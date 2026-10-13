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UPI MDR Charges: PhonePe, Google Pay वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; MDR शुल्कांबाबत मोठा निर्णय

MDR on UPI transactions over 2000 deferred: देशातील यूपीआय पेमेंट करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनकडून (NPCI) घेण्यात आला आहे.
MDR on UPI transactions over 2000 deferred

MDR on UPI transactions over 2000 deferred

esakal

Ashok Jawale
Updated on

UPI Payment Charges : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, दिवाळीच्या तोंडावर UPI पेमेंट करणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे २ हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर लागू होणारे ०.४ टक्के शुल्क आता दिवाळीनंतर लागू होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणारे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आता दिवाळीनंतर लागू करण्यात येणार आहे. सणासुदीच्या काळात डिजिटल पेमेंट आणि खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

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