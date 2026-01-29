US Fed Rate : अमेरिकन फेड रिझर्व्हने व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले! भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्यावर काय परिणाम होणार?

US Fed Meeting Interest Rate : अपेक्षेप्रमाणेच अमेरिकेच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटीने (FOMC) 28 जानेवारीला झालेल्या बैठकीत व्याजदरांबाबत 'जैसे थे' धोरण कायम ठेवले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर या सलग तीन बैठकींमध्ये दरकपात केल्यानंतर यावेळी कोणताही बदल करण्यात आला नाही. फेडने व्याजदर 3.50% ते 3.75% च्या दरम्यान कायम ठेवला असून, ही पातळी 2022 नंतरची सर्वात नीचांकी आहे..बैठकीनंतर FOMC ने आपल्या निवेदनातून स्पष्ट केले की, अमेरिकेत नोकरीनिर्मितीचा वेग कमी आहे आणि बेरोजगारी दरात काही प्रमाणात स्थैर्य दिसून येत आहे. मात्र महागाई अजूनही अपेक्षेपेक्षा जास्तच आहे त्यामुळे व्याजदर आहे तेवढेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .भारतीय शेअर बाजारावर काय परिणाम?व्याजदर जैसे थे ठेवल्याने भारतीय शेअर बाजारावर फेड च्या निर्णयाचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, कारण हा निर्णय आधीपासूनच बाजाराने गृहित धरलेला होता.तज्ज्ञांच्या मते, 25 पॉईंट्सची दरकपात झाली असती तर बाजाराला काही प्रमाणात आधार मिळाला असता. मात्र आता दरकपात न झाल्यामुळे डॉलर मजबूत राहू शकतो आणि त्याचा परिणाम उदयोन्मुख बाजारांतील गुंतवणूक प्रवाहांवर होऊ शकतो. यामुळे रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता असून, परिणामी हे शेअर्ससाठी किंचित नकारात्मक ठरू शकते..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा नवा उच्चांक! सोनं 12 हजारांनी महागलं तर चांदीने केला 4 लाखांचा टप्पा पार; जाणून घ्या आजचा भाव .इक्विनॉमिक्स रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेडचे जी. चोक्कलिंगम यांच्या मते, “फेडचा निर्णय भारतासाठी काहीही बदल घडवून आणणारा नाही. 25 बेसिस पॉइंट्सची दरकपात झाली असती तरी तो मोठा मुद्दा ठरला नसता. सध्या बाजाराचे लक्ष कॉर्पोरेट निकाल,परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराकडे आहे.”.भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारानंतर आता बाजाराचे लक्ष संभाव्य भारत-अमेरिका व्यापार कराराकडे लागले आहे. असा करार झाल्यास रुपयाला बळकटी मिळू शकते आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) पुन्हा भारतीय बाजारात गुंतवणूक वाढवू शकतात.Budget 2026 : बजेट लीक म्हणजे काय? झाल्यास काय होतं? गोष्ट त्या बजेटची ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा....सोन्याचे भाव वाढणारफेड दर जैसे थे ठेवल्यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्यात गुंतवणुकीला प्राधान्य देऊ शकतात. त्यामुळे जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता आणि आता अमेरिकन फेडचा निर्णय यामुळे सोनं-चांदीच्या भावात मोठी भाववाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.