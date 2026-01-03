UPI Scam Alert : तुम्ही UPI वापरता? तर सावध व्हा! या '4 चुका’ टाळल्या नाहीत तर बँक खातं होऊ शकतं रिकामं

Online Payment Scam : सध्या आपण डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देत आहे. त्यातही UPI पेमेंट्स तर आपल्या रोजच्या जीवनाचा हिस्सा झाला आहे. अशावेळी जर तुम्हीही UPI चा वापर करत असाल, तर थोडं सावध राहणं गरजेचं आहे. आपण आजूबाजूला बघितले तर UPI द्वारे होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटना वेगाने वाढत आहेत. दररोज हजारो लोक UPI फ्रॉडचे बळी ठरत आहेत. विशेषतः Paytm, PhonePe आणि Google Pay वापरणाऱ्या युजर्सनी अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. चला जाणून घेऊया, UPI द्वारे पेमेंट करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात..UPI पिन कुणालाही सांगू नकाUPI वापरकर्त्यांसाठी चार अंकी पिन सर्वात महत्त्वाचा असतो. हा पिन जर कुणाच्या हाती लागला, तर तुमचं बँक खातं पूर्णपणे रिकामं होऊ शकतं. त्यामुळे तुमचा UPI पिन कधीही कुणाशी शेअर करू नका. विशेषतः बँक किंवा क्रेडिट कार्ड अधिकाऱ्यांच्या नावाने आलेल्या कॉलवर पिन सांगण्याची चूक करू नका..फ्री ऑफर किंवा जॅकपॉट लिंकवर क्लिक करू नकाआजकाल बहुतांश फसवणूक फ्री ऑफर किंवा जॅकपॉटच्या आमिषाने पाठवलेल्या लिंकद्वारे केली जाते. मोबाईलवर किंवा कोणत्याही वेबसाईटवर आलेल्या अनोळखी लिंकवर कधीही क्लिक करू नका. सायबर गुन्हेगार 'फिशिंग लिंक' पाठवून लोकांची वैयक्तिक माहिती मिळवतात आणि त्यानंतर तुमच्या खात्यातील पैसे काढून घेतात..Gold Rate Today : नवीन वर्षात सोन्याच्या भावात पहिल्यांदा घसरण; चांदीही झाली स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव .QR कोड स्कॅन करताना नाव नक्की तपासाआज ५ रुपयांपासून ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी UPI वापरला जातो. अनेकदा QR कोड स्कॅन करून पेमेंट केलं जातं. अशावेळी QR कोड स्कॅन केल्यानंतर दुकानदाराचं नाव योग्य आहे का, याची खात्री करूनच पेमेंट करा. अन्यथा पैसे चुकीच्या किंवा बनावट खात्यात जाण्याची शक्यता असते. आणि जर चुकीच्या खात्यावर पैसे गेले तर ते तुम्हाला परत मिळतेल याची खात्री नाही..LIC Loss : जीवन सुरक्षा देणाऱ्या LIC ची सिगारेट कंपनीत गुंतवणूक; पण बसला ११,००० कोटींचा फटका.अनोळखी कॉलवर विश्वास ठेवू नकाप्रत्येक कॉल तुमच्या फायद्यासाठीच असतो असं नाही. अनेकदा स्कॅमर बँक अधिकारी, क्रेडिट कार्ड प्रतिनिधी किंवा अगदी पोलीस असल्याचं सांगून कॉल करतात. त्यामुळे कोणतीही माहिती देण्यापूर्वी खात्री करून घ्या. तरीही जर तुम्ही सायबर फसवणुकीचे बळी ठरलात, तर तात्काळ 1930 या हेल्पलाईन क्रमांकावर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in या वेबसाईटवर तक्रार नोंदवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.