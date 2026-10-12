Sakal Money

Trump Decision Impact: ट्रम्पचा डाव उलटणार? TCS, Infosys, Wiproसह भारतीय IT कंपन्यांना झटका देताना अमेरिकाच अडचणीत?

Trump PERM Suspension impact on USA: ट्रम्प प्रशासनाच्या PERM प्रक्रियेवरील निर्णयामुळे TCS, Infosys आणि Wiproसह भारतीय IT कंपन्यांशी संबंधित परदेशी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील टेक कंपन्यांसमोर कोणती आव्हाने उभी राहू शकतात पाहा.
Trump PERM decision impact

Trump PERM Decision: Could the US Hurt Its Own Tech Industry? Impact on TCS, Infosys and Wipro

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

अमेरिकेच्या टेक इंडस्ट्रीमध्ये स्थानिकांना अधिक संधी मिळाव्यात आणि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्ट्रॅटजीचा भाग म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने मागच्या आठवड्यात एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Cognizant, Microsoft, Capgemini आणि Adobe यांसारख्या कंपन्यांशी संबंधित परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड साठीची PERM प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. मात्र, या निर्णयाचा फटका केवळ भारतीय IT कंपन्यांनाच नव्हे, तर अमेरिकेच्या टेक इंडस्ट्रीलाही बसू शकतो, असा दावा विश्लेषकांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
usa
jobs
Infosys
TCS
Marathi News Esakal
www.esakal.com