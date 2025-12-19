Sakal Money

Premium|Gold Investment : सोनं विकू नका, कामाला लावा! दागिने न मोडता पैसे मिळवण्याचे ५ 'स्मार्ट' मार्ग

Gold Loan : घरातील कपाटात पडून असलेले 'निद्रिस्त' सोने विकण्याऐवजी गोल्ड बाँड्स, कर्ज किंवा लीजिंगच्या माध्यमातून सक्रिय करून त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवा.
Gold Investment

Gold Investment

esakal

सकाळ मनी
Updated on

दीपाली किणीकर-kinikardeepali@gmail.com

भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा सोने आयातदार देश आहे. भारतीयांचे सोनेप्रेम सर्वश्रुत आहे. सोने हा पारंपरिक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानला जातो. भारतीय संस्कृतीत सोने हे शुभमुहर्तावर खरेदी करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे भारतीयांकडे लाखो टन सोने साठलेले आहे. अडचणीच्या प्रसंगी सोने विकून रोख रक्कम उभी करता येते. आज आधुनिक युगातही सोन्याचा हा उपयोग कायम आहे. आजकाल बँका, वित्तीय संस्था सोनेतारण ठेवून कर्ज देतात. त्यामुळे वेळप्रसंगी सोने नेहमीच कामाला येऊ शकते. बदलत्या काळानुसार या पारंपरिक संपत्तीच्या वापराकडे आता नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
gold
Gold Loan
digital
Gold Investment
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.