Trump-Afghanistan: तालिबानची ट्रम्प यांना 1,000,000,000,000 डॉलरची ऑफर! बदल्यात ठेवली 'ही' मोठी अट

Trump Afghanistan Taliban deal: अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार सध्या अमेरिकेसोबतचे संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिकेने तालिबानवर लावलेले निर्बंध हटवावेत आणि गोठविलेला अफगाणिस्तानचा निधी परत करावा, अशी तालिबानची मागणी आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो (NATO) सैन्य माघारी गेल्यानंतर आणि तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनी ही हालचाल सुरू झाली आहे..तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी फायनॅनशियल टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, अफगाणिस्तान पायाभूत सुविधा, शेती आणि व्यापार या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी तयार आहे. तसेच अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेचे संबंध मागील 20 वर्षांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर न पाहता भविष्यातील सहकार्याच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजेत..Petrol-Diesel-CNG Price: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी LPG-CNG दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव.1 ट्रिलियन डॉलरची ऑफर1 ट्रिलियन ही ओपन ऑफर नसून तालिबानने अमेरिकन कंपन्यांना अफगाणिस्तानातील नैसर्गिक संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे. या संसाधनांमध्ये लिथियम, तांबे, लोखंड, कोबाल्ट, सोने आणि रेअर-अर्थ खनिजांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या रीपोर्टनुसार, अफगाणिस्तानातील या खनिज संसाधनांची एकूण किंमत किमान 1 ट्रिलियन डॉलर असू शकते. त्यामुळे याला 1 ट्रिलियन डॉलरची ऑफर म्हटले जात आहे. खनिजांव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा, शेती आणि दोन्ही देशांमधील व्यापारातही अमेरिकन गुंतवणुकीचे तालिबानने स्वागत केले आहे. तसेच अमेरिकेने काबूलमधील आपले दूतावास पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी तालिबानने केली आहे. दूतावासाच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी घेण्याची तयारीही तालिबानने दर्शवली आहे..तालिबानवर निर्बंध कधी लावले?अमेरिकेने 23 सप्टेंबर 2001 रोजी तालिबानला ‘विशेष नामांकित जागतिक दहशतवादी’ म्हणजेच SDGT म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर तालिबानवर कठोर आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले. अमेरिकेतील 9/11 दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी ही कारवाई करत तालिबानला SDGT यादीत टाकण्यात आले.ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता पुन्हा ताब्यात घेतल्यानंतर अमेरिकेने या जुन्या SDGT दर्जाचा आधार घेत अफगाणिस्तानचा सुमारे 9.5 अब्ज डॉलरचा निधी गोठवला..Retirement Planning: 29 व्या वर्षीच सोडलं कॉर्पोरेट जग! वडिलांसोबत सुरू केला असा 4 स्टेप्सचा रिटायरमेंट प्लॅन.तालिबानसोबत व्यवहार केल्यास काय परिणाम?अमेरिकेच्या निर्बंधांनुसार, अमेरिकन नागरिक, बँक किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनीने तालिबानसोबत व्यवहार केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार अशा व्यवहारांसाठी मोठा आर्थिक दंड आणि काही प्रकरणांमध्ये 20 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.त्यामुळे तालिबानकडून अमेरिकन कंपन्यांना मोठ्या खनिज संपत्तीचे आमिष दाखवले जात असले, तरी या गुंतवणुकीसाठी अमेरिकेचे निर्बंध हटणे किंवा त्यामध्ये मोठा बदल होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.