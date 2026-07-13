अर्थभान : कॅपिटल गेन स्टेटमेंट

सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारदरवर्षी ३१ जुलै जवळ येऊ लागला, की बहुतेकांना प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्याचे वेध लागतात. नोकरदार मंडळींना पूर्वी फक्त फॉर्म नंबर १६, सीएकडे दिला, की निश्चिंती असायची. परंतु, भांडवली लाभाकडे बहुतेकांचे दुर्लक्ष असायचे. आता पॅनवरून प्रत्येक व्यवहाराची नोंद होत असल्याने भांडवली लाभावरील योग्य कर (कॅपिटल गेन टॅक्स) भरणे महत्त्वाचे ठरते. तुम्ही शेअर, म्युच्युअल फंड, घर आदी विकले असेल आणि त्यावर भांडवली लाभ झाला असेल, तर कर भरावा लागतो. आजकाल बहुतेक जण म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात आणि वेळोवेळी जसे लागतील, तसे पैसे काढतात किंवा फायदा काढून घेतात किंवा, तसे केले नाही आणि गुंतवणूक दीर्घकाळासाठी केली असेल, तरीही ‘एसटीपी’ अर्थात ‘सिस्टिमॅटिक ट्रान्स्फर प्लॅन’ खूप प्रचलित आहे. यामध्ये प्रथम लिक्विड योजनेमध्ये पैसे गुंतवून ते रोज किंवा आठवड्याला किंवा महिन्याला आपोआप इक्विटी योजनेमध्ये हस्तांतरित केले जातात. अशावेळी, लिक्विड योजनेमध्ये तुम्हाला हमखास भांडवली लाभ होतो आणि त्यावर कर द्यावा लागतो. सध्याच्या प्राप्तिकर नियमांनुसार एका आर्थिक वर्षामध्ये १,२५,००० रुपयांपर्यंतचा दीर्घकालीन भांडवली लाभ करमुक्त आहे. परंतु, त्यानंतरच्या लाभावर; तसेच अल्पावधीसाठीच्या भांडवली लाभावर कर लागतो..स्टेटमेंटसाठी...हा भांडवली लाभ कर कसा मोजावा आणि सीएला त्याची माहिती द्यावी, हे अनेकांना कळत नाही. याचे साधे आणि सोपे उत्तर म्हणजे, भांडवली लाभाचे स्टेटमेंट काही वेबसाइटवरून मिळू शकते. ‘कॅम्स’ म्हणजेच कॉम्प्युटर एज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, जे बहुतेक म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे रजिस्ट्रार आहेत. https://www.camsonline.com/Investors/Statements/Capital-Gain&Capital-Loss-statement भेट देऊन ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शिअल ट्रांझॅक्शन’ पर्यायावर जाऊन तिथे आवश्यक ती माहिती भरली, की तुम्हाला तुमच्या ई-मेलवर हे स्टेटमेंट मिळते. ‘के-फिनटेक’ ही कंपनीही काही ठराविक म्युच्युअल फंड कंपन्यांची रजिस्ट्रार आहे. त्यांच्या https://www.kfintech.com या वेबसाइटवरही हे स्टेटमेंट मिळते. प्रत्येक म्युच्युअल फंड कंपनीच्या वेबसाइटवर ‘लॉग-इन’ करून काही ठराविक माहिती भरून तुम्ही त्या विशिष्ट म्युच्युअल फंड कंपनीचे स्टेटमेंट मिळवू शकता, डाऊनलोड करू शकता. सर्व म्युच्युअल फंडांचे स्टेटमेंट घेण्यासाठी ‘एमएफ सेंट्रल’ हा योग्य मार्ग आहे. त्यांच्या https://www.mfcentral.com या वेबसाइटवरून तुम्ही हे स्टेटमेंट मिळवू शकता..एक लक्षात घेतले पाहिजे, की या सर्व वेबसाइट तुम्हाला तुमचा ठराविक वर्षाचा भांडवली लाभ किती आहे, ते दाखवतात. त्यावरील कर हा तुम्हाला किंवा तुमच्या सीएला काढावा लागतो. यामध्ये आधीचा काही ‘कॅरी फॉरवर्ड लॉस’ आहे का, तेही ते तपासतील. सध्या इक्विटी योजनांवरील अल्पकालीन भांडवली लाभावरील कर २० टक्के, तर दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील कर १२.५० टक्के आहे. १२ महिन्यांच्या आत पैसे काढले असतील, तर झालेल्या लाभावर अल्पकालीन कर लागतो आणि १२ महिन्यांनंतर पैसे काढले असतील, तर दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर द्यावा लागतो..तुम्ही एखाद्या मध्यस्थामार्फत गुंतवणूक केली असेल, तर ते तुम्हाला तुमच्या सर्व म्युच्युअल फंड योजनांवरील भांडवली लाभ कर एकाच स्टेटमेंटमध्ये देऊ शकतील. त्यामुळे प्रत्येक म्युच्युअल फंडाचे वेगळे स्टेटमेंट काढण्याचा त्रास वाचेल. परंतु, अनेक गुंतवणूकदार आज मोबाइल ॲपवरून थेट गुंतवणूक करतात. त्यांना या वेबसाइटवरून हे स्टेटमेंट मिळविणे सोपे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.