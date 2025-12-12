Sakal Money

Udyogini Scheme: महिलांसाठी सरकारची खास योजना! गॅरंटीशिवाय दिलं जातंय 3 लाखांचे कर्ज; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा

Women Empowerment : उद्योगिनी योजना ही केंद्र सरकारची महिलांना कर्ज देण्याची एक योजना आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना स्वावलंबी बनवणे आहे. ही कोणती नवी योजना नाही, तर 1997-1998 मध्ये भारत सरकारने सुरू केलेली योजना आहे.
Udyogini Scheme : गेल्या काही वर्षांत पाहिले तर नोकरीपासून ते व्यवसाय क्षेत्रात महिलांची सहभागिता झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. भारतातील सुमारे 20 टक्के व्यवसाय महिला चालवतात. अलीकडील एका अहवालानुसार, भारतामध्ये कर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत 22% वार्षिक दराने वाढली आहे, आणि यात बहुसंख्य महिला लहान शहरं व ग्रामीण भागातील आहेत. या महिलांना आणखी आर्थिक बळ मिळावे म्हणून सरकारने उद्योगिनी योजना सुरू केलेली आहे.

