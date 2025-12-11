Sakal Money

US Fed Rate Cut: फेड रिझर्व्हने केली सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात; भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्याच्या किमतींवर काय परिणाम होणार?

US Fed Rate : अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात केली आहे. फेडने 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. यानंतर अमेरिकेतील व्याजदर 3.50% ते 3.75% च्या दरम्यान आहेत.
Vinod Dengale
US Fed Impact : अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने बुधवारी व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी करण्याचा निर्णय घेतला. जेरोम पॉवेल यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटीने (FOMC) दोन दिवसीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 12 सदस्यांच्या FOMC समितीतील 9 सदस्यांनी 25 बेसिस पॉइंट्सने व्याजदर कपातीवर मतदान केले.

