IT Sector: अमेरिका-इराण तणावाचा मुंबईच्या IT क्षेत्राला मोठा फायदा? Amazon-Microsoft घेऊ शकतात मोठा निर्णय

Mumbai IT Sector Growth due to War: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्ध परिस्थितीमुळे आता जगभरातील मोठ्या टेक कंपन्या आपले डेटा सेंटर दुबई, अबू धाबी मधून भारतात हलविण्याचा विचार करत आहेत.
Vinod Dengale
Updated on

Microsoft Azure And AWS Shifting Workloads To Mumbai: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता तंत्रज्ञान क्षेत्रावरही दिसू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर Microsoft Azure आणि Amazon Web Services (AWS) सारख्या मोठ्या क्लाउड कंपन्या दुबई, अबू धाबी आणि ओमानमधील काही डेटा सेंटरचे काम भारत आणि सिंगापूरसारख्या सुरक्षित देशांकडे हलवण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

