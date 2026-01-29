Sakal Money

US Fed Rate : अमेरिकन फेड रिझर्व्हने व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले! भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्यावर काय परिणाम होणार?

US Fed Meeting Interest Rate : अमेरिकन केंद्रीय बँक फेड रिझर्व्हने व्याजदर 3.5% ते 3.75% दरम्यान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या भारतीय शेअर याचा बाजारावर फारसा काही परिणाम होणार नसला तरी सोन्याच्या बाबतीत नक्कीच होऊ शकतो.
US Fed Holds Rates Steady: What It Means for Indian Stock Market and Gold

US Fed Holds Rates Steady: What It Means for Indian Stock Market and Gold

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

US Fed Meeting Interest Rate : अपेक्षेप्रमाणेच अमेरिकेच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटीने (FOMC) 28 जानेवारीला झालेल्या बैठकीत व्याजदरांबाबत 'जैसे थे' धोरण कायम ठेवले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर या सलग तीन बैठकींमध्ये दरकपात केल्यानंतर यावेळी कोणताही बदल करण्यात आला नाही. फेडने व्याजदर 3.50% ते 3.75% च्या दरम्यान कायम ठेवला असून, ही पातळी 2022 नंतरची सर्वात नीचांकी आहे.

Loading content, please wait...
Gold jewelry
Gold Investment
gold price today
gold rates in india
Indian Stock Market Today
Stock Market Opening

Related Stories

No stories found.