Udyogini Scheme: महिलांसाठी सरकारची खास योजना! गॅरंटीशिवाय दिलं जातंय 3 लाखांचे कर्ज; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा

Udyogini Scheme : गेल्या काही वर्षांत पाहिले तर नोकरीपासून ते व्यवसाय क्षेत्रात महिलांची सहभागिता झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. भारतातील सुमारे 20 टक्के व्यवसाय महिला चालवतात. अलीकडील एका अहवालानुसार, भारतामध्ये कर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत 22% वार्षिक दराने वाढली आहे, आणि यात बहुसंख्य महिला लहान शहरं व ग्रामीण भागातील आहेत. या महिलांना आणखी आर्थिक बळ मिळावे म्हणून सरकारने उद्योगिनी योजना सुरू केलेली आहे. .उद्योगिनी योजना काय आहे?उद्योगिनी योजना सुरुवातीला कर्नाटक सरकारने सुरू केली होती. नंतर केंद्र सरकारने तीच योजना संपूर्ण देशभरातील महिलांसाठी लागू केली. उद्योगिनी योजना त्या महिलांसाठी आहे ज्या स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू इच्छितात. .योजनेची वैशिष्ट्ये या योजनेत महिलांना कोणतीही गॅरंटी (कॉलेटरल) न देता कर्ज मिळते.व्यवसायाच्या गरजेनुसार महिलांना ₹1 लाख ते ₹3 लाख पर्यंत कर्ज मिळू शकते.सरकार कर्जावर 30% पर्यंत सब्सिडी देते. त्यामुळे कर्जाचा मोठा हिस्सा सरकार स्वत: भरते, ज्यामुळे महिलांवरील कर्जाचा भार कमी होतो.यातून महिला ब्युटी पार्लर, शिलाईकाम, किराणा दुकान, बेकरी, हस्तकला किंवा कोणताही लहान उद्योग सुरू करू शकतात..या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते?महिलांच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ₹1.5 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असले पाहिजे.विधवा व दिव्यांग महिलांसाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही.18 ते 55 वर्षे वयोगटातील महिला या योजनेतून कर्ज घेऊ शकतात.कर्जासाठी प्रोसेसिंग फी शून्य आहे..आवश्यक कागदपत्रेआधार कार्डकुटुंबाचा उत्पन्न प्रमाणपत्रप्रोजेक्ट रिपोर्ट/प्रोजेक्ट पेपरजात प्रमाणपत्रप्रशिक्षण किंवा अनुभव प्रमाणपत्रपासपोर्ट साइज फोटो.अर्ज कसा करायचा?महिला उद्योगिनी योजनेसाठी दोन मार्गांनी अर्ज करू शकतात. बँकेत जाऊन थेट अर्जmyscheme.gov.in या सरकारी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज.