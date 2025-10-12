संपत्तीनिर्मितीचा चार दशकांचा साथीदार ‘यूटीआय लार्ज कॅप फंड’

Sakal Money

गेल्या चार दशकांत सहा-सात आर्थिक आवर्तनातून तावून सुलाखून निघालेला हा फंड दीर्घकाळ सातत्यपूर्ण गुंतवणूक केल्यास मोठ्या प्रमाणात संपत्तीनिर्मिती शक्य आहे, याची साक्ष देतो. यूटीआय मास्टरशेअर युनिट स्कीम (या फंडाचे जुने नाव) सुरू झाली, त्यावेळी म्हणजे ३९ वर्षांपूर्वी त्यात १० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली असती, तर आज तीन कोटी चार लाख रुपये मिळाले असते.
-वसंत कुलकर्णी, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार

