Restaurant Bill Rules: रेस्टॉरंटची मनमानी संपणार? बिलात सर्व्हिस चार्ज लावला तर गप्प बसू नका; तक्रार कुठे आणि कशी करायची? नवे नियम लागू

जर तुम्ही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेलात आणि न विचारता बिलामध्ये सेवा शुल्क जोडले गेले असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी रेस्टॉरंटना ग्राहकांच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारण्याविरोधात इशारा दिला आहे. असे करणे सुरू ठेवणाऱ्या रेस्टॉरंटवर दंड आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान यासह कठोर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, "मी ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेतली असून अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.".मंत्री म्हणाले की, ही बेकायदेशीर प्रथा सुरू ठेवणाऱ्या रेस्टॉरंटना केवळ मोठा दंडच भरावा लागणार नाही, तर त्यांची प्रतिमाही डागाळेल, ज्यामुळे त्यांच्या कष्टाने मिळवलेल्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू शकतो. दिल्ली, मुंबई आणि बंगळूरूसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये ही प्रथा सामान्य झाली आहे. त्यांनी बंगळूरूमधील एका रेस्टॉरंटमधील आपला अलीकडील अनुभव सांगितला, जिथे बिलामध्ये सेवा शुल्क जोडण्यात आले होते. त्यांच्या मित्रांनी प्रश्न विचारल्यानंतर ते शुल्क काढून टाकण्यात आले आणि रेस्टॉरंटने माफी मागितली..भारतात पुन्हा नोटबंदी होणार? रिझर्व्ह बँक नव्या नोटा आणण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडतंय?.ग्राहकांच्या बिलांमध्ये सेवा शुल्क किंवा तत्सम शुल्क आपोआप जोडले जात असल्यास रेस्टॉरंटनी त्यांच्या बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करावा, असे आवाहन जोशी यांनी केले. सेवा शुल्क आकारल्याबद्दल देशभरातील ४१ रेस्टॉरंटवर कारवाई सुरू केल्याचे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने सांगितल्यानंतर त्यांनी ही टिप्पणी केली. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना आपोआप सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई करणाऱ्या CCPA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याचे मंत्री म्हणाले. ग्राहक नियामकाच्या अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या..एका अधिकृत निवेदनानुसार, सीसीपीएने चायोस (सनशाईन टीहाऊस) वर ५०,००० रुपयांचा दंड लावला आणि तक्रारदाराकडून वसूल केलेले सेवा शुल्क परत करण्याचे निर्देश दिले. प्राधिकरणाने पाटण्यातील कॅफे ब्लू बॉटल, चायना गेट रेस्टॉरंट, फिएस्टा बार्बेक्यू नेशन, फू अहमदाबाद रेस्टॉरंट, ल'ओपेरा फ्रेंच बेकरी, झोरो आणि द लक्झरी नाईट क्लब यांच्यासह इतरांविरुद्धही आदेश जारी केले..LPG ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! आता सिलिंडरमधील उरलेल्या गॅसचा पूर्ण वापर होणार; तेल कंपन्यांचा नवा फॉर्म्युला काय?.जोशी यांनी सांगितले की, ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम २(४७) अंतर्गत अनिवार्य सेवा शुल्क आकारणे ही एक अन्यायकारक व्यावसायिक प्रथा आहे. त्यांनी संबंधित तपशील देऊन अशी प्रकरणे मंत्रालयाला ईमेलद्वारे किंवा राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (१९१५) वर कळवावीत. ग्राहकाने स्वेच्छेने दिलेली टीप आणि रेस्टॉरंटने आकारलेले अनिवार्य सेवा शुल्क यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. हे दुसरे कायद्यानुसार वैध नाही..सेवा शुल्क भरणे अनिवार्य नाही. CCPA नुसार, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स तुम्हाला सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. जर हे शुल्क तुमच्या बिलामध्ये जोडले असेल आणि तुम्हाला ते भरायचे नसेल, तर तुम्ही रेस्टॉरंटला ते काढून टाकण्यास सांगू शकता. केवळ तुम्ही ते देण्यास नकार दिला म्हणून रेस्टॉरंट तुम्हाला जेवण देण्यास नकार देऊ शकत नाही. लोक सेवा शुल्क आणि जीएसटीला एकच गोष्ट समजतात, पण तसे नाही. जीएसटी हा सरकारने लादलेला एक कर आहे जो भरणे अनिवार्य आहे. सेवा शुल्क रेस्टॉरंटद्वारे आकारले जाते आणि ते ऐच्छिक असते. ते भरायचे की नाही, हे पूर्णपणे ग्राहकावर अवलंबून असते. .Success Story: 1.5 लाखांची मुंबईतील नोकरी सोडून गावाकडे आला; आता महिन्याला कमावतोय 4 लाख रुपये! काय आहे गुंतवणुकीचा मंत्र?.जर एखादे रेस्टॉरंट तुमच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून जबरदस्तीने सेवा शुल्क आकारत असेल, तर तुम्ही तक्रार करू शकता. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनला १९१५ वर कॉल करा किंवा NCH ॲप किंवा वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन तक्रार दाखल करा. तुम्ही consumerhelpline.gov.in या वेबसाइटला देखील भेट देऊ शकता. रेस्टॉरंटचे बिल काळजीपूर्वक तपासा. जर त्यात सेवा शुल्क (सर्व्हिस चार्ज) समाविष्ट असेल आणि तुम्हाला ते भरायचे नसेल, तर ते ताबडतोब काढून टाकण्यास सांगा. बिल आणि पैसे भरल्याची पावती जपून ठेवा. तक्रार करण्याच्या वेळी ही कागदपत्रे उपयोगी पडतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.