistan: तालिबानची ट्रम्प यांना 1,000,000,000,000 डॉलरची ऑफर! बदल्यात ठेवली 'ही' मोठी अट

$1 Trillion Deal by Taliban: अमेरिकेसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी तालिबानने मोठी आर्थिक ऑफर समोर ठेवली आहे. या बदल्यात अमेरिकेने निर्बंध हटवून गोठवलेला अफगाण निधी परत करावा आणि काबूलमधील दूतावास पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी आहे.
Why Afghanistan Wants This Extraordinary Deal

Taliban’s $1 Trillion Offer to Trump: What’s the Big Condition Behind the Deal?

eSakal

Vinod Dengale
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Trump Afghanistan Taliban deal: अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार सध्या अमेरिकेसोबतचे संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिकेने तालिबानवर लावलेले निर्बंध हटवावेत आणि गोठविलेला अफगाणिस्तानचा निधी परत करावा, अशी तालिबानची मागणी आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो (NATO) सैन्य माघारी गेल्यानंतर आणि तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनी ही हालचाल सुरू झाली आहे.

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