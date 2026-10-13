UPI MDR Charges: PhonePe, Google Pay वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; MDR शुल्कांबाबत मोठा निर्णय

UPI Payment Charges : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, दिवाळीच्या तोंडावर UPI पेमेंट करणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे २ हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर लागू होणारे ०.४ टक्के शुल्क आता दिवाळीनंतर लागू होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणारे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आता दिवाळीनंतर लागू करण्यात येणार आहे. सणासुदीच्या काळात डिजिटल पेमेंट आणि खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते..UPI Charges: यूपीआय पेमेंटवर 15 ऑक्टोबरपासून चार्ज लागणार नाहीत?, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोणते संकेत दिले?.NPCI ने शुल्क आकारणीचा निर्णय तुर्तास पुढे ढकलला असल्याने साणासुदीच्या तोंडावर आणि दिवाळीपूर्वी UPI पेमेंट करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. एमडीआर शुल्काची अंमलबजावणी कधी होणार याची नवी तारीख जाहीर केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले..UPI MDR: UPI बाबत मोठी अपडेट! 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारा नियम पुढे ढकलणार? जाणून घ्या काय बदलणार.देशातील UPI च्या व्यवहारांच्या नियंत्रणांची जबाबदारी असलेल्या NPCI च्या UPI संदर्भातील समितीने एमडीआर शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलली आहे. ही व्यवस्था नेमकी कोणत्या तारखेपासून लागू होणार, याची माहिती स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे. UPI व्यवहारांवरील शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असल्याचे यापूर्वी केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आले होते..सप्टेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या नियमांनुसार, निवडक परसन-टू-मर्चंट (P2M) UPI व्यवहारांवर २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी ०.४ टक्के MDR आकारण्याची तरतूद आहे. ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारासाठी शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे..MDR म्हणजे काय?MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याला बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला द्यावे लागणारे शुल्क. त्यामुळे हे शुल्क थेट ग्राहकाच्या UPI अॅपकडून आकारले जाणारे शुल्क नाही तर दोन व्यक्तींमधील म्हणजेच परसन-टू-परसन (P2P) व्यवहार आणि २ हजार रुपयांपर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहणार आहेत. पात्र लहान व्यापाऱ्यांनाही सवलत कायम राहणार आहे..दिवाळीच्या खरेदीवर परिणाम नकोदिवाळीच्या काळात बाजारपेठांमध्ये खरेदी-विक्रीचे प्रमाण वाढते. अशा वेळी व्यापाऱ्यांच्या डिजिटल व्यवहारांवरील खर्चात वाढ होऊ नये, अशी मागणी व्यापारी संघटनांकडून करण्यात आली होती. शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलल्यामुळे बँका, पेमेंट अॅग्रीगेटर्स आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्यांना आवश्यक तांत्रिक बदलांसाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे, MDR शुल्क पुढे ढकलण्यात आले असले तरी ते रद्द करण्यात आलेले नाही. दिवाळीनंतर लागू होणाऱ्या नव्या तारखेची घोषणा झाल्यावर व्यापाऱ्यांच्या पात्र व्यवहारांवर शुल्क कधीपासून आकारले जाईल, हे स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.