Union Budget 2026 : १ फेब्रुवारी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार? शेअर बाजारही सुरू राहणार का?

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७ पासून दरवर्षी १ फेब्रुवारी ला सादर केला जातो. मात्र, यावेळी पहिल्यांदा रविवार आल्याने लोकांमध्ये अर्थसंकल्प सादर होणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे.
Vinod Dengale
Budget Session 2026 : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प दरवर्षी १ फेब्रुवारीला सादर केला जातो. मात्र २०२६ मध्ये १ फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने त्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर होणार की नाही, याबाबत लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या रविवारीच, म्हणजे १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे.

