अर्थबोध : ‘यूपीआय’ सशुल्क होणार का?

मुकुंद अभ्यंकर, र्टर्ड अकाउंटंट-सीएबाजारात जाताना जवळ पाकीट असण्याची गरज आता संपल्यात जमा झाली आहे. अगदी लहानशा खर्चासाठीदेखील आता युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून ऑनलाइन पेमेंट केले जाते. ही अतिशय लोकप्रिय आणि प्रचंड उपयुक्त पेमेंट प्रणाली अचानक एका अवघड वळणावर येऊन ठेपली आहे. याला कारण ठरले आहे, लोकसभेने गेल्याच आठवड्यात संमत केलेले एक विधेयक. या अंतर्गत केंद्र सरकारला अशा व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर–Merchant Discount Rate) शुल्क लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. हे विधेयक अजून राज्यसभेत मंजूर व्हायचे आहे आणि राष्ट्रपतींची त्यावर सही होईपर्यंत त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार नाही. कायदा झाल्यानंतरसुद्धा असे शुल्क आकारायचे असेल, तर त्यासाठी केंद्र सरकारला स्वतंत्र अधिसूचना जारी करावी लागेल. त्या अधिसूचनेत ‘एमडीआर’ कोणत्या प्रकारच्या ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर लागू असेल, त्याचा दर किती असेल आणि त्या शुल्काचा आर्थिक भार ग्राहक, व्यापारी किंवा इतर कोणत्या घटकांवर असेल, याबाबत स्पष्ट तरतूद करावी लागेल..सर्वसामान्य ग्राहकांवर भार नाहीअर्थात, ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर लगेच शुल्क लागणार नाही; पण तसे करण्याची तयारी मात्र सुरू झालेली असू शकते. त्याच अनुषंगाने २,००० रुपयांवरच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार, आदी चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू झाली आहे. या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे स्पष्ट केले आहे, की या विधेयकामुळे ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर तत्काळ कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही. भविष्यात असा निर्णय झाल्यास त्याचा भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर नव्हे, तर व्यापाऱ्यांवर असेल. अर्थात, व्यापाऱ्यांवर शुल्क लावले, तरी ते नंतर किमती वाढवून हा भार ग्राहकांकडूनच वसूल करण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे ग्राहकांना कितपत दिलासा मिळेल, याबद्दल शंकाच आहे.एकीकडे सरकार डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत असताना, दुसरीकडे त्यावर शुल्क लावण्याचा विचार करते, हे संभ्रमात टाकणारे आहे. ‘यूपीआय’ला देशात जे प्रचंड यश मिळाले, त्यामागे ही प्रणाली वेगवान, सुरक्षित आणि शून्य शुल्क आकारणारी आहे, हे घटक प्रामुख्याने आहेत. आता यामधील कोणतेही शुल्क नाहीत, हा घटक नाहीसा होणार असेल, तर लोक नोटा मोजून व्यवहार करण्याकडे पुन्हा वळू शकतात. डिजिटल व्यवहारांसाठी ही मोठी अडचण बनू शकते..शून्य ‘एमडीआर’ मॉडेल फक्त भारतातक्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना साधारण एक ते दोन टक्के किंवा त्याहून अधिक ‘एमडीआर’ भरावा लागतो. त्यातून व्हिसा, मास्टरकार्ड, रुपे, बँका आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांना उत्पन्न मिळते. त्या तुलनेत ‘यूपीआय’ डिजिटल व्यवहार सध्या पूर्णपणे मोफत आहेत. भारताचे शून्य ‘एमडीआर’ मॉडेल जगात जवळपास एकमेव असे आहे. अमेरिका, युरोप, सिंगापूर, ब्राझील आणि इतर अनेक देशांत ग्राहकांसाठी व्यवहार विनाशुल्क असले, तरी व्यापाऱ्यांकडून काही प्रमाणात सेवा शुल्क आकारले जाते. त्यामुळेच कदाचित भारताने उभारलेली मोफत डिजिटल पेमेंट व्यवस्था ही जागतिक स्तरावरील इतर स्पर्धकांसाठी आव्हानात्मक बनली आहे..महसुलासाठी अन्य पर्यायाची गरजग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी ‘यूपीआय’ मोफत असले, तरी त्यामागील सर्व्हर, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, व्यवहारांचे सेटलमेंट आणि तांत्रिक देखभाल यासाठी मोठा खर्च येतो. हा खर्च सध्या प्रामुख्याने सरकार उचलत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वततेसाठी या व्यवस्थेला स्वतंत्रपणे महसूल मिळत राहील, असे मॉडेल असणे आवश्यक आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूने विचार केला असता, ‘यूपीआय’ व्यवहारांमुळे सरकारला आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदासुद्धा झाला आहे आणि होत राहणार आहे. डिजिटल व्यवहारांचा वाढता वापर झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या चलनी नोटांवरील खर्चात लक्षणीय बचत झाली आहे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, ‘यूपीआय’मुळे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखवले जाऊ लागले आहेत, ज्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करसंकलनात वाढ होण्यास मदत झाली आहे..म्हणूनच ‘यूपीआय’चा विचार केवळ एक पेमेंट प्रणाली असा न करता, अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलेल्या या व्यवस्थेला महाग करून तिच्या वापरात घट होईल, असे धोरण म्हणूनच टाळण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.