Trump Decision Impact: ट्रम्पचा डाव उलटणार? TCS, Infosys, Wiproसह भारतीय IT कंपन्यांना झटका देताना अमेरिकाच अडचणीत?

अमेरिकेच्या टेक इंडस्ट्रीमध्ये स्थानिकांना अधिक संधी मिळाव्यात आणि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्ट्रॅटजीचा भाग म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने मागच्या आठवड्यात एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Cognizant, Microsoft, Capgemini आणि Adobe यांसारख्या कंपन्यांशी संबंधित परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड साठीची PERM प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. मात्र, या निर्णयाचा फटका केवळ भारतीय IT कंपन्यांनाच नव्हे, तर अमेरिकेच्या टेक इंडस्ट्रीलाही बसू शकतो, असा दावा विश्लेषकांनी केला आहे..या प्रकरणात PERM म्हणजेच Permanent Labor Certification ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. अमेरिकेत नोकरीच्या माध्यमातून रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र नव्या निर्णयामुळे संबंधित वृत्तानुसार, या कंपन्यांना PERM अंतर्गत नवीन अर्ज दाखल करता येणार नाहीत, तसेच आधीच दाखल केलेल्या अर्जांच्या प्रक्रियेवरही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेरिकेत कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याची अपेक्षा असलेल्या अनेक परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे..Gold Price Today: दसऱ्याआधी सोन्याचे भाव घसरले! ग्राहकांना मोठा दिलासा; आजचे 22, 24 कॅरेटचे दर पाहा.अमेरिकेलाच फटका?न्यूज 18 मीडिया मधील वृत्तानुसार, या निर्णयामुळे अमेरिकेला अपेक्षित फायदा होण्याऐवजी नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या टेक कंपन्या आणि अब्जावधी डॉलरची उलाढाल करणाऱ्या स्टार्टअप्सच्या उभारणीत आतापर्यंत स्थलांतरित व्यावसायिकांचा आणि भारतीय वंशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा वाटा मोठा आहे.त्यामुळे विश्लेषकांच्या मते, परदेशी टेक एक्स्पर्टसाठी कायमस्वरूपी वास्तव्याचे मार्ग मर्यादित केल्याने अमेरिकेत कुशल कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता लगेच वाढणार नाही. उलट, कंपन्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान तज्ज्ञ मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांच्या उभारणीपासून ते संशोधन आणि स्टार्टअपपर्यंत विविध क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..IT कंपन्या भारतात किंवा युरोपमध्ये प्रकल्प हलवणार?या निर्णयाचा आणखी एक संभाव्य आणि धक्कादायक परिणाम म्हणजे अमेरिकेतील काही प्रकल्प परदेशात हलवले जाण्याची शक्यता. तज्ञांच्या मते, अमेरिकेत आवश्यक कर्मचारी मिळणे कठीण झाल्यास कंपन्या भारत, कॅनडा किंवा युरोपमध्ये स्थलांतर करू शकतात.त्यामुळे अमेरिकेतच निर्माण होऊ शकणाऱ्या काही नोकऱ्या इतर देशांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता आहे.तसेच, जागतिक स्तरावरील कुशल इंजिनिअर्स अशा देशांकडे वळू शकतात, जिथे कायमस्वरूपी वास्तव्य आणि नागरिकत्वासंबंधीचे नियम त्यांच्यासाठे चांगले आणि कायम न बदलणारे आहेत. मात्र, कंपन्या प्रत्यक्षात किती प्रकल्प दुसऱ्या देशांत हलवतील, हे त्यांच्या व्यावसायिक निर्णयांवर अवलंबून असेल..एकूणच, स्थानिक अमेरिकन नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवणे हा अशा धोरणांचा उद्देश असला, तरी परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांवरील निर्बंधांचा परिणाम IT कंपन्यांच्या मनुष्यबळ नियोजनावर, गुंतवणुकीवर आणि एकूणच त्यांच्या व्यवसायावर होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.