दोन हजार रुपयांच्या UPI पेमेंटवर किती अतिरिक्त शुल्क लागणार? हा नियम नेमका कुणासाठी? जाणून घ्या...

दोन हजार पेक्षा जास्त UPI पेमेंट केल्यास आता अतिरिक्त शुल्क भरावं लागणार, अशा पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे अनेकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सामान्य UPI वापरकर्त्यांनी घाबरण्याचं कारण नाही. केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या 'पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणाली (दुरुस्ती) विधेयक २०२७'मध्ये मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र हा प्रस्ताव सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी नसून मुख्यतः व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन हजार पेक्षा जास्त रकमेचे व्यापारी व्यवहार आणि मोठ्या व्यावसायिक संस्थांच्या डिजिटल व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला UPI द्वारे पैसे पाठवताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजेच, तुम्ही दोन हजार पेक्षा जास्त रक्कम मित्र, नातेवाईक किंवा इतर कोणालाही UPI द्वारे पाठवली तरी त्यासाठी वेगळा चार्ज भरावा लागणार नाही..Bharat Taxi: प्रवाशांना माफक दरात टॅक्सी सेवा मिळणार, भारत टॅक्सी सेवा सुरु; जाणून घ्या काय आहे खास .MDR म्हणजे काय?MDR म्हणजे व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादारांना देत असलेले शुल्क होय. त्यामुळे या प्रस्तावाचा भार ग्राहकांवर नव्हे, तर व्यापाऱ्यांवर पडण्याची शक्यता आहे. दूध, भाजीपाला, किराणा, ऑटो-रिक्षा किंवा टॅक्सी यांसारख्या दैनंदिन व्यवहारांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या UPI द्वारे दररोज एक लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करण्याची मर्यादा कायम आहे..Premium|RBI Credit Card Guidelines : आरबीआयचे नवे नियम; क्रेडिट कार्डधारकांना कोणते हक्क मिळणार?.दरम्यान, २०२० मध्ये डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने UPI आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर MDR लागू न करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता नव्या प्रस्तावात दोन हजारापेक्षा जास्त व्यापारी व्यवहारांवर ०.२५ ते ०.४० टक्के शुल्क आकारण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.