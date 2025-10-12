संपत्तीनिर्मितीचा चार दशकांचा साथीदार ‘यूटीआय लार्ज कॅप फंड’

-वसंत कुलकर्णी, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारयूटीआय लार्ज कॅप फंड (जुने नाव यूटीआय मास्टरशेअर) १५ ऑक्टोबर (बुधवारी) रोजी ४० व्या वर्षात पदार्पण करणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या ओपन एन्डेड फंडांमधील हा सर्वांत जुना फंड असून, प्रदीर्घ कारकीर्द असणारा हा पहिलाच लार्ज कॅप इक्विटी फंड अाहे. गेल्या चार दशकांत सहा-सात आर्थिक आवर्तनातून तावून सुलाखून निघालेला हा फंड दीर्घकाळ सातत्यपूर्ण गुंतवणूक केल्यास मोठ्या प्रमाणात संपत्तीनिर्मिती शक्य आहे, याची साक्ष देतो. यूटीआय मास्टरशेअर युनिट स्कीम (या फंडाचे जुने नाव) सुरू झाली, त्यावेळी म्हणजे ३९ वर्षांपूर्वी त्यात १० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली असती, तर आज तीन कोटी चार लाख रुपये मिळाले असते. .फंडाची यशस्वी वाटचालया फंडाची धुरा चाळीस वर्षांपैकी १५ वर्षे (२००७ ते २०२२) स्वाती कुलकर्णी यांच्याकडे होती. मूलभूत संशोधन-केंद्रित गुंतवणुकीवर पूर्ण विश्वास असणाऱ्या स्वाती कुलकर्णी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर फंडाची धुरा कार्तिकराज लक्ष्मणन यांच्याकडे आली. त्यांना निधी व्यवस्थापन आणि मूलभूत शेअर संशोधन क्षेत्रातील जवळजवळ २३ वर्षांचा अनुभव आहे. लक्ष्मणन यांच्या कारकीर्दीचा कालावधी तुलनेने लहान आहे. ते १७,२८५ कोटींची मालमत्ता व्यवस्थापित करतात. या मालमत्तेपैकी ताज्या आकडेवारीनुसार, यूटीआय लार्ज कॅप फंडाची मालमत्ता १२,९४६ कोटी रुपये आहे. लक्ष्मणन यांची पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक म्हणून उपलब्ध साधनांचा प्रभावी वापर करण्याची क्षमता कामगिरीत अद्याप परावर्तित झालेली नाही..यूटीआय लार्ज कॅप हा मानदंड जागरूक लार्ज-कॅप फंड असून, ‘एस अॅंड पी १०० टीआरआय’ निर्देशांकातून कंपन्यांची निवड केली जाते. या फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, इन्फोसिस, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, मारुती सुझुकी, कोटक महिंद्रा बँक ही प्रचलित नावे आढळतात. यापैकी एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि इन्फोसिस वगळता, अन्य कंपन्यांचे प्रमाण पाच टक्यांपेक्षा कमी आहे. हा फंड ‘बाय अॅंड होल्ड’ धोरणाचा अवलंब करतो..गेल्या तीन वर्षांत, फंडाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. त्याची गुंतवणूक शैली ‘ग्रोथ’ आणि ‘व्हॅल्यू’ या दोन्ही तत्त्वांचा वापर करते. गेल्या पाच वर्षांत ‘ग्रोथ’च्या तुलनेत ‘व्हॅल्यू’वर आधारित धोरणाची कामगिरी फार चांगली नव्हती, तरीही, फंड व्यवस्थापक त्यांच्या धोरणापासून विचलित न होता ‘ग्रोथ’ आणि ‘व्हॅल्यू’ या दोन्हींचा वापर करत असून, अल्पकालीन मानदंडसापेक्ष कमी परतावा सहन करण्याची त्यांची तयारी असल्याचे दिसते. .सक्रिय व्यवस्थापनासोबत नियमित पुनरावलोकनांद्वारे गुंतवणुकीचे संतुलन केले जाते. एकूण मालमत्तेच्या किमान ८० टक्के गुंतवणूक ‘एस अँड पी बीएसई १०० टीआरआय’ निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांत असल्याने ताळेबंद सुदृढ आहे. या कंपन्या सुस्थापित व्यवसायांना पसंती देतात. हा फंड अनेकांच्या शिफारसींतील प्राधान्यक्रमाचा फंड आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.