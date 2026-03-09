IT Sector: अमेरिका-इराण तणावाचा मुंबईच्या IT क्षेत्राला मोठा फायदा? Amazon-Microsoft घेऊ शकतात मोठा निर्णय

Microsoft Azure And AWS Shifting Workloads To Mumbai: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता तंत्रज्ञान क्षेत्रावरही दिसू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर Microsoft Azure आणि Amazon Web Services (AWS) सारख्या मोठ्या क्लाउड कंपन्या दुबई, अबू धाबी आणि ओमानमधील काही डेटा सेंटरचे काम भारत आणि सिंगापूरसारख्या सुरक्षित देशांकडे हलवण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे..भारतातील शहरांमध्ये जागेचा शोधएका पायाभूत सुविधा कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाचे डिजिटल कामकाज सुरक्षित ठेवण्यासाठी मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद आणि कोची या शहरांमध्ये तातडीने डेटा सेंटरसाठी जागा शोधली जात आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! युद्धामुळे सोनं-चांदी आणखी स्वस्त; पाहा आजचा ताजा भाव .आखाती देशांतील डेटा सेंटरवर हल्ले2 मार्च रोजी संयुक्त अरब अमिरातीतील Amazon Web Services च्या दोन डेटा सेंटरवर आणि बहरीनमधील एका सेंटरवर ड्रोन हल्ले झाल्याचे वृत्त आहे. अमेझॉनने या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये UAE मधील त्यांच्या दोन डेटा सेंटरना आणि बहरीनमधील आणखी एका सेंटरचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यासोबतच काही वृत्तांनुसार तेहरानमधील Microsoft Azureच्या डेटा सेंटरलाही लक्ष्य करण्यात आले असावे. मात्र कंपनीकडून याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.या हल्ल्यांमुळे काही ठिकाणी आग लागणे, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि इमारतींचे नुकसान अशा घटना घडल्या. परिणामी कंपनीला आपल्या काही तांत्रिक पायाभूत सुविधांचे काम तात्पुरते बंद करावे लागले. यामुळे त्या प्रदेशातील अनेक कंपन्या वापरत असलेल्या क्लाउड सेवांवरही परिणाम झाला आहे. .युद्धकाळात डेटा सेंटरवर लक्ष्य का?आजच्या काळात बहुतेक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर क्लाउड तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत. अनेक कंपन्या स्वतःचे सर्व्हर ठेवण्याऐवजी Amazon, Microsoft आणि Google सारख्या कंपन्यांच्या डेटा सेंटरवर आपली ॲप्लिकेशन्स चालवतात, माहिती साठवतात आणि डिजिटल सेवा व्यवस्थापित करतात.या डेटा सेंटरमध्ये हजारो सर्व्हर्स असतात. त्यावर बँकिंग ॲप्स, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, सरकारी डिजिटल प्रणाली तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित सेवा चालतात. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला झाला तर अनेक सेवा एकाच वेळी विस्कळीत होऊ शकतात..भारतात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यताअरब देशांत सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. अनेक जागतिक कंपन्या भविष्यात भारताला बॅक-अप डिजिटल हब म्हणून विकसित करण्याचा विचार करत आहेत.जागतिक हायपरस्केल कंपन्या आणि भारतातील Reliance, Adani, Tata आणि Larsen & Toubro यांसारख्या समूहांनी मिळून सुमारे 270 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुढील 5 ते 7 वर्षांत भारताची डेटा सेंटर क्षमता 10 गिगावॅटपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज आहे..Post Office Scheme: या सरकारी योजनेत पैसे दुप्पट! FD पेक्षा कशी वेगळी? कोण करू शकतो गुंतवणूक? जाणून घ्या सर्व माहिती .डेटा सेंटरसाठी भारत का योग्य?सिंगापूर, थायलंड आणि इंडोनेशिया हे देशही डेटा सेंटरसाठी पर्याय आहेत. मात्र सिंगापूर येथे जमीन आणि इतर ठिकाणी वीजपुरवठ्याच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे अशावेळी भारत सरस ठरतो. कारण भारतात जमीन, वीज आणि सरकारी धोरणे या सर्व बाबतीत अधिक अनुकूल परिस्थिती असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय, मुंबई हे आधीच जागतिक व्यापार केंद्र असल्याने या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यावर मोठ्या कंपन्या प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.