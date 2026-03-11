Oil Refinery: युद्ध सुरू असताना ट्रम्प यांची 300 अब्ज डॉलरच्या तेल रिफायनरीची घोषणा! अंबानींच्या रिलायन्सचे मानले आभार; कारण काय?

Reliance Industries Oil Refinery: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या मोठ्या तेल रिफायनरी प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पात भारतातील मुकेश अंबानी यांची आघाडीची ऊर्जा कंपनी Reliance Industries सहभागी होणार आहे. हा प्रकल्प सुमारे 300 अब्ज डॉलरचा असून अमेरिकेच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी तो ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले. .ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Truth Social वर पोस्ट करत म्हटले की, "हा करार अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा गुंतवणुकांपैकी एक आहे. या प्रकल्पामुळे अमेरिकन कामगार, ऊर्जा उद्योग आणि दक्षिण टेक्सासमधील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल". .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा उलटफेर! MCX बाजारात दर घसरले; आज 1 तोळा सोनं कितीला?.ब्राउन्सविल येथे उभारली जाणार नवी रिफायनरीट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही रिफायनरी America First Refining या कंपनीमार्फत टेक्सासमधील 'ब्राउन्सविल बंदर' परिसरात विकसित केली जाणार आहे. जवळपास 50 वर्षांनंतर अमेरिकेत उभारली जाणारी ही पहिली नवी ऑइल रिफायनरी असेल, असेही ते म्हणाले.हा प्रकल्प अमेरिकेची देशांतर्गत रिफायनिंग क्षमता वाढवण्यास आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यास मदत करेल. मात्र या गुंतवणुकीची वित्तीय रचना किंवा निधी कसा उभारला जाणार याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही..रिलायन्स आणि भारतातील भागीदारांचे आभारट्रम्प यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये भारतातील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा विशेष उल्लेख केला. त्यांनी भारतातील भागीदारांचे आभार मानत म्हटले की, या गुंतवणुकीमुळे दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत होईल.रिलायन्सचे नाव आल्यामुळे युद्ध सुरू असताना अंबानी यांची अमेरिकेतील गुंतवणूक चर्चेचा विषय ठरत आहे. मात्र या नव्या प्रकल्पाबाबत अद्याप रिलायन्स इंडस्ट्रीज किंवा अमेरिका फर्स्ट रिफायनिंगकडून अधिकृत निवेदन आलेले नाही..ट्रम्प यांच्या मते ब्राउन्सविलमधील प्रस्तावित रिफायनरीमुळे -अमेरिकन बाजारात इंधनाचा पुरवठा वाढेलदेशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईलऊर्जा उत्पादनात वाढ होईलहजारो रोजगार निर्माण होतीलतसेच जगातील सर्वात स्वच्छ रिफायनरी उभारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घोषणाट्रम्प यांची ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा पश्चिम आशियात इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्राइल युद्ध पेटल्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असताना केली गेली आहे. त्यामुळे यातून अमेरिकेच्या तेल धोरणविषयीची नवी वाटचाल दिसून येत आहे. .Egg Prices Down: अंड्यांचे भाव कोसळले! 3 वर्षांतील सर्वात स्वस्त दर; ग्राहक खुश पण पोल्ट्री शेतकरी तोट्यात; कारण काय?.अमेरिकेच्या रिफायनिंग क्षेत्रातील आव्हानेतज्ज्ञांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेत शेल ऑइल उत्पादन झपाट्याने वाढले असले तरी त्याच प्रमाणात रिफायनिंग क्षमता वाढलेली नाही. नवीन रिफायनरी उभारणे हे खर्चिक असून परवानग्या, पर्यावरणीय नियम आणि स्थानिक विरोध यामुळे अशा प्रकल्पांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र ट्रम्प यांनी घोषित केलेला टेक्सासमधील हा प्रस्तावित प्रकल्प प्रत्यक्षात आला, तर तो अमेरिकेच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.