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Restaurant Bill Rules: रेस्टॉरंटची मनमानी संपणार? बिलात सर्व्हिस चार्ज लावला तर गप्प बसू नका; तक्रार कुठे आणि कशी करायची? नवे नियम लागू

Restaurant Service Charge Rules: अनेक रेस्टॉरंट्स ग्राहकांच्या बिलांमध्ये आपोआप ५% किंवा १०% सेवा शुल्क आकारत होती. अनेक ग्राहक हा जीएसटी आहे असे समजून पैसे भरत होते. काही रेस्टॉरंटना सेवा शुल्कासाठी दंड ठोठावण्यात आला.
Restaurant Service Charge Rules

Restaurant Service Charge Rules

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेलात आणि न विचारता बिलामध्ये सेवा शुल्क जोडले गेले असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी रेस्टॉरंटना ग्राहकांच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारण्याविरोधात इशारा दिला आहे. असे करणे सुरू ठेवणाऱ्या रेस्टॉरंटवर दंड आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान यासह कठोर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, "मी ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेतली असून अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत."

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