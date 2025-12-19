Premium|Gold Investment : सोनं विकू नका, कामाला लावा! दागिने न मोडता पैसे मिळवण्याचे ५ 'स्मार्ट' मार्ग

दीपाली किणीकर-kinikardeepali@gmail.comभारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा सोने आयातदार देश आहे. भारतीयांचे सोनेप्रेम सर्वश्रुत आहे. सोने हा पारंपरिक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानला जातो. भारतीय संस्कृतीत सोने हे शुभमुहर्तावर खरेदी करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे भारतीयांकडे लाखो टन सोने साठलेले आहे. अडचणीच्या प्रसंगी सोने विकून रोख रक्कम उभी करता येते. आज आधुनिक युगातही सोन्याचा हा उपयोग कायम आहे. आजकाल बँका, वित्तीय संस्था सोनेतारण ठेवून कर्ज देतात. त्यामुळे वेळप्रसंगी सोने नेहमीच कामाला येऊ शकते. बदलत्या काळानुसार या पारंपरिक संपत्तीच्या वापराकडे आता नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. .Premium|Public Trust Investment Rules : सार्वजनिक न्यास गुंतवणूक बदल स्वागतार्ह!.त्याविषयी...सुमनताई उदास होत्या. मुलीच्या कॉलेजच्या फीची नोटीस घेऊन त्या शेजारीण मीनाकडे गेल्या. ‘‘मीना, मला मदत कर. मुलीची फी भरायची आहे. बँकेत गेले; पण कर्जाचं प्रकरण खूप वेळखाऊ आहे,’’ सुमनताई म्हणाल्या.मीना हसत म्हणाली, ‘‘तुमच्याकडे इतकं सोनं आहे ना, लग्नातलं, सणासुदीचं, तेच सोनं आता तुम्हाला मदत करेल.’’‘‘विकायचं म्हणतेस?’’ सुमनताई चकित झाल्या.‘‘नाही गं! विकायचं नाही, त्याला कामाला लावायचं! त्यावर कर्ज घ्यायचं. सोने तुझ्याच नावे सुरक्षित राहील; पण त्याचा उपयोग करून तुला पैसे मिळतील. सोने म्हणजे फक्त दागिना नाही, तर तो एक भक्कम आर्थिक आधार आहे.’’ सुमनताई मुलीच्या फीचा प्रश्न सुटलेला पाहून आनंदी झाल्या.एका सर्वेक्षणानुसार, भारतीय महिला एकूण अंदाजे २४ हजार टन सोने धारण करतात. हे जगातील एकूण सोन्याच्या जवळपास ११ टक्के इतके आहे. भारतीय समाजात सोन्याला किती मोठे सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. आपल्या परंपरेत सोने सुरक्षिततेचे आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले गेले आहे. प्रत्येक घरात दागिने, नाणी, बिस्कीटे, वळी अशा रूपात काही ना काही प्रमाणात सोने असतेच. वारसाहक्काने मिळालेलेदेखील सोने असते..आपण हे सोने साठवतो कुठे? तर घरी कपाटात किंवा लॉकरमध्ये! या मौल्यवान संपत्तीचा मोठा भाग तिजोरीत बंद राहून निष्क्रिय (निद्रिस्त) स्वरूपात पडून असतो. खरे पाहता हे लॉकरमध्ये वर्षानुवर्षं निष्क्रिय पडलेले सोने म्हणजे एकाप्रकारे आपल्याच घरातील निद्रिस्त संपत्ती आहे. सोन्याचे भाव वाढले, की आपण समाधानी होतो; पण आपले सोने लॉकरमध्ये सुरक्षित असले तरी त्यातून उत्पन्न मिळत नसते. हेच सोने कामाला लावले, तर ते फायदा करून देऊ शकते. सोने फक्त मिरवण्यातच नाही, तर तुमच्या उपयोगातही झळकू द्या! म्हणूनच बदलत्या काळानुसार या पारंपरिक संपत्तीच्या वापराकडे आता नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या ‘निद्रिस्त सोन्याला जागे करण्याची वेळ’ आली आहे.निष्क्रिय सोने करा सक्रिय!आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हे निष्क्रिय सोने आता सक्रिय करता येणे शक्य आहे. विविध वित्तीय योजनांच्या मदतीने हे निष्क्रिय सोने तरल मालमत्तेत (liquid asset) रूपांतरित करता येते. यामुळे गरजेच्या वेळी निधीही मिळवता येतो आणि मालकीहक्कही आपल्याकडेच ठेवता येतो. शिक्षण, व्यवसाय, वैद्यकीय खर्च, घरगुती गरजा, कोणतीही आकस्मिक आर्थिक गरज असो, सोने वापरून त्या गरजा पूर्ण करणे सहज शक्य झाले आहे. .आज गुंतवणूकदारांसाठी अनेक स्मार्ट आणि फायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, ते या सोन्याला उत्पन्न देणारे संपत्तीचे साधन बनवतात. असे काही पर्याय-१. गोल्ड मॉनेटायझेशन योजना (Gold Monetisation Scheme)घरांमध्ये पडून असलेले सोने वापरात यावे आणि सोने आयात कमी व्हावी या उद्देशाने सरकारने ही योजना आणली होती. मात्र, अलीकडच्या काळात सोन्याचे भाव गगनाला भिडल्याने आता केवळ अल्प मुदत आणि अल्प ठेव योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे. सरकारने २६ मार्च २०२५ पासून मध्यम आणि दीर्घकालीन ठेवी बंद केल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ अल्पकालीन म्हणजे एक ते तीन वर्षे मुदतीसाठी किमान दहा ग्रॅम सोने ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत भौतिक सोने (दागिने, बिस्कीटे, नाणी आदी) बँकेत जमा करून, त्यावर ठेवीप्रमाणे व्याज मिळू शकते. सोने तुमच्याच नावे सुरक्षित राहाते आणि त्यातून अतिरिक्त उत्पन्नही कमवता येते.योजना कशी काम करते?यात शुद्धता तपासणीसाठी सोने वितळवले जाते, त्यामुळे दागिन्यांचे मूळ डिझाइन नष्ट होते. बँकेत ‘गोल्ड डिपॉझिट अकाउंट’ उघडून शुद्धतेचे प्रमाण निश्चित झाल्यानंतर, सोने ‘डिजिटल’ स्वरूपात बँकेत नोंदवले जाते. अल्पकालीन ठेवींवरील (Short Term Bank Deposits) व्याजदर बँका ठरवतात, त्यासाठी त्या प्रचलित आंतरराष्ट्रीय दर, इतर खर्च आणि बाजारातील परिस्थिती विचारात घेतात. या योजनेअंतर्गत जमा झालेल्या सोने समान ठेवीवर (Gold Equivalent Deposit) वार्षिक व्याज दिले जाते. या योजनेत सहभागी बँका आणि संस्थांना रिझर्व्ह बँक व सरकारकडून मान्यता असते. जमा केलेले सोने प्रमाणित प्रयोगशाळांद्वारे (Collection & Purity Testing Centres) तपासले जाते, त्यामुळे व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असतो..Suhana Swasthyam 2025 : तुमच्या पैशांचे तुम्हीच 'सीईओ' : एम. आर. चंद्रलेखा .२. सोनेतारण कर्ज (Gold Loan)सोने विकल्यास ते कायमचे तुमच्याकडून निघून जाते, पण त्यावर कर्ज घेऊन पैसे उभे करता येतात आणि सोन्याचा मालकी हक्क राखून ठेवणेही शक्य होते. त्याचवेळी त्याच्या वाढलेल्या भावाचा उपयोग करून आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकता. गेल्या काही वर्षांत सोनेतारण कर्जाची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे सुलभ उपलब्धता, किमान कागदपत्र प्रक्रिया, जलद मंजुरी व वितरण.सोने तारण कर्ज कसे मिळते?ग्राहक आपले सोन्याचे दागिने बँक किंवा बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांकडे (NBFC) तारण ठेवतात. सोन्याच्या बाजारमूल्यानुसार सोने तारण ठेवणाऱ्या ग्राहकांना साधारण ६५ ते ७५ टक्के अशा ठरावीक टक्केवारीत कर्ज मिळते. बँक किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थेनुसार हे प्रमाण बदलू शकते. साधारणपणे १८ ते २४ कॅरेटचे सोने स्वीकारले जाते. रत्ने, मोती, इतर धातू जडवलेला भाग काढून टाकून शुद्ध सोन्याचेच वजन ग्राह्य धरले जाते. जेव्हा ग्राहक मूळ मुद्दल रक्कम (principal) आणि व्याज (interest) यासह कर्जाची पूर्ण परतफेड करतो, तेव्हा त्याचे सोने परत दिले जाते. परतफेड झाली नाही, तर बँकेच्या नियमांनुसार तुमच्या सोन्याचा लिलाव होऊ शकतो. त्यातून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून तुमचे कर्ज फेडले जाते. या कर्जावरील व्याजदर साधारणतः वार्षिक ९ ते १७ टक्के इतके असतो. प्रक्रिया शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यासाठी लागणारे शुल्क आकारले जाते. उशीर झालेल्या हप्त्यांसाठी प्रतिमहिना दोन ते तीन टक्के दंड आकारला जातो. पारदर्शकता, अचूक मूल्यांकन आणि सुरक्षित साठवण यासाठी फक्त रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत संस्थांकडेच कर्जासाठी संपर्क साधावा..३. सोने लीजने देणे (Gold Leasing)या पर्यायामुळे व्यक्तींना त्यांच्या निष्क्रिय दागिन्यांवर नियमित परतावा मिळवण्याची संधी मिळते, तेही सोने विक्री न करता! पारंपरिक सोन्याच्या कर्जात तुम्हाला दागिन्यांवर कर्ज घेण्यासाठी व्याज द्यावे लागते. परंतु, सोन्याच्या लीजिंगमध्ये तुम्ही तुमचे सोने ज्वेलरना कामकाजासाठी देता आणि त्याबदल्यात उत्पन्न मिळवता. यात गुंतवणूकदार वापरात नसलेले दागिने किंवा जुनी सोन्याची नाणी SafeGold, Gullak, Augmont, MMTC-PAMP सारख्या गोल्ड लीजिंग प्लॅटफॉर्मवरील भागीदार सुवर्णकारांकडे देऊ शकतात.गुंतवणूकदाराच्या संमतीनंतर ते सोने वितळवून त्याची शुद्धता तपासली जाते आणि २४ कॅरेट स्वरूपात रूपांतरित केले जाते. त्यानंतर गुंतवणूकदाराच्या नावाने डिजिटल गोल्ड खाते तयार केले जाते, ज्यामध्ये त्या शुद्ध सोन्याचे वजन (ग्रॅममध्ये) दर्शवले जाते. त्यानंतर गुंतवणूकदार त्या सोन्याला प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत ज्वेलरना भाड्याने (लीजवर) देऊ शकतात. प्रत्येक ज्वेलर वेगवेगळ्या वार्षिक परताव्याच्या दराने म्हणजे साधारणतः तीन ते सहा टक्के दराने दरवर्षी भाडे म्हणजे लीज देतो. जेव्हा लीज कालावधी संपतो, तेव्हा गुंतवणूकदाराने भाड्याने दिलेले मूळ सोने आणि त्यावर मिळालेला परतावा (yield) त्यांच्या डिजिटल खात्यात जमा केला जातो. त्यानंतर गुंतवणूकदार ते सोने विकू शकतात, प्रत्यक्ष स्वरूपात घेऊ शकतात किंवा पुन्हा भाड्याने देऊ शकतात. ज्वेलरना ‘सेफ गोल्ड’ प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करताना बँक गॅरंटी द्यावी लागते, यामुळे लीज घेतलेल्या सोन्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त सुरक्षितता असते. सोन्याचा भाव वाढला (म्हणजे ज्वेलरला परत करायचे सोने महाग पडले), तर अतिरिक्त गॅरंटीदेखील (collateral) वाढवली जाते. ‘गोल्ड लिजिंग’ हा प्रकार तुलनेने नवा असल्याने रिझर्व्ह बँक नोंदणीकृत प्लॅटफॉर्म निवडणे आणि काळजीपूर्वक व्यवहार करणे महत्त्वाचे आहे..४. गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF)सोने घरी न आणता करता येणारी गुंतवणूक! शेअर बाजारात शेअरप्रमाणे खरेदी-विक्री करता येणारा ‘सोन्यावर आधारित फंड’. गेल्या एका वर्षात काही फंडांनी ३० टक्क्यांपर्यंत परतावा दिलेला आहे. भौतिक सोन्यावरील खरेदी, साठवण आणि घडणावळ हा त्रास वाचतो. गुंतवणूक करताना फंडाचा खर्च (Expense Ratio) तपासावा. सोन्याचा खरा भाव आणि ‘ईटीएफ’च्या परताव्यात किती फरक आहे, हे दाखवणारा मापदंड म्हणजे ‘ट्रॅकिंग एरर’. ‘ट्रॅकिंग एरर’ कमी असेल, तर असे फंड सोन्याच्या भावाजवळचा परतावा देतात म्हणजे फंड अधिक विश्वासार्ह ठरतो. सोन्याचा भाव बदलत राहतो, त्यामुळे दीर्घकालीन विचाराने गुंतवणूक करणे लाभदायी ठरू शकते.‘गोल्ड ईटीएफ’वरील दीर्घकालीन भांडवली लाभ (Long Term Capital Gains) म्हणजे १२ महिन्यांच्या मुदतीनंतर १२.५ टक्के कराने करपात्र ठरतो, तर भौतिक सोन्यात, साठवणीचा खर्च आणि पुनर्विक्रीवरील कपात यामुळे निव्वळ नफा कमी होतो. गोल्ड ईटीएफ आणि गोल्ड फंड हे मोबाईल ॲप किंवा ट्रेडिंग अकाउंटद्वारे त्वरित विकता येतात. सोने विकल्यावर एका दिवसांनंतर पैसे खात्यात जमा होतात. परंतु, भौतिक सोन्याच्या बाबतीत, शुद्धतेची तपासणी, किंमत ठरवणे आणि पुनर्विक्रीवर साधारण २ ते ५ टक्के सूट द्यावी लागते..५. सोन्याचे निधीत रूपांतर(Conversion into Funds/Digital Gold)गुंतवणूकदाराला रोख रक्कम हवी असेल, तर तो आपले सोने विकून किंवा आपल्या डिजिटल खात्यातील सोने विकून तेवढ्या मूल्याचे पैसे घेऊ शकतो. या प्रक्रियेत गुंतवणूकदाराला तत्काळ पैसे उपलब्ध होतात.या सर्व पर्यायांचा वापर व्यक्तीच्या आर्थिक गरजा, गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन आणि सोन्याशी असलेले भावनिक नाते यावर अवलंबून असतो. काहींसाठी सोने म्हणजे सुरक्षितता आणि परंपरेचे प्रतीक असते, तर काहींसाठी ते आर्थिक संधीचे साधन. मात्र, आजच्या बदलत्या आर्थिक वातावरणात, घरातील निद्रिस्त सोने कामाला लावणे ही एक शहाणपणाची आणि सुजाण गुंतवणुकीची पद्धत ठरू शकते. या विविध पर्यायांमुळे सोने फक्त अलंकार राहात नाही, तर ते उत्पन्न निर्माण करणारे वित्तीय साधन बनू शकते. यामुळे सोन्याची पारंपरिक ओळख ‘साठवणीच्या वस्तू’ वरून ‘संपत्ती निर्माण करणारे साधन’ अशी बदलते. सोने सुरक्षितपणे तुमच्याच नावे राहते आणि तुम्हाला मिळतो आर्थिक स्वावलंबनाचा आत्मविश्वास! (लेखिका आर्थिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९३०७९७७३६२).