Earn Lakhs Without Job : नोकरी न करताही तुम्ही मिळवू शकता लाखोंचं पॅकेज!, फक्त पास करा एक परीक्षा

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

UGC NET JRF Stipend Amount and Duration : सर्वसाधारणपणे असं असतं की, जर तुम्हाला चांगली गडगंज पगाराची नोकरी हवी असेल तर तुम्ही त्यासाठी तशाप्रकारे अभ्यास करणं आवश्यक आहे. मात्र जर तुम्हाला नोकरी न करताही दर महिन्याला चांगले पैसे मिळत असतील तर? आणि विशेष म्हणजे या बदल्यात तुम्हाला फक्त आपला अभ्यास सुरू ठेवावा लागेल. होय, हे खरंच आहे. भारतात एक परीक्षा अशीही आहे, जी तुम्ही पास केली तर तुम्हाला लाखोंचं पॅकेज सुरू होतं. यानंतर तुम्ही तुमचा अभ्यास सुरू ठेवा आणि दर महिन्याला तुमच्या बँक खात्यात पैसे जमा होत राहतात.

ही परीक्षा म्हणजे ‘यूजीसी नेट जेआरएफ’ आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) द्वारे आयोजित राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (NET) चे अनेक फायदे आहेत. UGC NET उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अध्यापन करिअर करण्याच्या संधी देते. UGC NET पात्रताधारक उमेदवार विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक किंवा व्याख्याते म्हणून अर्ज करू शकतात.

जर उमेदवार ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) साठी पात्र ठरले तर त्यांना संशोधनासाठी आर्थिक सहाय्य (स्टायपेंड) मिळते. ते पीएचडी किंवा इतर संशोधन कार्यात खूप कामी येते. JRF साठी पात्र ठरलेल्यांना सिनियर रिसर्च फेलोशिप (SRF) साठी अर्ज करण्याची संधी देखील मिळते.

यूजीसी नेट जेआरएफ प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांना भरीव मासिक स्टायपेंड मिळतो. ही रक्कम नोकरीसाठी नाही तर त्यांच्या अभ्यासासाठी आहे. जेआरएफद्वारे, उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेत पीएचडी प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेऊ शकतात आणि एखाद्या विषयात संशोधन करू शकतात. सरकार त्यांना मासिक फेलोशिप प्रदान करते.

२० सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या ५७२ व्या बैठकीत यूजीसीने फेलोशिपच्या सुधारित दरांवर चर्चा केल्यानंतर ही नवीन रक्कम निश्चित करण्यात आली. विज्ञान, मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्रातील जेआरएफला पहिल्या दोन वर्षांसाठी दरमहा ३७ हजार मिळतात. पूर्वी, ही रक्कम ३१ हजार होती. जेआरएफच्या दोन वर्षांनंतर, वरिष्ठ संशोधन फेलोशिप (एसआरएफ) साठी अर्ज करता येतो. एसआरएफमध्ये पुढील तीन वर्षांसाठी दरमहा ४२ हजार रुपये मिळतात, तथापि, पूर्वी ही रक्कम ३५ हजार होती.

UGC

