US Fed Rate Cut: फेड रिझर्व्हने केली सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात; भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्याच्या किमतींवर काय परिणाम होणार?

US Fed Impact : अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने बुधवारी व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी करण्याचा निर्णय घेतला. जेरोम पॉवेल यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटीने (FOMC) दोन दिवसीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 12 सदस्यांच्या FOMC समितीतील 9 सदस्यांनी 25 बेसिस पॉइंट्सने व्याजदर कपातीवर मतदान केले. .महागाई वाढण्याचा धोकाबैठकीनंतर यूएस फेडचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल म्हणाले की, अमेरिकेत उच्च महागाईदर कायम असताना आणि रोजगार बाजार कमकुवत होत आहे. त्यामुळे फेडने व्याजदर 3.50% ते 3.75% च्या दरम्यान केला आहे.सध्या महागाई वाढण्याचा धोका अजूनही उंचावलेला, तर रोजगार कमी होण्याचा धोका वाढलेला आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती अमेरिकेसाठी आव्हानात्मक असल्याचे पॉवेल म्हणाले. .अमेरिकन फेडची ही डिसेंबरमधील दरकपात सप्टेंबर 2025 पासून सलग तिसरी दरकपात ठरली आहे. डिसेंबर 2024 नंतर फेडने व्याजदरात कोणताही बदल केला नव्हता, मात्र यावर्षी सप्टेंबरमध्ये प्रथमच दरकपात करत पुन्हा दरकपातीच्या चक्राची सुरुवात झाली..शेअर बाजारावर काय परिणाम होईल?फेडच्या निर्णयाचा परिणाम भारतीय बाजारावर होणार आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की शेअर बाजार वाढ दिसून येईल. त्याचबरोबर डॉलरवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे रुपया मजबूत होऊ शकतो..सोन्याचे भाव वाढणार फेड दरातील कपातीमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्यात गुंतवणुकीला प्राधान्य देऊ शकतात.याधीच मागच्या आठवड्यात रिझर्व बँकेने रेपो दरात कपात केल्याने सोन्याचे भाव वाढले होते,आणि आता अमेरिकन फेडनेही व्याजदरात कपात केली आहे, त्यामुळे थोड्या दिवसांमध्ये सोन्याच्या भाव वाढण्याची शक्यता आहे.