Union Budget 2026 : १ फेब्रुवारी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार? शेअर बाजारही सुरू राहणार का?

Budget Session 2026 : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प दरवर्षी १ फेब्रुवारीला सादर केला जातो. मात्र २०२६ मध्ये १ फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने त्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर होणार की नाही, याबाबत लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या रविवारीच, म्हणजे १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे..रविवार असल्यामुळे संभ्रमअर्थसंकल्पाबाबत संसदीय कार्य समितीची बुधवारी बैठक होणार असून, या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कधी सुरू होईल आणि अर्थसंकल्प कोणत्या दिवशी सादर केला जाईल, हे निश्चित केलं जाईल..Gold Rate Today : नवीन वर्षात सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं-चांदी महाग! सर्वसामान्यांना झटका, गुंतवणूकदार खुश; आजचे ताजे भाव पाहा.अधिवेशनाचं संभाव्य वेळापत्रकमाध्यमांना सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारीपासून सुरू होऊ शकतं. राष्ट्रपतींच्या संबोधनानंतर हे सत्र सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर २९ जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडलं जाईल. ३० आणि ३१ जानेवारी रोजी सुट्टी असेल. समितीची मंजुरी मिळाल्यास १ फेब्रुवारीला रविवारीच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो..निर्मला सीतारमण यांचा विक्रमगेल्या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर केला होता. दोन कार्यकाळात त्यांनी एकूण १० अर्थसंकल्प सादर केले असून, यामुळे त्यांनी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे..Post Office Scheme : १ लाख गुंतवा अन् ४५ हजार व्याज मिळवा! २०२६ मधील पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणार FD योजना, Money Saving नक्की वाचा.रविवारी शेअर बाजार सुरू राहणार?जर १ फेब्रुवारी, रविवारी अर्थसंकल्प सादर झाला, तर त्या दिवशी शेअर बाजारही खुला राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेअर खरेदी-विक्री करता येऊ शकते. मात्र, १ फेब्रुवारीला शेअर बाजार खुला राहणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती एक्सचेंजकडून देण्यात आलेली नाही..