Union Budget 2026 : नारळ, काजू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा निर्णय; अर्थसंकल्पात कोणती केली घोषणा?

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज रविवारी देशाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. २०१९ पासून त्यांनी पूर्ण तसेच अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत संसदीय इतिहासात नवा विक्रम नोंदवला आहे..अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी कृषी व संलग्न क्षेत्रांना बळकटी देण्यावर विशेष भर दिला. दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांमध्ये विविधता वाढवून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले..अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, चंदन, नारळ आणि काजू ही पिके शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न देणारी आहेत. त्यामुळे या पिकांच्या लागवडीला चालना देण्यात येणार आहे. तसेच ईशान्य भारतात बदाम आणि शेंगदाण्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे..Union Budget 2026 : खादी, हातमाग व हस्तकला क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून मिळणार नवे बळ; निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा.भारत हा जगातील नारळाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश असून, सुमारे तीन कोटी लोकांचा उपजीविका नारळावर अवलंबून आहे. नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येतील आणि मुख्य नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले..याशिवाय, काजू आणि कोको उत्पादनालाही चालना देण्यात येणार असून, या क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्याचा आणि निर्यात वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. चंदनाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, चंदनाला सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. चंदन लागवडीला प्रोत्साहन देऊन भारतीय चंदनाचे हरवलेले वैभव पुन्हा मिळवता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.