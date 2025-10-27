Premium|Investment Awareness: गुंतवणूक निर्णयप्रक्रियेतील सत्यता कशी शोधायची?

Lessons from Socrates for Smarter, Ethical Investmentsप्रसाद भागवत, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार prasadmbhagwat@gmail.comगुंतवणुकीच्या निर्णयप्रक्रियेत आपण कागदावर सत्य असलेल्या; पण प्रत्यक्षात निरर्थक बाबींना अनावश्यक महत्त्व देतो. आजच्या व्यावहारिक जगात स्थितीचे खरे आकलन होण्याकरिता आपल्याला सांगितलेल्या बाबी ‘सत्य’ (True) आहेत का, एवढेच नाही, तर त्या ‘वाजवी’ (Fair) आहेत का, या दोन्ही पैलूंचा विचार करावा लागतो. रूढ विचारांपेक्षा थोडे वेगळे विचार मांडणारा हा लेख….आपले वर्तन कसे असावे?’ याबाबत शिष्यांना उपदेश करताना महान तत्त्ववेत्ता सॉक्रेटिसने असे सांगितले, की कोणतेही कृत्य करण्यापूर्वी आपण स्वतःला तीन प्रश्न विचारावेत वा निकष लावावेत. ते कृत्य वा कृती सत्य (True) आहे का? ते कृत्य चांगुलपणाचे (Good) आहे का आणि ते समाजाला उपयुक्त (Useful) आहे का, हे ते तीन निकष. हे निकष ‘सॉक्रेटिसची तिहेरी चाळणी’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. अनेकदा असे दिसते, की आपल्या निर्णयप्रक्रियेत आपण कागदावर सत्य असलेल्या; पण प्रत्यक्षात निरर्थक बाबींना अनावश्यक महत्त्व देतो. सॉक्रेटिसच्या दार्शनिक मार्गदर्शनातील चांगुलपणा, सामाजिक उपयुक्तता आदी बाबींशी फारकत घेत आजच्या व्यावहारिक जगात स्थितीचे खरे आकलन होण्याकरिता आपल्याला सांगितलेल्या बाबी ‘सत्य’ (True) आहेत का, एवढेच नाही, तर त्या ‘वाजवी’ (Fair) आहेत का, या दोन्ही पैलूंचा विचार करावा लागतो. सनदी लेखापालांच्या (सीए) अहवालात अपरिहार्यपणे वापरली जाणारी ‘ट्रू अँड फेअर’ (True & Fair) ही संज्ञा यासाठीच रूढ करण्यात आली आहे..Premium| Wealth Creation: दिवाळीनंतरही लक्ष्मी कशी टिकवाल?.अकाउंटिंगच्या अभ्यासक्रमात ‘खरेपण’ (Truth) आणि ‘वाजवीपण’ (Fairness) यातील फरक स्पष्ट करणारे एक उदाहरण नेहमी दिले जाते. ते उदाहरण म्हणजे एका जहाजावरील भटारखान्यात (किचन) नवीनच कामाला लागलेली स्टेफी ही अतिशय सालस आणि सरळमार्गी युवती होती. आपण बरे आणि आपले काम बरे अशा वृत्तीच्या स्टेफीने आपल्याकडे जरा ‘विशेष’ लक्ष द्यावे, अशी ‘चीफ मेट’ची अपेक्षा असे. एक-दोनदा प्रयत्न करूनही स्टेफी बधत नाही, हे पाहिल्यावर त्याने जहाजाच्या कप्तानाला द्यायच्या दैनंदिन अहवालात लिहिले- ‘आज स्टेफी काम करत असलेल्या खानसामा विभागाची पाहणी केली, तेव्हा स्टेफी नशेतही नव्हती आणि तिने उलट उत्तरेही दिली नाहीत.’ हा अहवाल ‘खरेपण’ (Truth) आणि ‘वाजवीपण’ (Fairness) यातील फरक स्पष्ट करणारा आहे. .सत्याची व्यवहार्यताशालेय जीवनात आपल्या नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात ‘कोणीही सर्वसामान्य नागरिक राष्ट्रपती होऊ शकतो’ असे लिहिलेले असते, हीदेखील एक अशीच ‘खरी,’ पण ‘अव्यवहार्य’ माहिती होय. शाळेत असताना या माहितीमुळे खूश होऊन ‘मी राष्ट्रपती झालो तर...’ या विषयावर अस्मादिक फर्डा निबंध लिहीत असत. आपल्या प्रत्येक चलनी नोटेवर ‘मैं धारक को.... रुपये अदा करने का वचन देता हूँ’ असा मजकूर आणि खाली रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही असते. कोणाकडून ५० हजारांच्या नोटांचे पुडके स्वीकारताना हे ‘वचन’ आपल्यापैकी किती जणांच्या लक्षात असते? पूर्वी चलनी नोटा छापताना तितक्याच मूल्याचे सोने रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या तिजोरीत अनामत म्हणून ठेवणे बंधनकारक असे. अगदी कधीकाळी अपवादात्मकपणे एखादा देश दिवाळखोरीच्या स्थितीत गेला आणि चलनाने आपले मूल्य गमावल्यास वा अन्य कोणत्याही कारणाने आपला चलनावरील विश्वास उडाल्यास रिझर्व्ह बँक आपल्याला आपल्या चलनाच्या मूळ किमतीएवढे मूल्य अदा करून आपले नुकसान होऊ देणार नाही, या वचनबद्धतेचे हे वाक्य निदर्शक आहे. अर्थात, सोन्याच्या साठ्याशी निगडित चलनप्रणाली (Gold Standard) मोडीत निघाल्याला आता दशके उलटली; मात्र 'तुमचे पैसे परत द्यायला रिझर्व्ह बॅंक बांधील आहे' अशा आशयाचा मजकूर आणि खाली रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची सही मात्र कायम आहे. मला सांगा, आजच्या घडीला आपल्या बॅंकेकडे तिने छापलेल्या नोटांच्या प्रमाणात सोने नाही, ही वस्तुस्थिती आणि त्यामुळे कदाचित देश दिवाळखोर होऊन आपले पैसे बुडतील, अशी भीती स्वप्नात तरी आपल्याला वाटली आहे का? किंवा बँकेकडे पूर्वी तसा सोन्याचा साठा असताना रुपयाची तरी परतफेड अशा स्वरूपात कोणी करून घेतली आहे का? तात्पर्य, आपल्या चलनी नोटांवर लिहिलेला वचननामा 'सत्य' आहे; मात्र त्याचा व्यवहारात काहीच उपयोग नाही, हीच वस्तुस्थिती आहे.अर्थात, वर दिलेल्या नागरिकशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील वा चलनी नोटेच्या उदाहरणाने कोणाचेच काहीही बिघडत नाही; मात्र अशा मूलतः खऱ्या, मात्र अशा निरुपयोगी बाबी आणि विधानांवर आपले आर्थिक निर्णय बेतले जातात, तेव्हा तो काळजीचा आणि कधीकधी नुकसानीचा विषय बनतो..'पीपीएफ'चे कोडेसार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात 'पीपीएफ'मधील गुंतवणूक का टाळायला हवी, याबाबत माझा दृष्टिकोन मांडणारा एक लेख मध्यंतरी मी लिहिला. त्यावर अपेक्षेनुसार भरपूर साधकबाधक प्रतिक्रिया आल्या. एखादा माणूस कोणत्याही बॅंकेत मुदत ठेव (FD) ठेवतो, त्या दिवशीचा चालू व्याजदर ठेवीच्या पूर्ण कालावधीकरिता बॅंकेकडून तो लिहून घेतो, पुढे व्याजदरांचे काहीही होवो; मात्र या 'पीपीएफ'मध्ये तसे होत नाही! जो असेल तो आकर्षक (?) व्याजदर फक्त पैसे ठेवतानाच्या दिवशी, मात्र नंतरच्या दराची कोणतीही हमी नाही. .एकीकडे १५ वर्षांची प्रदीर्घ मुदत, दरम्यानच्या काळात व्याजदराची कोणतीही हमी नाही, त्याच वेळी पैसे काढायचे नियम मात्र जाचक, असा अतिशय मनमानी स्वरूपाचे नियम असलेला, कधीही प्रचलित महागाईपेक्षा कमीच परतावा देणारा हा पर्याय व्याजदर सतत कमी होण्याच्या कालावधीतही लोकप्रिय का असावा, हे मला नेहमीच पडलेले एक कोडे आहे. माझ्याकडे आलेल्या बहुतांश वयस्कर, पेन्शनरच्या पीपीएफच्या खात्यात भलीमोठी शिल्लक असते. ''साहेब, तुमची सर्वाधिक शिल्लक या 'पीपीएफ'मध्ये का?'' हा प्रश्न मी कोणा ऐऱ्यागैऱ्याला नव्हे, तर आपली अख्खी हयात 'युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया'त अधिकारी म्हणून घालवलेल्या एका सद्गृहस्थांना विचारला, तेव्हा याच प्रश्नाचे आधीच्या किमान डझनभर जणांनी दिलेले उत्तरच त्यांनीही दिले - 'सेफ्टी साहेब, सेफ्टी!' या 'पीपीएफ'मधील रकमेला कायद्याने संरक्षण आहे, जप्ती आणता येत नाही या खात्यावर...''.वस्तुस्थितीचे भान केव्हा येणार?आता मला सांगा, ज्या माणसाने स ‘पीपीएफ’मधील ते पैसे गुंतवणुकीचा तत्कालीन सर्वोत्तम पर्याय असलेल्या ‘यूटीआय’मध्ये, जिथे हे साहेब कार्यरत होते, तिथे गुंतवले असते, तर शिल्लक किमान काही लाखांनी जास्त दिसली असती. प्रत्येक गोष्टीत नसत्या शंका घेत स्वतःला व्यर्थ शिणवणाऱ्या जिवाचे वर्णन कवी गोविंदाग्रजांनी ‘चिंतातुर जंतू’ या कवितेत केले आहे. काहीही अवास्तव भीती बाळगायची आणि नको त्या बाबींना महत्त्व देऊन आपले नुकसान करायचे अशी जीवनशैली जगणाऱ्या, भीतीचा ब्रह्मराक्षस मानगुटीवर बसलेल्या बावनकशी मध्यमवर्गीयांना वस्तुस्थितीचे भान केव्हा येणार?.अनावश्यक तरतुदींबाबत सांगताना माझ्या पाहण्यात अभावानेच लागू झालेल्या, मात्र तरीही गुंतवणूकदारांनी सकारात्मक विचार करावा, अशा एक तरतुदीचाही उल्लेख करावा लागेल. ही तरतूद म्हणजे ‘विवाहित महिला मालमत्ता कायद्याची’ (Married Women's Property Act- MWP) मुदत विमा पॉलिसी घेताना असलेली तरतूद होय. या कायद्यांतर्गत पॉलिसी नोंदल्यास विम्याच्या रकमेवर पतीचे किंवा त्याच्या कर्जदारांचे कोणतेही अधिकार नसतात. ती रक्कम फक्त पत्नी किंवा तिच्या मुलांसाठी असते. पतीच्या कर्जामुळे किंवा इतर कोणत्याही आर्थिक अडचणीमुळे पत्नीला मिळणारी विमा संरक्षणाची रक्कम या कायद्यामुळे धोक्यात येत नाही. अशी परिस्थिती मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर क्वचितच ओढवली जाणारी असली, तरीही एकतर विमा पॉलिसी ‘एमडब्लूपी’अंतर्गत नोंदवणे अत्यंत सोपे आहे. त्याला एक रुपयाही अतिरिक्त खर्च नाही. त्यामुळे आपली पॉलिसी ‘एमडब्लूपी’ अंतर्गत नोंदविण्यास हरकत नसावी..असाच, केवळ पुस्तकी स्वरूपाचा, व्यवहारात निरुपयोगी, मात्र सल्लागार वा गुंतवणूकदारांकडून वारंवार सांगितला गेलेला मुद्दा म्हणजे आपल्या लाडक्या ‘एलआयसी’ला सरकारने दिलेल्या सार्वभौम हमीचा (Sovereign Guarantee). सरकारने एलआयसी वा अन्य कोणत्याही संस्थेबाबत दिलेली सार्वभौम हमी याचा अर्थ असा, की ती संस्था स्वतःवरील देणी वा कर्जे देण्यास असमर्थ ठरेल, तेव्हा सरकार अशा सर्व देय रकमांचे उत्तरदायित्व स्वीकारून ती देणी सरकार अदा करील, देणेकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. येथे स्पष्ट केले पाहिजे, की अशी सरकारी हमी ही आपल्या विमा पॉलिसीचे सर्व दावे मान्य केले जातील याची हमी अजिबात नाही. ते मान्य वा अमान्य करण्याची पद्धत अन्य विमा कंपन्यांसारखीच असणार आहे. फक्त दावा मान्य केल्यानंतर यदाकदाचित एलआयसी आर्थिक अडचणीत आली, तर सरकार हस्तक्षेप करील व आपले पैसे आपल्याला हमखासपणे मिळतील, अशा अर्थी ही हमी आहे. एकीकडे ‘एलआयसी’ किती बलाढ्य आहे, भारतातील कशी सर्वाधिक विश्वसनीय ब्रॅंड आहे याची भलावण करायची आणि मग अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत काही अडचणीचे मुद्दे आले, की ‘सार्वभौम हमी’चा मुद्दा सांगून ग्राहकांची दिशाभूल करायची, असा विरोधाभास वारंवार दिसतो..समजा, दुर्दैवाने आपल्या एखाद्या जवळच्या नातेवाईकाला दवाखान्यात दाखल करायची वेळ आपणावर आली, तर आपण त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल कराल की सरकारी? आपल्या कुटुंबातील उच्चशिक्षित तरुण सदस्यास एकाच वेळी नोकरीच्या दोन संधी आल्या- एक प्रख्यात आयटी कंपनीत आणि दुसरी सरकारी खात्यात, तर प्रामाणिकपणे सांगा, की सामान्यतः तो वा आपण कोणती संधी निवडाल? एवढेच कशाला, आपण आपला नियमित पत्रव्यवहार पोस्टातून करता की खासगी कुरिअरने? आणि मोबाइल सिमकार्ड ‘बीएसएनएल’चे वापरता की...?तात्पर्य, एखादी योजना केवळ सरकारी मालकीची आहे, म्हणजे ती सर्वोत्कृष्ट असतेच असे नाही आणि प्रत्येक खासगी पर्याय हा असुरक्षित वा कमी प्रतीचा असतो असेही नाही. जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत आपण खासगी क्षेत्र सरकारीच्या तुलनेने सरस मानतो. मग फक्त गुंतवणूक आणि विमा याबाबत ‘सरकारी गॅरंटी’सारख्या खऱ्या (True); पण प्रत्यक्षात गैरलागू शब्दांचा पांगुळगाडा वापरण्यापेक्षा नीट, डोळसपणे तुलना करावी आणि सर्वोत्तम पर्याय निवडावा.गुंतवणूकदारांनी ‘नीरक्षीरविवेकी’ असले पाहिजे. समर्थ रामदासांनी सांगितल्याप्रमाणे, ‘सावधपण’ अतिशय महत्त्वाचे. माहितीच्या जंजाळात अनावश्यक फोलपटे पाखडून खरोखरच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे टपोरे, भरीव दाणे पदरात पाडून घेण्याची वृत्ती गुंतवणूकदारांनी अंगी बाणवावी, जेणेकरून आपल्या गुंतवणुकीचा ‘झांगडगुत्ता’ होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 